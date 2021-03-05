Бухгалтеры о будущем: предприниматели даже не знают, что можно платить меньше

Олеся Служаева, основатель частной бухгалтерской практики

На рынке появляются сервисы, которые могут оцифровать работу бухгалтера, взять на себя рутинные функции. Бухгалтера они не заменят, но освободят его от операционки. А значит в нашей работе станет больше человеческого общения.

Программа и человек — это разные вещи. Я могу проконсультировать клиента, вникнуть конкретно в его ситуацию, подсказать, как уменьшить налоговую базу. Какая программа на это способна?

Есть продукты и сервисы, которые вообще не адаптированы для потребностей малого бизнеса. Приходится многое доводить вручную.

Например, была история, когда мы готовили предпринимателю документы для ипотеки. Нужно было заполнить формы для банка, а там сложная схема поступления выручки. В итоге банковская бухгалтерия напутала и человек на бумаге потерял около 70 тысяч рублей чистой прибыли в месяц. Эта была заметная для него сумма, она могла повлиять на решение банка по кредиту. Хорошо, что мы нашли ошибку.

Я рассматриваю сторонние сервисы как вариант передать свою собственную операционку по клиентам. Как раз сейчас этим занимаюсь — перерабатываю процессы внутри своей компании. Всё, что можно делать на автомате — выставлять счета, формировать отчетность, считать зарплаты — мы будем делать с помощью сервисов. Сэкономим время и деньги и сможем взять больше новых клиентов.

Профессия бухгалтера через 20 лет? Никуда она не денется. Это возможно только в некоторых нишах. Например, для совсем малого бизнеса, ИП без сотрудников, можно организовать автоматический учет. Но если бизнес посложнее, ему нужны люди, которые не просто знают учет, но имеют опыт и насмотренность.

Иначе предприниматель, который не понимает в бухгалтерии, начинает пытаться разобраться сам. Тратит время, смотрит ролики, идет на курсы. Фактически он крадет это время у своего бизнеса, а можно было просто делегировать это нормальному специалисту.

Отслеживать законодательство самостоятельно всё равно не получится. Отсюда выходит куча ошибок, а потом начинаются проблемы с переплатами по налогам, необходимость решать вопросы с налоговой. Очень много предпринимателей приходят с переплатами — они даже не знают, что можно платить меньше.

Через 20 лет, я надеюсь, появится больше программ, которые поставят бухгалтерскую работу на поток и помогут максимально автоматизировать процессы. Сейчас в 1С есть такие функции, мы уже можем сокращать штат сотрудников. А значит бухгалтер сможет физически присутствовать в жизни предпринимателя чаще и создавать для него дополнительную ценность.

Поэтому бухгалтер станет более широким специалистом. Я, например, занимаюсь планированием по налогам, могу вести клиенту управленческий учет, составлять прогнозы по доходам-расходам, подбирать оптимальную систему налогообложения. То есть бухгалтер, экономист, финансист, кадровик — на все роли мастер.

Я участвую в партнёрках с банками, у меня их много — и на регистрацию компаний и на открытие счетов. Партнерка Модульбанка, где можно брать на поддержку новых клиентов и получать ежемесячную долю от дохода банка выглядит очень интересно. Уже хочу попробовать.