Бухгалтеры о будущем: к нам приходят клиенты, которые обожглись на облачных бухгалтериях

Мария Ниянина, основатель частной бухгалтерской практики

Есть предприниматели, которые сами разбираются во всех налогах. Для них бухгалтерские сервисы — удобнее и дешевле, чем бухгалтер. Но есть те, кто вообще не хочет вникать в балансы, расчет налогов и отчетность. Для них даже простейшие действия по упрощенке — это стресс. Такие идут к нам, мы делаем всё за них.

Сейчас налоговая придумывает новый режим, когда она автоматом будет рассчитывать налоги для микро-бизнеса — так же как у самозанятых. У предпринимателей должна стоять касса. Налоговая увидит движения по кассе и расчетному счету, рассчитает и сообщит сумму налогов к уплате. Казалось бы — зачем тут бухгалтер? Но даже с учетом такого упрощения, у нас всё больше клиентов.

Предприниматели все равно не доверяют системе. Мы не знаем, что там налоговая насчитает, понадобятся ли возвраты, как оформить страховые выплаты. А если где-то ошибка, начинаются круги ада. Ты приходишь в налоговую, там тебе ничего не объясняют — говорят идите, читайте, сами заполняйте заявления. Поэтому человеку нужен человек, который поможет со всем этим разобраться. Так что я не вижу большой угрозы из-за того, что идет автоматизация.

Сервисы не могут думать, как бухгалтер. Поэтому когда предприниматели после сервисов начинают ловить штрафы, они тоже приходят к нам.

Я пока не ощущаю, что все прямо кинулись работать с облачными бухгалтериями. Наоборот, оттуда приходят клиенты, которые там обожглись. Такие клиенты приходят к нам и рвут на себе волосы — оказывается, сервис на облаках не такой, как им обещали. Они готовы платить за наши услуги больше, и хотят, чтобы мы были на связи, говорили им, что делать, какие кнопки нажимать, куда идти, что сдавать.

Круг задач бухгалтера постоянно расширяется. Бухгалтерской работы становится меньше, ее все чаще выполняют роботы. Поэтому сейчас мы уже чаще ставим налоговый, управленческий, финансовый учет. Нужны специалисты, которые понимают бизнес и налоговую систему, а не просто сидят и разносят приходники по чекам.

Я не могу сказать, что через двадцать лет всё это уйдет и нас заменят роботы. Простые бухгалтера уйдут, но хорошие налоговые консультанты будут нужны всегда. Через двадцать лет нужен будет не столько бухгалтер, сколько специалист, который поставит налоги, финансы и сможет оказывать всестороннюю помощь для бизнеса как правая рука директора.

Я использую банковские партнерки — в основном это открытие счетов, иногда кредиты. Партнерка Модульбанка звучит интересно, я бы посмотрела на нее поближе.