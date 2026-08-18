Сайт проверки контрагента: где искать официальные сведения

В этой статье мы собрали дорожную карту официальных сайтов проверки контрагента : где смотреть регистрацию, налоги, суды, долги, банкротство, закупки, залоги, лицензии. Вы узнаете, какие сведения можно найти в каждом реестре, а какие — нет, и как в итоге объединить этапы проверки контрагента в один быстрый и удобный процесс.

Поэтому выбор сайта для проверки контрагента будет зависеть от того, какие сведения и в каком объеме вам необходимы. Базовую проверку можно начать с ресурсов ФНС, но для более полной картины придется обратиться к нескольким государственным сайтам проверки контрагентов . При частых проверках такой подход занимает много времени, затрудняет аналитику и может привести к упущению важной информации.

Когда нужно проверить делового партнера перед сделкой или оплатой аванса, возникает вопрос: какой с айт проверки контрагента использовать? Универсального государственного ресурса со всеми сведениями пока нет. Информация находится в разных системах: регистрационные данные публикует ФНС, судебные дела — Картотека арбитражных дел, исполнительные производства — ФССП, информацию о юридически значимых событиях и банкротстве — Федресурс и ЕФРСБ.

В МОБИЗ сведения о компании собираются из более чем 80 государственных реестров в одной карточке. Не нужно вручную переходить между ФНС, ФССП, Федресурсом и другими источниками, копировать данные и сводить результаты проверки.

Таким образом, о фициальные сайты для проверки контрагентов дополняют друг друга, но ни один реестр не передает полную картину юридического и финансового состояния компании. Если вы не хотите вручную переходить с ресурса на ресурс, отдельно сохранять скрины и данные проверок, то решением может стать система, где сведения из реестров автоматически собираются в одном месте. Например, сервис МОБИЗ агрегирует данные из более чем 80 государственных реестров, включая ЕГРЮЛ, ФССП, Федресурс и ЕФРСБ. В карточке компании можно сразу увидеть все собранные сведения, сохранить результат проверки контрагента, распечатать отчет и подключить мониторинг изменений.

Для поиска необходимо точно понимать, что именно проверяется

Особенно важен для компаний, участвующих в закупках

Показывает сведения о банкротных процедурах, но не заменяет проверку по другим источникам

Не отражает все обязательства и задолженности компании

Результаты нужно дополнительно оценивать по роли компании и содержанию спора

Таблица ниже поможет быстро сориентироваться, где проверить контрагента по определенному запросу:

В МОБИЗ данные из разных государственных источников автоматически собираются в одной карточке компании. Это позволяет использовать сервис как единое пространство для проверки, сохранения результатов и последующего наблюдения за изменениями с помощью функции мониторинга. С результатами проверки одновременно могут работать несколько сотрудников компании — ваш бухгалтер, юрист, руководитель, менеджер. Это позволяет упростить аналитику и ускорить принятие решений по сделке. Посмотреть контрагента в МОБИЗ

Ручная проверка через официальные сайты дает стартовую картину, при этом каждый новый источник добавляет еще один этап поиска и аналитического сопоставления. Кроме того, после заключения первого договора проверку приходится повторять, поскольку сведения о контрагенте могут измениться в ходе сотрудничества.

Поэтому государственные сайты проверки контрагентов работают как набор взаимодополняющих реестров, каждый из которых может выдать только профильную информацию. А если нужна полная картина, придется вручную сопоставлять сведения из нескольких источников.

Однако когда речь заходит о более глубокой проверке перед крупными сделками, сайт ФНС для проверки контрагента уже не подходит на роль универсального источника, так как там нет многих сведений. ФНС не ведет картотеку арбитражных споров, исполнительные производства находятся в ведении ФССП, банкротные процедуры — ЕФРСБ. Судебные споры размещаются в Картотеке арбитражных дел, юридически значимые сообщения и сведения о банкротстве публикует Федресурс, залоги движимого имущества — реестр Федеральной нотариальной палаты. Для проверки участия в закупках используется ЕИС, а сведения о лицензиях зависят от конкретной отрасли и лицензирующего органа.

