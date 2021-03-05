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Бухгалтеры о будущем: предприниматели даже не знают, что можно платить меньше

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Олеся Служаева, основатель частной бухгалтерской практики

На рынке появляются сервисы, которые могут оцифровать работу бухгалтера, взять на себя рутинные функции. Бухгалтера они не заменят, но освободят его от операционки. А значит в нашей работе станет больше человеческого общения.

Программа и человек — это разные вещи. Я могу проконсультировать клиента, вникнуть конкретно в его ситуацию, подсказать, как уменьшить налоговую базу. Какая программа на это способна?

Есть продукты и сервисы, которые вообще не адаптированы для потребностей малого бизнеса. Приходится многое доводить вручную.

Например, была история, когда мы готовили предпринимателю документы для ипотеки. Нужно было заполнить формы для банка, а там сложная схема поступления выручки. В итоге банковская бухгалтерия напутала и человек на бумаге потерял около 70 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Эта была заметная для него сумма, она могла повлиять на решение банка по кредиту. Хорошо, что мы нашли ошибку.

Я рассматриваю сторонние сервисы как вариант передать свою собственную операционку по клиентам. Как раз сейчас этим занимаюсь — перерабатываю процессы внутри своей компании. Всё, что можно делать на автомате — выставлять счета, формировать отчетность, считать зарплаты — мы будем делать с помощью сервисов. Сэкономим время и деньги и сможем взять больше новых клиентов.

Профессия бухгалтера через 20 лет? Никуда она не денется. Это возможно только в некоторых нишах. Например, для совсем малого бизнеса, ИП без сотрудников, можно организовать автоматический учет. Но если бизнес посложнее, ему нужны люди, которые не просто знают учет, но имеют опыт и насмотренность.

Иначе предприниматель, который не понимает в бухгалтерии, начинает пытаться разобраться сам. Тратит время, смотрит ролики, идет на курсы. Фактически он крадет это время у своего бизнеса, а можно было просто делегировать это нормальному специалисту.

Отслеживать законодательство самостоятельно всё равно не получится. Отсюда выходит куча ошибок, а потом начинаются проблемы с переплатами по налогам, необходимость решать вопросы с налоговой. Очень много предпринимателей приходят с переплатами — они даже не знают, что можно платить меньше.

Через 20 лет, я надеюсь, появится больше программ, которые поставят бухгалтерскую работу на поток и помогут максимально автоматизировать процессы. Сейчас в 1С есть такие функции, мы уже можем сокращать штат сотрудников. А значит бухгалтер сможет физически присутствовать в жизни предпринимателя чаще и создавать для него дополнительную ценность.

Поэтому бухгалтер станет более широким специалистом. Я, например, занимаюсь планированием по налогам, могу вести клиенту управленческий учет, составлять прогнозы по доходам-расходам, подбирать оптимальную систему налогообложения. То есть бухгалтер, экономист, финансист, кадровик — на все роли мастер.

Я участвую в партнёрках с банками, у меня их много — и на регистрацию компаний и на открытие счетов. Партнерка Модульбанка, где можно брать на поддержку новых клиентов и получать ежемесячную долю от дохода банка выглядит очень интересно. Уже хочу попробовать.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
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