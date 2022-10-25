Как открыть IT-компанию в России

Что такое IT-компания

IT-компания (англ. information technologies) — компания, занимающаяся видами деятельности, связанными с разработками компьютерных технологий и программного обеспечения, а также с хранением, обработкой и управлением потоками данных. Также деятельность может быть связана с обучением ИТ-специалистов.

Среди специалистов IT-компаний преобладают:

аналитик данных;

Data Science;

веб-девелопер;

специалист по информационной безопасности;

системный администратор;

программист (разработчик);

веб-дизайнер;

мобильный разработчик;

инженер машинного обучения.

Виды деятельности для IT-компаний

Виды деятельности для ИТ-компаний находятся в том же классификаторе, в котором указаны вообще все виды деятельности — Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), также его сокращенно называют ОКВЭД-2.

Для информационных технологий подходят коды из разделов 62 и 63. В частности:

62.01 — разработка компьютерного программного обеспечения;

62.02 — консультационные услуги в области компьютерных систем;

62.02.1 — деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем;

62.02.2 — деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем;

62.03 — управление компьютерными техсредствами;

62.09 — прочая деятельность, связанная с использованием информационных технологий и вычислительной техники;

63.11 — обработка данных и хостинг;

63.11.1 — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.

Собственно, ничего тут сложного нет — открываете разделы 62 или 63 и ищете, что вам подходит.

Как зарегистрировать IT-компанию

Как уже было сказано, отличий в регистрации самой компании нет. Если решили выбрать в качестве организационно-правовой формы ООО (а скорее всего, так и будет), то принимается решение собрания учредителей (или единственного учредителя), на нем же назначается директор, выбирается фирменное наименование, место нахождения, утверждается устав. Виды деятельности, кстати, можно тоже указать в уставе, но это право, а не обязанность.

Также есть вариант с типовыми уставами (это готовые формы, подобрать подходящую можно с помощью сервиса ФНС), но их лучше не использовать. Типовой устав строго ограничен, не учитывает специфики деятельности и особых договоренностей учредителей (например, о распределении прибыли не по долям в уставном капитале).

Далее заполняется заявление по форме Р11001, и весь комплект подается в регистрирующую налоговую (в Москве это МИ ФНС № 46, в Санкт-Петербурге это МИ ФНС № 15). Для заполнения заявления можно скачать программу ППДГР, а можно воспользоваться другими сервисами.

В случае подачи документов на регистрацию ООО через Модульбанк госпошлину платить не придется. А сразу после регистрации для бизнеса будет открыт расчетный счет. Госпошлина не оплачивается также, если вы подаете документы в электронном виде, подписанные ЭП заявителя, с помощью сервиса регистрации ФНС или сервиса Госключ.

При подаче документов через МФЦ или нотариуса госпошину оплачивать тоже не нужно. А если решили подавать бумажные документы лично в ФНС, то предварительно оплатите госпошлину в размере 4 тыс. рублей.

Модульбанк зарегистрирует ООО бесплатно. Полный пакет документов, без визита в налоговую, подбор ОКВЭД и системы налогообложения, выпуск электронной подписи.

ИТ-компании охотно выбирают при регистрации новый режим — АУСН. Он позволяет существенно сэкономить на старте бизнеса (в первую очередь на взносах за сотрудников — их на автоматизированной упрощенке не платят) и сделать его максимально прозрачным для налоговой инспекции. Это означает, что даже если «иммунитет» IT-компаниям отменят, налогоплательщики на АУСН будут защищены от лишних проверок.

ИП также может зарегистрировать деятельность, связанную с IT. Главное, соответствие по ОКВЭДам и ряду других признаков.

ИП открыть еще проще. Никаких проблем с адресом, наименованием, арендой офиса. Просто заполняете заявление по форме Р21001, подаете в регистрирующую налоговую. Пошлина для ИП 800 рублей, при электронной регистрации и регистрации через Банк она также не требуется.

