Сайт проверки контрагента: где искать официальные сведения

Когда нужно проверить делового партнера перед сделкой или оплатой аванса, возникает вопрос: какой сайт проверки контрагента использовать? Универсального государственного ресурса со всеми сведениями пока нет. Информация находится в разных системах: регистрационные данные публикует ФНС, судебные дела — Картотека арбитражных дел, исполнительные производства — ФССП, информацию о юридически значимых событиях и банкротстве — Федресурс и ЕФРСБ.
Поэтому выбор сайта для проверки контрагента будет зависеть от того, какие сведения и в каком объеме вам необходимы. Базовую проверку можно начать с ресурсов ФНС, но для более полной картины придется обратиться к нескольким государственным сайтам проверки контрагентов. При частых проверках такой подход занимает много времени, затрудняет аналитику и может привести к упущению важной информации.
В этой статье мы собрали дорожную карту официальных сайтов проверки контрагента: где смотреть регистрацию, налоги, суды, долги, банкротство, закупки, залоги, лицензии. Вы узнаете, какие сведения можно найти в каждом реестре, а какие — нет, и как в итоге объединить этапы проверки контрагента в один быстрый и удобный процесс.
1. Дорожная карта сайтов проверки контрагентов: как быстро выбрать нужный ресурс
Таблица ниже поможет быстро сориентироваться, где проверить контрагента по определенному запросу:
Что нужно узнать
Официальный ресурс
Как искать
Ограничение ресурса
Проверка в сервисе МОБИЗ
Регистрация, руководитель, адрес, налоговые и финансовые сведения
«Прозрачный бизнес» ФНС
По ИНН, ОГРН, названию
Не дает полной картины судебных споров и банкротства
Открыть единую карточку компании
Арбитражные споры
Картотека арбитражных дел
ИНН, название, номер дела
Результаты нужно дополнительно оценивать по роли компании и содержанию спора
Посмотреть сводку по компании
Исполнительные производства
Банк данных ФССП
ИНН или название юридического лица
Не отражает все обязательства и задолженности компании
Проверить другие сигналы и включить мониторинг
Юридически значимые сообщения
Федресурс
ИНН, ОГРН, название
Публикуются разные типы сообщений, которые требуют интерпретации
Собрать события в хронологию
Процедуры банкротства
ЕФРСБ
ИНН, ОГРН, название должника
Показывает сведения о банкротных процедурах, но не заменяет проверку по другим источникам
Оценить банкротство вместе с судами и долгами
Реестр недобросовестных поставщиков
ЕИС в сфере закупок
ИНН, название
Особенно важен для компаний, участвующих в закупках
Сопоставить с общей карточкой
Залоги движимого имущества
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества Федеральной нотариальной палаты
Данные залогодателя или имущества
Для поиска необходимо точно понимать, что именно проверяется
Учитывать сведения при оценке сделки
Лицензия
Реестр профильного регулятора
ИНН, номер лицензии, название
Единого универсального реестра всех лицензий нет
Проверить отраслевые сведения в одном процессе
Таким образом, официальные сайты для проверки контрагентов дополняют друг друга, но ни один реестр не передает полную картину юридического и финансового состояния компании. Если вы не хотите вручную переходить с ресурса на ресурс, отдельно сохранять скрины и данные проверок, то решением может стать система, где сведения из реестров автоматически собираются в одном месте. Например, сервис МОБИЗ агрегирует данные из более чем 80 государственных реестров, включая ЕГРЮЛ, ФССП, Федресурс и ЕФРСБ. В карточке компании можно сразу увидеть все собранные сведения, сохранить результат проверки контрагента, распечатать отчет и подключить мониторинг изменений.
Не хотите проверять каждый реестр отдельно?
В МОБИЗ сведения о компании собираются из более чем 80 государственных реестров в одной карточке. Не нужно вручную переходить между ФНС, ФССП, Федресурсом и другими источниками, копировать данные и сводить результаты проверки.
