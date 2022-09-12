Обзор про онлайн-кассы, QR-коды, эквайринг. Все, что сделает ваш бизнес успешным

Стоит ли экономить на онлайн-кассе?

80% предпринимателей при подключении онлайн-кассы и эквайринга ищут самые недорогие варианты для своего бизнеса, чтобы просто выполнять требования законодательства и принимать оплату. Но важно в выборе того самого варианта не забывать и про функциональность решения.

Вот только несколько примеров, когда желание сэкономить на кассе приведет к неприятным последствиям (в том числе для кошелька предпринимателя):

Для торговой точки выбрана онлайн-касса, которая, не рассчитана на большой клиентопоток . Кассовая лента расходуется быстро и ее нужно чаще менять, задерживая покупателей, касса «зависает» или даже выходит из строя из-за быстрого износа. В результате аппарат все равно приходится заменять на более дорогой, да еще и покупать новый фискальный накопитель .

фискальный накопитель Чтобы сэкономить, покупаются ( берутся в аренду ) отдельно, у разных поставщиков — терминал эквайринга, онлайн-касса, 3-D сканер и другое оборудование. Потом оказывается, что оборудование несовместимо или нужно установить программное обеспечение , чтобы оно правильно заработало ( например, продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке ). За дополнительные услуги приходится доплачивать.

берутся в аренду например, продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке Представим ситуацию: на торговой точке 2 устройства, работающих автономно друг от друга: терминал эквайринга и онлайн-касса. При покупке по карте продавец проводит платеж с помощью терминала. Он убеждается, что оплата принята — это действие он вряд ли забудет сделать, а вот пробить чек по онлайн-кассе — вполне возможно, особенно, если клиентов много и продавец торопится. В результате в банк поступит одна сумма, а по кассе пройдет меньше. Хорошо, если бухгалтер заметит ошибку и оперативно пробьет чек коррекции. Если же расхождение до этого увидит налоговая, то придется заплатить штраф.

Какой вывод? Нужно покупать кассу и другое оборудование при участии специалиста. Он, исходя из вашей деятельности, количества торговых точек, клиентопотока, особенной работы и других факторов, подберет правильную онлайн кассу, терминал эквайринга и другое оборудование, которые точно будет совместимы между собой.

Постарайтесь иметь в запасе кассу, которая сможет работать автономно, например, при отключенном электричестве или без интернета (с появлением связи все чеки, которые вы пробьете, успешно будут отправлены через ОФД в налоговую инспекцию). Или пользуйтесь другими решениями, например, пусть ваш смартфон заменит и кассу, и терминал (подробности читайте в конце статьи).

Лучше использовать связанные устройства, например, когда, после проведения оплаты через эквайринг чек формируется автоматически.

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Как принимать безналичную оплату от клиентов?

Виды принятия оплаты от розничного покупателя по безналичному расчету:

эквайринг;

куайринг ( оплата с применением QR-кода ).

Эти два способа оплаты могут использоваться параллельно, т. к. у каждого есть свои особенности.

Особенности эквайринга:

Принимает любые карты для оплаты ( дебетовые, кредитные, карты рассрочки ).

дебетовые, кредитные, карты рассрочки Выше процент комиссии за проведение операции ( до 31 августа 2022 года действовало ограничение в 1%, но ЦБ его не продлил, несмотря на просьбы предпринимателей и Минпромторга ).

до 31 августа 2022 года действовало ограничение в 1%, но ЦБ его не продлил, несмотря на просьбы предпринимателей и Минпромторга Довольно длинный срок получения денежных средств на расчетный счет ( 1-2 дня ).

1-2 дня Можно принимать оплату с помощью карты или специальных приложений ( например, Mir Pay ). Иногда покупателю надо набрать на терминале пин-код для подтверждения операции ( например, при крупной покупке ).

Особенности куайринга:

Не принимаются кредитные карты, либо при переводе с кредитки покупателю придется заплатить повышенную комиссию за операцию своему банку.

Ограничения по максимальной сумме покупки ( с 01.05.2022 — 1 млн рублей ).

с 01.05.2022 — 1 млн рублей Невысокий процент комиссии за проведение операции — 0,4-0,7% ( зависит от вида деятельности компании ).

зависит от вида деятельности компании Средства на расчетный счет приходят мгновенно, т. к. фактически куайринг — это прием платежей через СБП ( Систему быстрых платежей ).

Систему быстрых платежей Действует программа поддержки, по которой можно вернуть комиссию по куайрингу.

