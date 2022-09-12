Обзор про онлайн-кассы, QR-коды, эквайринг. Все, что сделает ваш бизнес успешным

Стоит ли экономить на онлайн-кассе?
80% предпринимателей при подключении онлайн-кассы и эквайринга ищут самые недорогие варианты для своего бизнеса, чтобы просто выполнять требования законодательства и принимать оплату. Но важно в выборе того самого варианта не забывать и про функциональность решения.
Вот только несколько примеров, когда желание сэкономить на кассе приведет к неприятным последствиям (в том числе для кошелька предпринимателя):
- Для торговой точки выбрана онлайн-касса, которая, не рассчитана на большой клиентопоток. Кассовая лента расходуется быстро и ее нужно чаще менять, задерживая покупателей, касса «зависает» или даже выходит из строя из-за быстрого износа. В результате аппарат все равно приходится заменять на более дорогой, да еще и покупать новый фискальный накопитель.
- Чтобы сэкономить, покупаются (берутся в аренду) отдельно, у разных поставщиков — терминал эквайринга, онлайн-касса, 3-D сканер и другое оборудование. Потом оказывается, что оборудование несовместимо или нужно установить программное обеспечение, чтобы оно правильно заработало (например, продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке). За дополнительные услуги приходится доплачивать.
- Представим ситуацию: на торговой точке 2 устройства, работающих автономно друг от друга: терминал эквайринга и онлайн-касса. При покупке по карте продавец проводит платеж с помощью терминала. Он убеждается, что оплата принята — это действие он вряд ли забудет сделать, а вот пробить чек по онлайн-кассе — вполне возможно, особенно, если клиентов много и продавец торопится. В результате в банк поступит одна сумма, а по кассе пройдет меньше. Хорошо, если бухгалтер заметит ошибку и оперативно пробьет чек коррекции. Если же расхождение до этого увидит налоговая, то придется заплатить штраф.
Какой вывод? Нужно покупать кассу и другое оборудование при участии специалиста. Он, исходя из вашей деятельности, количества торговых точек, клиентопотока, особенной работы и других факторов, подберет правильную онлайн кассу, терминал эквайринга и другое оборудование, которые точно будет совместимы между собой.
Постарайтесь иметь в запасе кассу, которая сможет работать автономно, например, при отключенном электричестве или без интернета (с появлением связи все чеки, которые вы пробьете, успешно будут отправлены через ОФД в налоговую инспекцию). Или пользуйтесь другими решениями, например, пусть ваш смартфон заменит и кассу, и терминал (подробности читайте в конце статьи).
Лучше использовать связанные устройства, например, когда, после проведения оплаты через эквайринг чек формируется автоматически.
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Как принимать безналичную оплату от клиентов?
Виды принятия оплаты от розничного покупателя по безналичному расчету:
- эквайринг;
- куайринг (оплата с применением QR-кода).
Эти два способа оплаты могут использоваться параллельно, т. к. у каждого есть свои особенности.
Особенности эквайринга:
- Принимает любые карты для оплаты (дебетовые, кредитные, карты рассрочки).
- Выше процент комиссии за проведение операции (до 31 августа 2022 года действовало ограничение в 1%, но ЦБ его не продлил, несмотря на просьбы предпринимателей и Минпромторга).
- Довольно длинный срок получения денежных средств на расчетный счет (1-2 дня).
- Можно принимать оплату с помощью карты или специальных приложений (например, Mir Pay). Иногда покупателю надо набрать на терминале пин-код для подтверждения операции (например, при крупной покупке).
Особенности куайринга:
- Не принимаются кредитные карты, либо при переводе с кредитки покупателю придется заплатить повышенную комиссию за операцию своему банку.
- Ограничения по максимальной сумме покупки (с 01.05.2022 — 1 млн рублей).
- Невысокий процент комиссии за проведение операции — 0,4-0,7% (зависит от вида деятельности компании).
- Средства на расчетный счет приходят мгновенно, т. к. фактически куайринг — это прием платежей через СБП (Систему быстрых платежей).
- Действует программа поддержки, по которой можно вернуть комиссию по куайрингу.
Выгода во внедрении куайринга для предпринимателей налицо. Но не стоит забывать, что отсутствие возможности принять оплату с кредитной карты может сократить доход компании, т. к. средний чек при покупке с кредитной карты выше.