Существует ли единый официальный сайт проверки контрагента
Иногда единым официальным сайтом проверки контрагента называют сервис ФНС «Прозрачный бизнес», потому что он используется для стартовой проверки. Действительно, там можно получить базовые сведения о зарегистрированной организации или ИП, посмотреть ряд налоговых и регистрационных данных.
Однако когда речь заходит о более глубокой проверке перед крупными сделками, сайт ФНС для проверки контрагента уже не подходит на роль универсального источника, так как там нет многих сведений. ФНС не ведет картотеку арбитражных споров, исполнительные производства находятся в ведении ФССП, банкротные процедуры — ЕФРСБ. Судебные споры размещаются в Картотеке арбитражных дел, юридически значимые сообщения и сведения о банкротстве публикует Федресурс, залоги движимого имущества — реестр Федеральной нотариальной палаты. Для проверки участия в закупках используется ЕИС, а сведения о лицензиях зависят от конкретной отрасли и лицензирующего органа.
Поэтому государственные сайты проверки контрагентов работают как набор взаимодополняющих реестров, каждый из которых может выдать только профильную информацию. А если нужна полная картина, придется вручную сопоставлять сведения из нескольких источников.
Как объединить результаты государственных сайтов проверки контрагентов
Ручная проверка через официальные сайты дает стартовую картину, при этом каждый новый источник добавляет еще один этап поиска и аналитического сопоставления. Кроме того, после заключения первого договора проверку приходится повторять, поскольку сведения о контрагенте могут измениться в ходе сотрудничества.
В МОБИЗ данные из разных государственных источников автоматически собираются в одной карточке компании. Это позволяет использовать сервис как единое пространство для проверки, сохранения результатов и последующего наблюдения за изменениями с помощью функции мониторинга. С результатами проверки одновременно могут работать несколько сотрудников компании — ваш бухгалтер, юрист, руководитель, менеджер. Это позволяет упростить аналитику и ускорить принятие решений по сделке.
Посмотреть контрагента в МОБИЗ
2. Сайт ФНС для проверки контрагента: регистрация, руководитель, налоги и отчетность
Если задача — проверить базовые сведения о партнере или подрядчике, начать можно с выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». Там вы найдете базовые сведения об организации или индивидуальном предпринимателе:
регистрационные данные;
ИНН и ОГРН;
статус организации;
сведения о руководителе;
юридический адрес;
основные виды деятельности;
сведения о налогах;
отдельные показатели финансовой и бухгалтерской отчетности;
информацию о наличии определенных регистрационных ограничений и изменений.
Наиболее надежный вариант — поиск по ИНН, так как наименование организации может совпадать с названиями других юрлиц.
Чего не покажет сайт ФНС
«Прозрачный бизнес» — полезная стартовая точка, но он не заменяет все остальные официальные источники. Здесь нельзя получить полную картину судебных споров, исполнительных производств, банкротных процедур, залогов движимого имущества и отраслевых лицензий. Поэтому после ФНС при необходимости нужно переходить к другим государственным сайтам проверки контрагентов. Если же вы хотите сразу собрать сведения из нескольких источников в одном месте, можно воспользоваться сервисом МОБИЗ.
Картотека арбитражных дел: судебные споры
Если нужно глубоко проверить судебные дела контрагента, перейдите на сайт Картотеки арбитражных дел (КАД). Это официальный источник, в котором можно найти информацию об арбитражных делах организации или ИП:
номера судебных дел;
участников процесса;
предмет спора;
суммы требований;
какой суд рассматривает спор;
стадии и результаты рассмотрения дела.
Что оценивать
Важно смотреть не только на количество дел. Одно-два судебных производства еще не говорят о том, что партнер ненадежен. При анализе судебной истории контрагента обратите внимание на следующее:
кем чаще выступает контрагент — истцом или ответчиком;
о чем идет спор и насколько это в целом характерно для сферы деятельности компании;
какова сумма требований;
повторяется ли один и тот же тип претензий;
чем закончилось дело;
исполнено ли принятое решение.
