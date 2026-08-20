Какие документы запросить у контрагента перед заключением договора в 2026 году

4. Что необязательно просить у контрагента: часть сведений уже есть в реестрах

Нужно разделять документы, которые предоставляет сам партнер, и сведения, которые надежнее получить из официальных источников.

Запросить копию выписки из ЕГРЮЛ у контрагента можно, но лучше получить выписку самостоятельно через сервис ФНС. То же касается данных о банкротстве — они есть в Федресурсе. Судебные дела видны в Картотеке арбитражных дел, а исполнительные производства — в базе ФССП.

Самостоятельное получение сведений из реестров снижает риск работы с поддельными документами: партнер может прислать устаревшую или сфальсифицированную выписку.