QR Pay — удобный способ принятия платежей от Модульбанка: поступление платежей на расчетный счет за 15 секунд без покупки дополнительного оборудования.
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Поговорим подробнее про куайринг, так как не все руководители бизнеса, предприниматели, бухгалтеры и продавцы знают особенности работы с QR-кодами. Наш обзор поможет избежать ошибок и применять систему оплаты более вдумчиво и с выгодой.
Как подключить куайринг
Варианты оплаты с помощью QR-кодов:
- Статичный QR-код (не меняется с момента выдачи). Его можно распечатать на бумаге и разместить в зоне обслуживания покупателей, указать на сайте, в приложении, в прайс-листе и т. д. При оплате клиент считывает данный код и в банковском приложении самостоятельно вводит сумму покупки. Это минус данного вида кода, т. к. возможно допущение ошибки.
- Приложение на телефоне — оплата производится сразу из мобильного приложения банка. Камера для считывания кода включается после входа в приложения и выбора оплаты по QR-коду. После этого покупатель считывает код и производит оплату.
- Динамический QR-код. При оформлении покупки и установлении окончательной суммы динамический QR-код высвечивается на терминале онлайн-кассы. Покупатель, считывая код с помощью смартфона, попадает в свое банковское приложение, в котором уже указана стоимость покупки — остается только нажать кнопку «Оплатить». Изменить сумму нельзя.
Пошаговая инструкция для подключения куайринга в Модульбанке:
- Подать заявление на подключение.
- Заполнить анкету, подписать ее и отправить через Личный кабинет на проверку в фотомониторинг. Проверка финмониторинга проходит обычно в течение одних суток.
- При положительном ответе фотомониторинга:
- статичный QR-код можно скачать в личном кабинете;
- для расчета через приложение или кассу необходимо скачать приложение и активировать QR-код через ЛК.
Активное применение QR-кодов наблюдается в сфере услуг. Модульбанк составил топ-5 отраслей бизнеса, которые используют оплату куайрингом, данные проанализированы за период с февраля по июль 2022 года включительно:
- Туризм.
- Дом и ремонт.
- Автоуслуги.
- Бьюти-сфера.
- Спорттовары.
Комиссия за проведение расчетов с помощью QR-кода
Ранее уже упоминали в статье, что комиссия при таком виде расчетов ниже, чем при эквайринге и составляет от 0,4% до 0,7%. Размер комиссии зависит от вида деятельности предприятия.
Пониженная комиссия в 0,4% введена для компаний, работающих в сферах:
- товары повседневного спроса;
- медицинские препараты, медицинское оборудование и БАДы;
- медицинские и образовательные учреждения;
- управляющие компании, пенсионные и инвестиционные фонды;
- транспортные услуги;
- благотворительность;
- страховые компании;
- телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;
- самозанятые;
- жилищно-коммунальные услуги.
Для остальных сфер комиссия по операциям — 0,7%.
С 1 октября 2021 года установлено ограничение — сумма комиссии не может быть выше 1500 рублей (максимальная сумма для удержания за 1 операцию).
Сейчас малый и средний бизнес может вернуть уплаченную комиссию за использование платежей по QR-кодам. Данное право для бизнеса и порядок возврата прописаны в постановлении правительства от 30.06.2021 № 1103. Для этого необходимо подключиться к системе оплаты QR-кодами до 31 декабря 2022 года.
Проверьте также, что ваша компания или ИП есть в реестре МСП.
Как вернуть комиссию за операции по QR-кодам?
Дополнительных заявлений от бизнеса не требуется — все делается автоматически:
- По окончании месяца, в первую неделю нового периода банк передает данные о совершенных операциях в Минэкономразвития.
- Минэкономразвития перечисляет уплаченные средства банку.
- Банк сразу же отправляет деньги на счет получателя-клиента.
Согласно постановлению на весь процесс возврата комиссии заложено 32 рабочих дня. Ограничений по сумме возврата нет.
Модульбанк участвует в данной программе и осуществляет возврат комиссии без задержек — как только средства поступают в банк от министерства, они сразу же переводятся на расчетные счета предпринимателей и организаций, которые воспользовались куайрингом.
Чтобы вернуть комиссию, просто пользуйтесь сервисом QR Pay от Модульбанка, мы сделаем все остальное.
