Как платить страховые взносы и НДФЛ на АУСН

Напомним, что в первой части нашего обзора по АУСН мы рассказали о том, как строится взаимодействие между налогоплательщиком, финансовой организацией и ФНС.

Как на АУСН удерживать НДФЛ с сотрудников

Обязанность по исчислению и удержанию налога с доходов физических лиц переходит от работодателя к уполномоченному банку (письмо ФНС от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688). Для этого плательщик АУСН обязательно должен иметь расчетный счет в одном из таких кредитных учреждений, перечень которых опубликован на сайте ФНС.

Как это происходит на практике?

Шаг 1. Предприниматель передает в банк информацию по каждому сотруднику:

Персональные данные. Их заполнять каждый раз не требуется, например, в Модульбанке достаточно один раз внести информацию по сотруднику в специальном разделе и она будет подтягивать затем автоматически. Изменения надо вносить, если, например поменялся счет для выплаты, фамилия и т. п.

Вид и сумму облагаемого или необлагаемого дохода.

Размеры стандартных вычетов.

Пример того, как данные отображаются в личном кабинете клиента Модульбанка.

В целом банк передает большой массив данных в ФНС, но пользователь — клиент банка — этого не замечает. Фактически вместо регулярной отчетности каждый квартал, в инспекцию информация уходит по каждой операции, проводимой в адрес физлиц.

Шаг 2. Когда предприниматель (или ООО) осуществляет какую-либо выплату на счет физического лица, банк должен определить:

первое — нужно ли это с этой суммы удержать налог,

второе — в каком размере.

Банк, таким образом, становится промежуточным звеном между налоговым агентом и налогоплательщиком.

Не все уполномоченные банки на данный момент имеют техническую возможность и исполняют данную функцию. В некоторых автоматическое исчисление НДФЛ только вводится, но Модульбанк уже работает в полную силу.

При АУСН не включаются в налогооблагаемую базу:

переводы между собственными счетами предпринимателя ( когда ИП переводит средства на свой счет физлица );

когда ИП переводит средства на свой счет физлица алименты, выплаты по исполнительным документам и иные суммы, которые не являются доходом.

Все остальные операции должны сопровождаться информацией, за что деньги переводятся физлицу. Эти данные, как мы выше писали, заполняет налогоплательщик, но процедура за счет автоматизации упрощается — клиенты Модульбанка могут вести свою бухгалтерию прямо в личном кабинете в т. ч. заполнять сведения о сотрудниках.

Кроме того, можно воспользоваться услугами специалистов банка и бухгалтерию для ООО или ИП будут вести за вас «под ключ».

Шаг 3. Банк исчисляет НДФЛ и передает сумму в бюджет не позднее следующего рабочего дня, о чем далее сообщает работодателю.

Таким образом, предприниматели на АУСН по-прежнему признаются налоговыми агентами, но фактически не рассчитывают налог. Эта функция возложена на обслуживающий банк.

Обратите внимание, налогоплательщики на АУСН не предоставляют сотрудникам социальные и имущественные вычеты, для их получения физлицам необходимо будет обратиться в налоговую инспекцию.

Какие страховые взносы платить на АУСН

Налогоплательщик автоматизированной УСН освобожден от уплаты страховых взносов за сотрудников и за себя (в случае ИП).

На новом спецрежиме не придется платить за медицинское, пенсионное и социальное страхование, это позволит сэкономить бизнесу примерно 30% с зарплаты каждого работника.

Единственное исключение — взносы на травматизм. Они остаются, но строго фиксируются. Никаких сложных расчетов не предполагается.

Независимо от количества сотрудников в штате, предприниматель должен уплатить взнос от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере — 2 040 рублей в год, т. е. всего 170 рублей ежемесячно.

Нужно ли подавать отчетность в фонды на АУСН

На автоматизированной УСН налогоплательщик не подает налоговую отчетность в ФНС, а кроме того, освобожден от предоставления в фонды следующих документов:

расчета 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога физического лица;

расчета по страховым взносам;

сведений о застрахованных лицах (СЗВ-М);

сведений о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ);

расчета по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения (форма 4 — ФСС);

заявления о подтверждении и справки-подтверждения основного вида экономической деятельности;

заявления о регистрации в качестве страхователя физического лица и других.

Но есть небольшие исключения. Ситуации, при наступлении которых все-таки необходимо сдать отчетность и про них следует не забывать:

декларация по налогу на прибыль , если налогоплательщик является налоговым агентом или у него были другие облагаемые операции. Например, выплата дивидендов;

декларация по НДС , если налогоплательщик был налоговым агентом либо выставлял счет-фактуру с НДС;

сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД), а также все остальные формы если заключаются договоры гражданско-правового характера.

Модульбанк может быть полноценным цифровым партнером: осуществлять разметку, отчитываться перед налоговыми органами за клиента на АУСН, исчислять и удерживать НДФЛ на сотрудников.

Можно также передать банку вопросы ведения кадрового и бухгалтерского учета, освободив тем самым время для развития бизнеса.