Выгода во внедрении куайринга для предпринимателей налицо. Но не стоит забывать, что отсутствие возможности принять оплату с кредитной карты может сократить доход компании, т. к. средний чек при покупке с кредитной карты выше.

QR Pay — удобный способ принятия платежей от Модульбанка: поступление платежей на расчетный счет за 15 секунд без покупки дополнительного оборудования. Хотите большего для вашего бизнеса — используйте все решения и сервисы от Модульбанка для розничной торговли.

Поговорим подробнее про куайринг, так как не все руководители бизнеса, предприниматели, бухгалтеры и продавцы знают особенности работы с QR-кодами. Наш обзор поможет избежать ошибок и применять систему оплаты более вдумчиво и с выгодой.

Как подключить куайринг

Варианты оплаты с помощью QR-кодов:

Статичный QR-код (не меняется с момента выдачи). Его можно распечатать на бумаге и разместить в зоне обслуживания покупателей, указать на сайте, в приложении, в прайс-листе и т. д. При оплате клиент считывает данный код и в банковском приложении самостоятельно вводит сумму покупки. Это минус данного вида кода, т. к. возможно допущение ошибки.

Приложение на телефоне — оплата производится сразу из мобильного приложения банка. Камера для считывания кода включается после входа в приложения и выбора оплаты по QR-коду. После этого покупатель считывает код и производит оплату.

Динамический QR-код . При оформлении покупки и установлении окончательной суммы динамический QR-код высвечивается на терминале онлайн-кассы. Покупатель, считывая код с помощью смартфона, попадает в свое банковское приложение, в котором уже указана стоимость покупки — остается только нажать кнопку «Оплатить». Изменить сумму нельзя.

Пошаговая инструкция для подключения куайринга в Модульбанке:

Подать заявление на подключение . Заполнить анкету, подписать ее и отправить через Личный кабинет на проверку в фотомониторинг. Проверка финмониторинга проходит обычно в течение одних суток. При положительном ответе фотомониторинга:

статичный QR-код можно скачать в личном кабинете;

для расчета через приложение или кассу необходимо скачать приложение и активировать QR-код через ЛК.

Активное применение QR-кодов наблюдается в сфере услуг. Модульбанк составил топ-5 отраслей бизнеса, которые используют оплату куайрингом, данные проанализированы за период с февраля по июль 2022 года включительно:

Туризм. Дом и ремонт. Автоуслуги. Бьюти-сфера. Спорттовары.

Комиссия за проведение расчетов с помощью QR-кода

Ранее уже упоминали в статье, что комиссия при таком виде расчетов ниже, чем при эквайринге и составляет от 0,4% до 0,7%. Размер комиссии зависит от вида деятельности предприятия.

Пониженная комиссия в 0,4% введена для компаний, работающих в сферах:

товары повседневного спроса;

медицинские препараты, медицинское оборудование и БАДы;

медицинские и образовательные учреждения;

управляющие компании, пенсионные и инвестиционные фонды;

транспортные услуги;

благотворительность;

страховые компании;

телекоммуникационные, информационные и почтовые услуги;

самозанятые;

жилищно-коммунальные услуги.

Для остальных сфер комиссия по операциям — 0,7%.

С 1 октября 2021 года установлено ограничение — сумма комиссии не может быть выше 1500 рублей (максимальная сумма для удержания за 1 операцию).

Сейчас малый и средний бизнес может вернуть уплаченную комиссию за использование платежей по QR-кодам. Данное право для бизнеса и порядок возврата прописаны в постановлении правительства от 30.06.2021 № 1103. Для этого необходимо подключиться к системе оплаты QR-кодами до 31 декабря 2022 года.

Проверьте также, что ваша компания или ИП есть в реестре МСП.

Как вернуть комиссию за операции по QR-кодам?

Дополнительных заявлений от бизнеса не требуется — все делается автоматически:

По окончании месяца, в первую неделю нового периода банк передает данные о совершенных операциях в Минэкономразвития. Минэкономразвития перечисляет уплаченные средства банку. Банк сразу же отправляет деньги на счет получателя-клиента.

Согласно постановлению на весь процесс возврата комиссии заложено 32 рабочих дня. Ограничений по сумме возврата нет.

Модульбанк участвует в данной программе и осуществляет возврат комиссии без задержек — как только средства поступают в банк от министерства, они сразу же переводятся на расчетные счета предпринимателей и организаций, которые воспользовались куайрингом. Чтобы вернуть комиссию, просто пользуйтесь сервисом QR Pay от Модульбанка, мы сделаем все остальное.