Иногда единым официальным сайтом проверки контрагента называют сервис ФНС «Прозрачный бизнес», потому что он используется для стартовой проверки. Действительно, там можно получить базовые сведения о зарегистрированной организации или ИП, посмотреть ряд налоговых и регистрационных данных.

2. Сайт ФНС для проверки контрагента: регистрация, руководитель, налоги и отчетность

Если задача — проверить базовые сведения о партнере или подрядчике, начать можно с выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и сервиса ФНС «Прозрачный бизнес». Там вы найдете базовые сведения об организации или индивидуальном предпринимателе: регистрационные данные;

ИНН и ОГРН;

статус организации;

сведения о руководителе;

юридический адрес;

основные виды деятельности;

сведения о налогах;

отдельные показатели финансовой и бухгалтерской отчетности;

информацию о наличии определенных регистрационных ограничений и изменений. Наиболее надежный вариант — поиск по ИНН, так как наименование организации может совпадать с названиями других юрлиц.

Чего не покажет сайт ФНС

«Прозрачный бизнес» — полезная стартовая точка, но он не заменяет все остальные официальные источники. Здесь нельзя получить полную картину судебных споров, исполнительных производств, банкротных процедур, залогов движимого имущества и отраслевых лицензий. Поэтому после ФНС при необходимости нужно переходить к другим государственным сайтам проверки контрагентов. Если же вы хотите сразу собрать сведения из нескольких источников в одном месте, можно воспользоваться сервисом МОБИЗ.

Картотека арбитражных дел: судебные споры

Если нужно глубоко проверить судебные дела контрагента, перейдите на сайт Картотеки арбитражных дел (КАД). Это официальный источник, в котором можно найти информацию об арбитражных делах организации или ИП: номера судебных дел;

участников процесса;

предмет спора;

суммы требований;

какой суд рассматривает спор;

стадии и результаты рассмотрения дела.

Что оценивать

Важно смотреть не только на количество дел. Одно-два судебных производства еще не говорят о том, что партнер ненадежен. При анализе судебной истории контрагента обратите внимание на следующее: кем чаще выступает контрагент — истцом или ответчиком;

о чем идет спор и насколько это в целом характерно для сферы деятельности компании;

какова сумма требований;

повторяется ли один и тот же тип претензий;

чем закончилось дело;

исполнено ли принятое решение. Например, большое количество исков у крупной торговой компании может быть обычным следствием масштабной хозяйственной деятельности. Поэтому наличие судебных дел не делает компанию надежным контрагентом — признаки риска оцениваются в совокупности с другими сведениями, которых нет в Картотеке арбитражных дел. Там не будет полной информации о финансовом состоянии организации, исполнительных производствах, банкротстве, лицензиях или регистрационных изменениях. Придется обращаться к другим сайтам проверки контрагента. Однако если использовать сервис МОБИЗ, судебные производства можно сразу рассмотреть в совокупности с другими сведениями в единой карточке компании, сохранить результат проверки контрагента и при необходимости подключить мониторинг, чтобы не пропустить новые дела.

ФССП: исполнительные производства

Когда дело касается крупных сделок и серьезных контрактов, рекомендуется изучить не только судебную историю, но и проверить контрагента на сайте ФССП. При поиске контрагента в Банке данных исполнительных производств обратите внимание на: количество открытых исполнительных производств;

суммы взысканий;

характер требований;

статус производства. Однако само по себе наличие исполнительного производства еще не означает критического риска. Например, одно небольшое производство может быть связано с обычным хозяйственным спором или административным штрафом. Проверить контрагента на сайте ФССП — это не просто найти открытые производства или удостовериться в их отсутствии. При анализе рисков нужно: сопоставлять сумму задолженности с масштабом компании;

учитывать количество и повторяемость производств;

смотреть, связаны ли они с налогами, договорами, заработной платой или иными обязательствами;

сравнивать сведения ФССП с найденными судебными делами и прочими маркерами риска. Именно сопоставление разных источников позволяет понять контекст задолженности и степень риска, а не просто зафиксировать наличие производств. Поэтому при проверке контрагента в ручном режиме нужно будет отдельно копировать и сопоставлять результаты из ФССП с данными Картотеки арбитражных дел и других государственных сайтов проверки контрагентов. В МОБИЗ эти сведения собираются из реестров автоматически и их можно одновременно изучать в карточке контрагента, а при необходимости подключить уведомления о новых событиях.

