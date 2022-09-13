Бесплатные вебинары для предпринимателей от Модульбанка и «Ясно» научат предпринимателей справляться со страхами

Встреча 14 сентября поможет предпринимателю понять, как работать со своими страхами и ограничивающими убеждениями, которые мешают двигаться вперёд. Ее проведет Владимир Гречко, психолог с шестилетним опытом консультирования.

Владимир поможет разобраться, как быть, если вроде всё знаешь и умеешь, но начать свой бизнес что-то мешает. Какие ограничивающие убеждения мешают вывести ваше дело на новый уровень? Как повысить уверенность в себе и научиться опираться на себя? Что поможет начать свое дело, повысить мотивацию и не бросить? С какими ошибками сталкиваются начинающие предприниматели?

«В начале своего пути многие предприниматели сталкиваются не только с нехваткой практических знаний, но и с множеством тревог, установок, ограничивающих убеждений, которые мешают сдвинуться с места. Очень важно на этом этапе преодолеть подобные эмоциональные ограничения. Вебинар поможет предпринимателям сформировать точки опоры, чтобы уверенней достигать целей», — поясняет Владимир Гречко.

Вторая встреча пройдет 28 сентября. Она посвящена еще одному болезненному для предпринимателя вопросу — как выйти на новый уровень. Воркшоп проведет Екатерина Шаповалова, психолог с восьмилетним опытом консультирования.

Темы этой встречи более знакомы тем предпринимателям, которые уже прошли часть пути в бизнесе. Что мешает переходить на новый уровень и какие главные враги подстерегают на пути? Как преодолевать страх и сомнения перед масштабированием и ростом? Что делать со страхом больших денег и оборотов? Как найти баланс между ответственностью и делегированием? Как команда помогает нам расти?

«По мере развития бизнеса предприниматель может попасть в одну из эмоциональных ловушек: ловушку семейственности, ловушку „многорукого шивы“, ловушку быстрого выгорания, ловушку денежного потолка. Я расскажу о каждой и научу избегать их», — говорит Екатерина Шаповалова.

Для участия в воркшопах обязательно нужна регистрация.