Работа с маркировкой
В самом начале мы говорили о том, что перед покупкой кассы и другого торгового оборудования нужно проверить — работает ли оно с маркированными товарами и как именно.
Дело в том, что очень многие товары, в том числе повседневного спроса, например, продукты (молоко, творог, сметана, сыр и др.) уже подлежат обязательной маркировке. При их продаже вам нужно соблюдать определенные правила, вносить данные в систему Честный ЗНАК, показывать выбытие из оборота не только в результате продажи, но и в других случаях (кража, списание из-за просрочки, уничтожение и т. д.).
Для работы с маркировкой понадобится ЭДО, т. к. обмениваться документами с контрагентами и передавать данные придется в электронном виде.
Все приложения Модульбанка полностью соответствуют законодательству по работе с маркировкой: мы тщательно отслеживаем изменения, введение в маркировку новых категорий товаров и добавляем необходимый функционал в наши продукты.
Для того, чтобы начать работу с маркировкой вы можете выбрать пакет Маркировка Старта от Модульбанка. Если вам нужен более продвинутый тариф — выбирайте его, тогда мы поможем промаркировать остатки товаров на складе, настроим личный кабинет в Честном ЗНАКе и программу для работы с маркировкой на вашем компьютере, загрузим товары в базу и т.д.
Как запустить бизнес с использованием онлайн-кассы быстро и легко?
У Модульбанка существует несколько предложений для начала использования онлайн-кассы:
- Покупка онлайн-кассы и сопутствующего оборудования — мы подберем выгодное готовое решение для вашего бизнеса. Возможна покупка «под ключ» с оформлением всех необходимых документов и регистрацией кассы в ФНС
- Аренда кассы.
- Специальное предложение «Касса за 0» — кассовый терминал предоставляется бесплатно, оплачивайте только дополнительные услуги: услуги регистрации кассы, ОФД, фискальный накопитель, кассовый тариф.
В Модульбанке появилось и совершенно новое и универсальное решение, которые, как мы надеемся, покорит предпринимателей. Фактически это — сервис из будущего. Речь об «Облачных чеках» — сервис позволяет запустить бизнес с минимальными вложениями.
Как работает система «Облачные чеки»?
В розничном бизнесе две задачи:
- принимать оплату от покупателей быстро и просто с минимумом затрат;
- пробивать чеки для соблюдения законодательства, чтобы не получить штрафы.
Особенно это важно на старте, когда вы только начинаете свой бизнес и вопрос сокращения расходов и быстрого получения прибыли для их покрытия вас волнует особенно сильно.
Система «Облачные чеки» включает в себя прием оплаты и пробитие чеков. Но главное — не требует первоначальных вложений: вы платите только процент от фактического оборота после принятия оплаты от клиента. Вам не нужно арендовать или покупать кассу и приобретать фискальный накопитель.
Это решение подходит для интернет-магазинов, для продажи в соцсетях, для фотостудий и т. п.
Вы можете пользоваться им также и для работы в других сферах деятельности, например, можете принимать оплату за услуги клининга, парикмахерских и салонов красоты.
Клиент может оплачивать ваши товары и услуги по карте, в приложении или через счёт‑ссылку. Платежи также можно принимать по QR-code.
Все операции продавец увидит в приложении на смартфоне или на компьютере, в личном кабинете Модульбанка. Благодаря автоматизации вам не нужно беспокоиться — получит ли покупатель чек.
Тенденции на максимальный перевод всех функций в облачные хранилища, отказ от физических кассовых терминалов и оборудования уже получили распространение в бизнес-среде. Ведь это приводит к экономии ресурсов и денег, привлекает новых покупателей.
Мы уже давно работаем с подобными решениями. Например, вы можете превратить свой смартфон в терминал эквайринга с приложением ModulPay.
С ModulPay можно принимать оплату от клиентов в любом месте удобным способом:
- с помощью банковской карты;
- с помощью СБП (QR-код);
- с использованием NFC;
- оплатой по ссылке.
На следующем шаге ModulPay соединит в себе онлайн-кассу, эквайринг, сканер штрих-кодов и DataMatrix-кодов — все, что возможно вывести в облако, будет в облаке и в смартфоне, но строго в соответствии с законодательством.
Модульбанк следит за трендами и разрабатывает сервисы и приложения, которые направлены на упрощение работы малого и среднего бизнеса, чтобы ваше время тратилось не на формальные процессы, а на развитие и продвижение.