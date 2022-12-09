Особенности вывода денег на разных маркетплейсах

Что плохого в новой системе вывода средств с Wildberries

Недавние эксперименты Wildberries с «Новым балансом» для улучшения системы расчетов вскрыли ранее не озвученные проблемы и боли селлеров, касающиеся вопросов вывода средств.

Среднесуточные лимиты и «заморозка» средств в личном кабинете существенно ограничивают оборот торговли, за что маркетплейс подвергся критике со стороны поставщиков. Wildberries планировал разрешить селлерам самостоятельно управлять перечислением денег за реализованные на площадке товары, но что-то пошло не так. Как обстоят дела сейчас?

В отчетах о реализации появилась строчка «Возмещение расходов по эквайрингу» и «Наименование банка эквайринга», которая отражает расходы по эквайрингу. Выделенные расходы входят в состав вознаграждения агента, поэтому пока что списываются из доходов Wildberries.

С помощью новой системы оплаты полностью обнулить электронный кошелек селлера не получится, по последним данным сейчас действует лимит не превышающий двух среднедневных оборотов. При расчете среднесуточного оборота учитывается среднее значение оборота за последние 7 дней.

Wildberries временно возвращается на прежнюю систему расчетов, по которой предоставляется возможность делать выводы средств еженедельно: минимальная сумма вывода составляет 500 рублей, максимальная – ограничивается лишь суммой денег на балансе.

С момента подачи и оформления заявки на вывод чаще всего проходит 2-3 дня перед тем как селлер увидит поступление по банковскому счету.

В очевидные плюсы можно записать только отсутствие комиссии за эквайринг или РКО, которая скорее всего уже заложена в вознаграждение маркетплейса. К минусам несомненно относится последняя неразбериха вокруг нового сервиса, который не дает возможности вывести полностью денежные средства.

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Насколько прозрачен и прост вывод средств с ЯндексМаркета

Маркетплейс предлагает своим селлерам самостоятельно выбрать подходящую частоту выплат. Если оборотные средства вам нужны каждый день для закупки новой партии, то придется заплатить повышенную комиссию 2,2% за ежедневные зачисления по рабочим дням.

Со всей линейкой тарифов можете ознакомиться в таблице, которую мы нашли в справке Яндекса.

К плюсам маркета отнесем возможность выбирать частоту выплат для каждого магазина по отдельности. Ежедневные выплаты будут не выгодны для товаров с низким спросом или частотой продаж, т. е. их не покупают каждый день. В таком случае целесообразнее использовать более редкие выплаты с пониженной ставкой.

Для работы с маркетплейсами нужны другие инструменты, неподходящие для продаж в офлайне, то же самое относится и к банковскому обслуживанию. Модульбанк максимально хорошо знает боли бизнесменов и понимает их потребности при работе в e-commerce, поэтому предлагает выгодные тарифы и актуальные каждому селлеру услуги.

Как на частоту вывода средств с Озон влияет поведение селлера

С 1 октября 2022 политика маркетплейса в решении этого вопроса несколько изменилась. Из агентского вознаграждения выделили комиссию за банковский эквайринг, которая не будет превышать 1,5% от стоимости товарной карточки.

Теперь с вопросами о стоимости зачисления на расчетный счет продавца нужно обращаться в обслуживающий банк. Озон только предоставит до 5 числа следующего месяца закрывающий документ и отчет по выплатам по банку-партнёру.

При этом остался прежним процесс вывода денег. Как только в личном кабинете статус заказа поменялся на «Доставлен», можно начинать проверять банковский счет, куда поступит сумма за вычетом эквайринга и вознаграждения маркетплейса.

За селлером сохранилось право выбрать частоту вывода средств от продажи:

1. Стандартный. На общих основаниях продавец получает свою выручку два раза в месяц. За товар, который продан до 16 числа текущего месяца, денежные средства поступят через 10 дней до 25 числа. Второй транш за всё, что будет продано позднее 16 числа, нужно ожидать до 15 числа следующего месяца. Вывод денег осуществляется на счета (в том числе, карточные) в любых российских банках.

2. Ежедневно при заказе услуги «Гибкий график выплат». Услуга доступна не всем селлерам, только для выполняющих ряд критериев, в том числе имеющих определенный стаж работы на площадке и минимальное количество возвратов. В таком случае вы можете составить свой календарь поступлений, выбирая все или несколько рабочих дней на неделе. Например, по пятницам получить деньги за четверг, а в понедельник – за все дни с пятницы по воскресенье.

Кроме выделенной комиссии за эквайринг, за «гибкий график» Озон удержит индивидуально-рассчитанный тариф. Он будет объявлен в личном кабинете селлера, но в зависимости от объема продаж за каждый месяц происходит его обновление.

Конечная сумма выплаты по гибкому графику будет рассчитана по формуле:

В «Доступном балансе» находится сумма продаж уже доставленных товаров за минусом комиссии Озон.

Страховой депозит для каждого селлера площадка рассчитывает индивидуально, он создается для оплаты дополнительных услуг.

3. По требованию продавца, заказывающего досрочную выплату.

Если кроме предыдущих критериев селлер не имеет блокированных оплат и задолженностей перед маркетплейсом, то ему становится доступна услуга досрочной выплаты, которая оценивается также по индивидуальному тарифу из предыдущей таблицы.

Озон предлагает регулярные выплаты, но невозможно узнать заранее сколько точно придет на расчетный счет из-за постоянно меняющегося баланса.

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