Например, большое количество исков у крупной торговой компании может быть обычным следствием масштабной хозяйственной деятельности. Поэтому наличие судебных дел не делает компанию надежным контрагентом — признаки риска оцениваются в совокупности с другими сведениями, которых нет в Картотеке арбитражных дел. Там не будет полной информации о финансовом состоянии организации, исполнительных производствах, банкротстве, лицензиях или регистрационных изменениях. Придется обращаться к другим сайтам проверки контрагента.
Однако если использовать сервис МОБИЗ, судебные производства можно сразу рассмотреть в совокупности с другими сведениями в единой карточке компании, сохранить результат проверки контрагента и при необходимости подключить мониторинг, чтобы не пропустить новые дела.
ФССП: исполнительные производства
Когда дело касается крупных сделок и серьезных контрактов, рекомендуется изучить не только судебную историю, но и проверить контрагента на сайте ФССП. При поиске контрагента в Банке данных исполнительных производств обратите внимание на:
количество открытых исполнительных производств;
суммы взысканий;
характер требований;
статус производства.
Однако само по себе наличие исполнительного производства еще не означает критического риска. Например, одно небольшое производство может быть связано с обычным хозяйственным спором или административным штрафом.
Проверить контрагента на сайте ФССП — это не просто найти открытые производства или удостовериться в их отсутствии. При анализе рисков нужно:
сопоставлять сумму задолженности с масштабом компании;
учитывать количество и повторяемость производств;
смотреть, связаны ли они с налогами, договорами, заработной платой или иными обязательствами;
сравнивать сведения ФССП с найденными судебными делами и прочими маркерами риска.
Именно сопоставление разных источников позволяет понять контекст задолженности и степень риска, а не просто зафиксировать наличие производств. Поэтому при проверке контрагента в ручном режиме нужно будет отдельно копировать и сопоставлять результаты из ФССП с данными Картотеки арбитражных дел и других государственных сайтов проверки контрагентов. В МОБИЗ эти сведения собираются из реестров автоматически и их можно одновременно изучать в карточке контрагента, а при необходимости подключить уведомления о новых событиях.
Федресурс и ЕФРСБ: юридические события и банкротство
Официальные сайты для проверки контрагентов Федресурс и ЕФРСБ связаны с единой системой раскрытия информации и помогают изучить юридически значимые события, но используются для разных задач.
Федресурс публикует широкий круг юридически значимой информации об организациях, индивидуальных предпринимателях и других участниках экономических отношений. На Федресурсе проверка контрагента обычно включает в себя изучение:
сообщений о существенных юридических событиях;
сведений о банкротных процедурах;
уведомлений и других предусмотренных законом публикациях;
информацию по конкретной организации.
Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) используется для поиска информации непосредственно о процедурах банкротства физических лиц и организаций. Там можно:
проверить банкротство контрагента;
изучить публикации и события, связанные с банкротной процедурой;
узнать информацию о должнике.
Поэтому, если требуется проверить банкротство контрагента или найти сведения из реестра банкротств контрагентов, ЕФРСБ является одним из основных официальных источников.
Однако сайт не дает полной картины финансового и юридического состояния компании. Для оценки рисков необходимо сопоставить сведения о банкротстве с судебными делами, исполнительными производствами и регистрационной информацией. Главное — понять, есть ли у контрагента события, которые нужно учитывать при принятии решения по вашей сделке.
Поэтому Федресурс и ЕФРСБ не заменяют, а только дополняют проверку в КАД, ФССП или ЕГРЮЛ: каждый из этих источников отвечает за свою группу сведений. Если необходимо быстро сопоставить события из разных государственных сайтов проверки контрагентов, можно воспользоваться единой карточкой компании в сервисе МОБИЗ. Это позволит не переключаться между множеством сайтов при каждой новой проверке или новом контрагенте.
ЕИС: реестр недобросовестных поставщиков
Когда речь заходит о закупках, то в список сайтов проверки контрагента добавляется Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Проверка в реестре недобросовестных поставщиков особенно актуальна, если:
контрагент участвует в государственных или корпоративных закупках;
вы выбираете поставщика для тендера;
необходимо оценить историю исполнения закупочных контрактов;
договор связан с субподрядчиком участника закупки.
