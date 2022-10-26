Модульбанк запустил консультации по оформлению в реестр IT-компаний

Для пользователей Модульбухгалтерии от Модульбанка первая консультация — бесплатно.

В государственную программу поддержки IT-отрасли входят льготы для бизнеса и его сотрудников. Среди них — льготные ставки налога на прибыль (0%) и страховых взносов (7,6%), льготные кредиты со ставкой до 3% годовых, запрет на проведение плановых и выездных налоговых проверок, льготная ипотека для сотрудников компании, упрощенный порядок трудоустройства иностранцев и отсрочки для сотрудников от призыва на военную службу.

Получить статус IT-компании может только юридическое лицо. Для включения в реестр нужно соответствовать строгому набору требований, и полученный статус нужно будет регулярно подтверждать. Модульбанк помогает оперативно оформить статус IT-компании и в дальнейшем сопровождает процедуру переаккредитации. Доступны одна бесплатная консультация или полное сопровождение.

«Когда к нам обращается клиент, мы рассказываем ему о критериях, которым его компания должна соответствовать. Есть разные нюансы: когда компания была зарегистрирована, есть ли у нее собственное программное обеспечение. Мы указываем на то, что необходимо для прохождения аккредитации и каких условий нужно будет придерживаться для сохранения статуса при проверке в будущем. Услуга очень востребована, потому что аккредитация дает возможность получения существенных налоговых льгот, а также возможность для сотрудников и директора получить отсрочку от мобилизации», — говорит Никита Константинов, управляющий директор Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает финансовые продукты и нишевые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает расчетно-кассовое обслуживание, технологичную онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, гарантию защиты от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.