Федресурс и ЕФРСБ: юридические события и банкротство

Официальные сайты для проверки контрагентов Федресурс и ЕФРСБ связаны с единой системой раскрытия информации и помогают изучить юридически значимые события, но используются для разных задач. Федресурс публикует широкий круг юридически значимой информации об организациях, индивидуальных предпринимателях и других участниках экономических отношений. На Федресурсе проверка контрагента обычно включает в себя изучение: сообщений о существенных юридических событиях;

сведений о банкротных процедурах;

уведомлений и других предусмотренных законом публикациях;

информацию по конкретной организации. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (ЕФРСБ) используется для поиска информации непосредственно о процедурах банкротства физических лиц и организаций. Там можно: проверить банкротство контрагента;

изучить публикации и события, связанные с банкротной процедурой;

узнать информацию о должнике. Поэтому, если требуется проверить банкротство контрагента или найти сведения из реестра банкротств контрагентов, ЕФРСБ является одним из основных официальных источников. Однако сайт не дает полной картины финансового и юридического состояния компании. Для оценки рисков необходимо сопоставить сведения о банкротстве с судебными делами, исполнительными производствами и регистрационной информацией. Главное — понять, есть ли у контрагента события, которые нужно учитывать при принятии решения по вашей сделке. Поэтому Федресурс и ЕФРСБ не заменяют, а только дополняют проверку в КАД, ФССП или ЕГРЮЛ: каждый из этих источников отвечает за свою группу сведений. Если необходимо быстро сопоставить события из разных государственных сайтов проверки контрагентов, можно воспользоваться единой карточкой компании в сервисе МОБИЗ. Это позволит не переключаться между множеством сайтов при каждой новой проверке или новом контрагенте.

ЕИС: реестр недобросовестных поставщиков

Когда речь заходит о закупках, то в список сайтов проверки контрагента добавляется Единая информационная система в сфере закупок (ЕИС). Проверка в реестре недобросовестных поставщиков особенно актуальна, если: контрагент участвует в государственных или корпоративных закупках;

вы выбираете поставщика для тендера;

необходимо оценить историю исполнения закупочных контрактов;

договор связан с субподрядчиком участника закупки. В ЕИС можно найти сведения, связанные с участием организации в закупках и ее включением в реестр недобросовестных поставщиков. Однако система ориентирована прежде всего на сферу закупок, поэтому отсутствие контрагента в реестре недобросовестных поставщиков не означает, что у компании нет проблем в других сферах, например, связанных с судебными, долговыми или банкротными рисками. Результат проверки в ЕИС желательно сопоставить с общей информацией о компании. Это можно сделать в МОБИЗ, где сведения из разных государственных источников агрегируются в одной карточке контрагента, чтобы результат проверки закупочного статуса не оставался изолированным от других важных данных.

Реестр залогов Федеральной нотариальной палаты

В некоторых сделках, помимо стандартного изучения юридических и финансовых сведений о компании, желательно дополнительно проверить залог имущества контрагента. Обращение к реестру уведомлений о залоге движимого имущества особенно актуально, когда: вы приобретаете транспорт, оборудование или другое движимое имущество;

принимаете имущество в обеспечение обязательств;

контрагент предлагает актив, который потенциально может быть обременен;

ваша сделка связана с передачей дорогостоящего имущества. В реестре Федеральной нотариальной палаты можно найти разную информацию, связанную с уведомлениями о залоге движимого имущества: наличие уведомления о залоге;

данные залогодателя;

сведения о предмете залога;

дату регистрации уведомления;

изменения в записи;

сведения о прекращении залога. Однако реестр только помогает проверить залог имущества контрагента, но не заменяет проверку самого контрагента/продавца. Отсутствие записей не говорит об отсутствии других обременений или иных рисков по сделке. Поэтому результат проверки залога следует учитывать вместе с другими документами и сведениями о контрагенте. Если требуется одновременно посмотреть регистрационные данные, судебные дела, исполнительные производства и другие события, результаты можно сопоставить в МОБИЗ, где сведения из разных государственных источников собраны в одной карточке компании.

Где проверять лицензии и отраслевые статусы