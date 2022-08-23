Модульбанк запустил депозиты для бизнеса в юанях

Минимальная сумма размещения — 500 юаней. Сейчас доступны два срока депозита — на 14 и на 30 дней. Ставка составит от 1% до 1,5% годовых в зависимости от срока.

«Юань наравне с рублем сейчас остается одной из самых стабильных валют для расчетов и накоплений. Поэтому мы рекомендуем переходить на валютные платежи в юанях для Китая и в рублях для стран СНГ», — говорит Павел Семенов, член правления Модульбанка.

Модульбанк уже прорабатывает запуск большого количества локальных валют для расчётов на рынках СНГ, в Турции и других странах. Сменить валюту в контрактах с партнерами можно в личном кабинете Модульбанка. Сотрудники команды поддержки помогут скорректировать данные и поддержат на каждом этапе.

О Модульбанке

Модульбанк — первый в России банк для предпринимателей, полностью частный банк. Он предлагает услуги, заточенные специально под нужды предпринимателей, а также технологичную онлайн-бухгалтерию, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ, сервисы для работы с маркетплейсами и другие продукты и сервисы.