Обратите внимание! На ИП льготы, предоставляемые сейчас ИТ-компаниям в области налогообложения и ряде других случаев, не распространяются.

Если, вдруг, захочется зарегистрировать ИТ-компанию в форме акционерного общества, то тут сначала придется зарегистрировать в ЦБ эмиссию акций, а уже после регистрировать АО. Учтите, что содержать АО дороже — реестр акций должен вести регистратор — уполномоченная компания, что, само собой, не бесплатно. Решения акционеров также удостоверяет регистратор (или нотариус), плюс госпошлина за эмиссию, плюс раскрытие информации и прочие расходы.

Лучше начинать с ИП или ООО.

Как получить статус ИТ-компании

Для статуса ИТ-компании необходимо пройти государственную аккредитацию и числиться в реестре Минцифры.

Для налоговых льгот, согласно закону от 14.07.2022 № 321-ФЗ, доля доходов по ИТ-деятельности должна быть не менее 70% (до этого было 90%). Раньше еще было требование о среднесписочной численности не менее 7 человек, но указанный закон его отменил.

Чтобы получить аккредитацию и попасть в реестр, нужно оформить заявку на портале Госуслуг. Решение принимается в течение одного рабочего дня. Обратите внимание на список кодов ОКВЭД, в соответствии с которыми происходит аккредитация. Проследите, чтобы в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) как минимум один такой код был.

На сайте Минцифры указано, что с 1 августа 2022 года приостановлена подача новых заявлений до принятия нового порядка аккредитации. Причина — поправки в НК, внесенные Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ. Сейчас Минцифры вместе с профильными ассоциациями и регионами работает над совершенствованием критериев и процедуры аккредитации ИТ-компаний.

Ждем новый порядок для получения аккредитации.

Работа в IT-бизнесе имеет свои особенности. Модульбанк предлагает бесплатные консультации бухгалтеров и юристов для IT‑компаний. Подключайте бухгалтерию и работайте совершенно спокойно. Специалисты банка расскажут о программах господдержки и проконсультируют по ведению ВЭД. Вам не обязательно быть клиентом Модульбанка — просто подключайте ваши счета в других банках к сервису за несколько минут. Оставить заявку

Льготы для ИТ-компаний

Часть льгот для ИТ-бизнеса появилась еще в 2020-м году, когда для него установили пониженную ставку по налогу на прибыль — 3% вместо 20%, а также снизили страховые взносы до 7,6% (с 30%).

Кроме того, сейчас действуют следующие льготы:

если ПО включено в специальный реестр, операции по передаче исключительных прав на него освобождены от НДС ( подп. 26 п. 2 ст. 149 НК );

подп. 26 п. 2 ст. 149 НК ставка по налогу на прибыль с 2022 по 2024 годы — 0%;

ИТ-компании освобождены от проверок на ближайшие три года, в том числе и от выездных налоговых проверок ;

льготные кредиты по ставке не выше 3% годовых;

льготы для сотрудников ИТ-компаний — отсрочка от армии, льготная ипотека, упрощенное трудоустройство и ВНЖ для иностранных специалистов.

А что дальше?

А дальше Минцифры собирается создать совет, который займется чисткой реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и прочих льгот.

Сейчас в реестре почти 27 тысяч организаций с действующей аккредитацией. Но часть из них лишь формально подходит по признаки IT-компании, а реальная деятельность не соответствует этому профилю. Предоставляя таким компаниям льготы, бюджет теряет миллиарды рублей.

Новый совет будет называться «Совет по аннулированию государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в сфере IT». Заниматься аудитом реестра будут главы крупнейших российских профильных ассоциаций, среди которых «Руссофт», «Отечественный софт», РАЭК, АПКИТ.

В последнее время потеряли аккредитацию и место в реестре ряд крупных банков: Сбербанк России, ВТБ, Альфа Банк, Тинькофф, Открытие, Райффайзенбанк, МТС-банк.