В ЕИС можно найти сведения, связанные с участием организации в закупках и ее включением в реестр недобросовестных поставщиков. Однако система ориентирована прежде всего на сферу закупок, поэтому отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков не означает, что у компании нет проблем в других сферах, например, связанных с судебными, долговыми или банкротными рисками.
Результат проверки в ЕИС желательно сопоставить с общей информацией о компании. Это можно сделать в МОБИЗ, где сведения из разных государственных источников агрегируются в одной карточке контрагента, чтобы результат проверки закупочного статуса не оставался изолированным от других важных данных.
Реестр залогов Федеральной нотариальной палаты
В некоторых сделках, помимо стандартного изучения юридических и финансовых сведений о компании, желательно дополнительно проверить залог имущества контрагента.
Обращение к реестру уведомлений о залоге движимого имущества особенно актуально, когда:
вы приобретаете транспорт, оборудование или другое движимое имущество;
принимаете имущество в обеспечение обязательств;
контрагент предлагает актив, который потенциально может быть обременен;
ваша сделка связана с передачей дорогостоящего имущества.
В реестре Федеральной нотариальной палаты можно найти разную информацию, связанную с уведомлениями о залоге движимого имущества:
наличие уведомления о залоге;
данные залогодателя;
сведения о предмете залога;
дату регистрации уведомления;
изменения в записи;
сведения о прекращении залога.
Однако реестр только помогает проверить залог имущества контрагента, но не заменяет проверку самого контрагента/продавца. Отсутствие записей не говорит об отсутствии других обременений или иных рисков по сделке. Поэтому результат проверки залога следует учитывать вместе с другими документами и сведениями о контрагенте.
Если требуется одновременно посмотреть регистрационные данные, судебные дела, исполнительные производства и другие события, результаты можно сопоставить в МОБИЗ, где сведения из разных государственных источников собраны в одной карточке компании.
Где проверять лицензии и отраслевые статусы
Не существует универсального государственного сайта для проверки лицензии контрагента, на котором были бы собраны абсолютно все виды лицензий. Ресурс зависит от госоргана, который лицензирует конкретный вид деятельности, но не все виды деятельности подлежат лицензированию.
Сферы деятельности, которые могут потребовать проверки лицензии перед сделкой:
образование;
медицина и фармацевтика;
связь;
охранная деятельность;
перевозки;
обращение с отходами;
производство и оборот отдельных видов продукции;
деятельность, для которой требуется аккредитация или специальный допуск.
При проверке лицензии контрагента убедитесь не только в ее наличии, но и в том, что лицензируемый вид деятельности соответствует фактическим работам контрагента по вашему договору. Проверьте статус и срок действия лицензии.
Каждый профильный реестр (Росздравнадзора, Рособрнадзора и пр.) показывает только ту информацию, за которую отвечает соответствующий регулятор. Поэтому результат проверки желательно сопоставить с другими сведениями о контрагенте, чтобы информация о лицензии не рассматривалась отдельно от регистрационных, финансовых и юридических данных. Это можно сделать в сервисе в МОБИЗ, где сведения собираются в одну карточку компании и анализом могут одновременно заниматься несколько сотрудников — юрист, бухгалтер, менеджер, руководитель.
3. Пошаговый маршрут: как проверить одну компанию на официальных сайтах проверки контрагента
Шаг 1. Установите точную компанию и регистрационные данные
Проверьте организацию по ИНН в реестре ФНС (выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или «Прозрачный бизнес»). Сверьте наименование, ОГРН, данные руководителя, юридический адрес. Это снижает риск перепутать контрагента с одноименной организацией. Убедитесь, что статус — «действующая». Проверьте директора в «Реестре дисквалифицированных лиц».
