Как увеличить продажи на маркетплейсе

Главный показатель успешности бизнеса на маркетплейсе — объем продаж. Чтобы заработать на товарах с небольшой наценкой, селлеру нужно наращивать и увеличивать обороты торговли. Без инструментов продвижения сложно добиться внимания и выделиться среди тысяч конкурентов, которые предлагают такой же товар от тех же производителей и по идентичной цене.

Прирост заказов произойдет, если воздействовать на клиента сразу с нескольких сторон, и на каждом направлении использовать свои методы и инструменты.

Продавать на маркетплейсах больше поможет МаркетЭксперт от Модульбанка. Наши специалисты знают все нюансы маркетплейсов.

Повышение доверия клиентов

Добиться обратной связи на маркетплейсах непросто. Не все площадки приветствуют отправку бонусов покупателю вместе с заказом в обмен на отзыв. Но именно из отзывов складывается рейтинг доверия.

Что делать, чтобы повысить рейтинг доверия?

Следите за появлением новых отзывов.

Решайте проблемы клиентов, отвечая подробно и по существу.

Боритесь с негативными комментариями не грубостью, а с помощью службы поддержки: модераторов и администраторов.

Замеряйте динамику отзывов, чтобы оперативно исправлять выявленные недочеты и вовремя отказаться от бракованной продукции.

Из практических примеров, хорошо себя зарекомендовал инструмент сбора отзывов от Ozon. «Отзывы за баллы» мотивируют клиентов оставлять комментарии о своих покупках на маркетплейсе. А также подписка Ozon Premium дает лояльным клиентам дополнительные скидки и бонусы, а продавец получает промо от площадки.

У Яндекс.Маркета есть преимущество за счет использования Яндекс.Плюс. За покупки в маркете всем подписчикам начисляется кэшбэк, который можно потратить на другие сервисы Яндекса: на такси, еду, каршеринг или другие. Селлеры ничего не делают, а покупатели возвращаются за кешбэком снова и снова.

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Высокие позиции в поисковой выдаче

У товаров с первой страницы поиска больше шансов оказаться в корзине покупателя, чем у продукции, находящейся после 5-ой страницы. На всех маркетплейсах за спуск и подъем товарных карточек отвечают собственные алгоритмы, но действуют они примерно по одному принципу.

Подобраться к вершине рейтинга позволяют верно подобранные слова. Найти ключевые слова поможет Яндекс.Wordstat и сервисы аналитики.

Модульбанк — все сервисы для селлеров в одном окне. Попробуйте, это удобно. Например, в сервисе аналитики Маркет.Метрика вы сможете посмотреть ключевые слова и их частотность.

Ключевые слова нужно грамотно зашить в названии и описании товара.

Проверьте свои тексты на соответствие следующим критериям:

уникальный;

не скучный, но по делу;

содержит ключевые слова, которые используют покупатели во время поиска. Необходимо использовать ключевые слова с разной частотностью, чтобы клиент гарантированно нашел ваш товар;

подробно, но без «воды», описаны преимущества и основные характеристики товара.

Следите за остатками и за их местоположением. Если товар на складе заканчивается, то это откидывает карточку на несколько позиций вниз и потом тяжело восстановиться в рейтинге. То же касается распределения продукции между складам. Чем больше логистических центров вы охватите, тем большему числу покупателей будет предложен товар.

Маркетплейсы обожают продвигать новинки. Кроме того, карточка с ценой ниже, чем у конкурентов, обязательно попадет в топ. Но здесь важно отслеживать её позиции и с появлением продаж возвращать ценник к реальному размеру.

Первый месяц бесплатного использования сервиса для поддержки продавцов на маркетплейсах от Модульбанка позволяет поднять карточку в топ за счёт инфографики, SEO-оптимизации и продвижения.

Привлечение внимания

Работать нужно сразу на двух фронтах. Сначала стимулировать покупателя кликнуть на товарную карточку, а затем финишировать и оформить заказ товаров, лежащих в корзине.

На первом этапе хорошо работают рекламные инструменты, встроенные в маркетплейсы:

Закажите рекламный баннер : в результате рост показов конвертируется в количество заказов.

Например, Wildberries позволяет рекламироваться в виде баннеров, по email рассылками по их базе, в карточках других товаров и т.д.

Не упускайте возможности и присоединяйтесь к сезонным распродажам и акциям, особенно когда за участие покупатели получают промокоды со скидкой на следующую покупку.

Покупайте дополнительные показы для своих ключевых товаров с высокой наценкой.

Ozon устраивает платные аукционы для селлеров, желающих увеличить число показов. Селлер сам устанавливает ставку за заказы, которую он готов заплатить в виде процента от суммы продажи. Чем эта ставка больше, тем выше поднимается карточка.

Разместите информацию на главной фотографии товара о том, что за покупку пользователь получит гарантированный небольшой комплимент или мини-подарок.

Способов очень много и у каждой площадки заготовлены свои рекламные инструменты. Вам остается только применять и следить за эффективностью.

Пройдите бесплатный 3-недельный курс по торговле на маркетплейсах, применяйте на практике изученные инструменты и увеличивайте продажи.

После того, как клиент оказался в товарной карточке, включается второй этап воздействия — доведение до покупки. Клиенту легче решиться на покупку, когда он получил максимально подробное представление о предлагаемом товаре.

За этот компонент воздействия отвечает визуальный ряд, который должен состоять из:

Качественных фотографий со всех выгодных ракурсов. Если продаете одежду или обувь, то одевайте вещи не на манекены, а на моделей. Они будут намного выигрышнее смотреться и помогут создать реальное представление о товаре.

Кроме фото используйте любой возможный видеоряд : видеоролик, видеообзор или 3D-контент.

В фотостудии Модульбанка проведут профессиональную фотосессию ваших товаров, а с помощью дополнительной инфографики поверх изображения карточка будет заметно отличаться от других.