Работа с маркировкой

В самом начале мы говорили о том, что перед покупкой кассы и другого торгового оборудования нужно проверить — работает ли оно с маркированными товарами и как именно.

Дело в том, что очень многие товары, в том числе повседневного спроса, например, продукты (молоко, творог, сметана, сыр и др.) уже подлежат обязательной маркировке. При их продаже вам нужно соблюдать определенные правила, вносить данные в систему Честный ЗНАК, показывать выбытие из оборота не только в результате продажи, но и в других случаях (кража, списание из-за просрочки, уничтожение и т. д.).

Для работы с маркировкой понадобится ЭДО, т. к. обмениваться документами с контрагентами и передавать данные придется в электронном виде.

Все приложения Модульбанка полностью соответствуют законодательству по работе с маркировкой: мы тщательно отслеживаем изменения, введение в маркировку новых категорий товаров и добавляем необходимый функционал в наши продукты.

Для того, чтобы начать работу с маркировкой вы можете выбрать пакет Маркировка Старта от Модульбанка. Если вам нужен более продвинутый тариф — выбирайте его, тогда мы поможем промаркировать остатки товаров на складе, настроим личный кабинет в Честном ЗНАКе и программу для работы с маркировкой на вашем компьютере, загрузим товары в базу и т.д.

Как запустить бизнес с использованием онлайн-кассы быстро и легко?

У Модульбанка существует несколько предложений для начала использования онлайн-кассы:

Покупка онлайн-кассы и сопутствующего оборудования — мы подберем выгодное готовое решение для вашего бизнеса. Возможна покупка «под ключ» с оформлением всех необходимых документов и регистрацией кассы в ФНС Аренда кассы . Специальное предложение « Касса за 0 » — кассовый терминал предоставляется бесплатно, оплачивайте только дополнительные услуги: услуги регистрации кассы, ОФД, фискальный накопитель, кассовый тариф.

В Модульбанке появилось и совершенно новое и универсальное решение, которые, как мы надеемся, покорит предпринимателей. Фактически это — сервис из будущего. Речь об «Облачных чеках» — сервис позволяет запустить бизнес с минимальными вложениями.

Как работает система «Облачные чеки»?

В розничном бизнесе две задачи:

принимать оплату от покупателей быстро и просто с минимумом затрат;

пробивать чеки для соблюдения законодательства, чтобы не получить штрафы.

Особенно это важно на старте, когда вы только начинаете свой бизнес и вопрос сокращения расходов и быстрого получения прибыли для их покрытия вас волнует особенно сильно.

Система «Облачные чеки» включает в себя прием оплаты и пробитие чеков. Но главное — не требует первоначальных вложений: вы платите только процент от фактического оборота после принятия оплаты от клиента. Вам не нужно арендовать или покупать кассу и приобретать фискальный накопитель.

Это решение подходит для интернет-магазинов, для продажи в соцсетях, для фотостудий и т. п.

Вы можете пользоваться им также и для работы в других сферах деятельности, например, можете принимать оплату за услуги клининга, парикмахерских и салонов красоты.

Клиент может оплачивать ваши товары и услуги по карте, в приложении или через счёт‑ссылку. Платежи также можно принимать по QR-code.

Все операции продавец увидит в приложении на смартфоне или на компьютере, в личном кабинете Модульбанка. Благодаря автоматизации вам не нужно беспокоиться — получит ли покупатель чек.

Тенденции на максимальный перевод всех функций в облачные хранилища, отказ от физических кассовых терминалов и оборудования уже получили распространение в бизнес-среде. Ведь это приводит к экономии ресурсов и денег, привлекает новых покупателей.

Мы уже давно работаем с подобными решениями. Например, вы можете превратить свой смартфон в терминал эквайринга с приложением ModulPay.

С ModulPay можно принимать оплату от клиентов в любом месте удобным способом:

с помощью банковской карты;

с помощью СБП (QR-код);

с использованием NFC;

оплатой по ссылке.

На следующем шаге ModulPay соединит в себе онлайн-кассу, эквайринг, сканер штрих-кодов и DataMatrix-кодов — все, что возможно вывести в облако, будет в облаке и в смартфоне, но строго в соответствии с законодательством. Как подключить приложение и получить подарок

Модульбанк следит за трендами и разрабатывает сервисы и приложения, которые направлены на упрощение работы малого и среднего бизнеса, чтобы ваше время тратилось не на формальные процессы, а на развитие и продвижение.