Шаг 2. Проверьте судебную историю
Для серьезных сделок важна судебная нагрузка контрагента, поэтому посмотрите организацию в Картотеке арбитражных дел. Важно учитывать не только количество дел, но и роль компании (истец или ответчик), предмет спора, суммы требований и результаты рассмотрения.
Шаг 3. Проверьте взыскания и банкротство
Следующий этап проверки контрагента — Банк данных ФССП и ЕФРСБ. ФССП поможет увидеть исполнительные производства, а ЕФРСБ — сведения о банкротных процедурах. Федресурс покажет юридически значимые сообщения.
Шаг 4. Проверьте бухгалтерскую и финансовую отчетность
Если сумма сделки значительна, посмотрите финансовые показатели контрагента за последние 2–3 года в ГИР БО (Государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности). Это поможет оценить, сможет ли контрагент исполнить обязательства по договору.
Шаг 5. Проверьте специальные ограничения
В зависимости от предмета договора дополнительно используйте ЕИС, реестр залогов Федеральной нотариальной палаты и отраслевой реестр лицензий.
Шаг 6. Проанализируйте результаты
После сбора информации на государственных сайтах проверки контрагентов сопоставьте сведения и сохраните результаты так, чтобы были видны даты обращения к реестрам. Именно на этом этапе часто заметен главный недостаток такой проверки: данные находятся в разных системах, приходится вручную искать, копировать и сводить их в единую аналитическую картину. При проверке в сервисе МОБИЗ сведения автоматически собираются из государственных реестров в одной карточке контрагента, система отображает потенциальные маркеры риска.
Почему недостаточно один раз проверить официальные сайты
Даже если контрагент успешно прошел первую проверку перед сделкой, это не гарантирует, что у него ничего не изменится через месяц-другой. Результаты проверки характеризуют состояние компании только на момент сбора данных. Через некоторое время у компании может:
смениться руководитель;
появиться новое судебное дело;
возникнуть исполнительное производство;
появиться банкротное сообщение;
измениться статус лицензии;
появиться новое юридически значимое сообщение;
измениться регистрационная информация.
Поэтому проверка партнера на сайтах проверки контрагентов не должна быть разовой при длительном сотрудничестве. Особенно важно перепроверить сведения перед крупным платежом, новым договором, допсоглашением.
При большом количестве партнеров постоянно вручную проверять государственные сайты проверки контрагентов неудобно и долго. В этом случае можно использовать мониторинг МОБИЗ. Сервис поможет не пропустить изменения между плановыми проверками контрагентов.
Проверили контрагента сегодня — а что изменится завтра?
У партнера может смениться руководитель, появиться новое судебное дело, исполнительное производство или сообщение о банкротстве. В МОБИЗ можно подключить мониторинг и отслеживать изменения между плановыми проверками
Подключить мониторинг МОБИЗ
4. Частые ошибки при работе с официальными сайтами проверки контрагентов
1. Считать сайт ФНС единственным источником данных о компании
ФНС дает важную регистрационную и налоговую информацию, но не заменяет другие источники. Государственные сайты проверки контрагентов не конкурируют, а дополняют друг друга. С данных ФНС обычно начинается проверка контрагента.
2. Искать компанию только по названию и не сверять ИНН
Организаций с одинаковым названием может быть много, включая другие регионы. Поэтому нужно убедиться, что сведения относятся именно к вашему контрагенту.
3. Путать Федресурс и ЕФРСБ
Федресурс выдает широкий круг юридически значимых сообщений. На ЕФРСБ можно проверить сведения о банкротстве контрагента. Эти источники дополняют друг друга.
4. Считать любое судебное дело показателем недобросовестности
Наличие судебного спора само по себе ничего не говорит о подрядчике. Важно учитывать предмет спора, роль контрагента, сумму, результат рассмотрения и общий контекст сферы деятельности, где подобные судебные истории могут быть у многих.
5. Не проверять роль контрагента в судебных спорах
Компания может быть истцом, защищающим свои интересы, а не ответчиком по претензиям партнеров. Поэтому одно только количество судебных дел без контекста мало что дает.
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