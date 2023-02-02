Ведение бизнеса

Налогообложение кофейни. Как сэкономить на налогах

Даже маленькая кофейня может приносить хороший доход своему владельцу. Особенно, когда собственник разбирается в тонкостях кофейного дела и грамотно подходит к вопросам налогообложения.

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Налогообложение кофейни. Как сэкономить на налогах
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

От чего зависит налогообложение кофейни

Виды налогов, которые платит кофейня, и их величина зависят от организационно-правовой формы бизнеса и применяемой системы налогообложения. Для открытия кафе чаще всего регистрируют ИП или ООО.

ООО – подходящий вариант оформления бизнеса на нескольких партнеров, где каждый будет иметь долю прибыли, пропорциональную вкладу в старт и развитие общего дела.

Для ООО доступны пять режимов налогообложения:

  1. общий;

  2. УСН «доходы»;

  3. УСН «доходы минус расходы»;

  4. АУСН «доходы»;

  5. АУСН «доходы минус расходы».

АУСН доступен в Москве, МО, Калужской области и Татарстане с начала 2023 года для всех ООО или для новых компаний, которые заявили о переходе на новый режим налогообложения в течение 30 дней со дня регистрации.

Когда начинающий бизнесмен запускает дело в одиночку, без партнеров  – нет смысла регистрировать ООО, достаточно встать на учет в ФНС в качестве индивидуального предпринимателя.

Режимы для ИП – те же, что и для ООО, а также патент (ПСН).

Как выбрать налоговый режим для ИП

У каждой системы налогообложения свои плюсы и минусы. Рассмотрим их отрицательные и положительные моменты для ИП.

ОСНО

Плюсы:

  • нет ограничений по численности персонала, размеру доходов и стоимости основных средств;

  • привлекательность для крупных поставщиков на ОСНО, для которых важно зачесть НДС.

Минусы:

  • уплата всех налогов: НДФЛ, НДС, страховые взносы;

  • работа со счетами-фактурами.

УСН «доходы»

Плюсы:

  • один налог заменяет НДС, имущественный налог, НДФЛ;

  • ставка налога – 6% от доходов;

  • сумму налога можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов;

  • минимум отчетности.

Минусы:

  • ограничение по доходам – 188,5 млн рублей, численности персонала – 100 человек, остаточной стоимости основных средств – 150 млн рублей;

  • при увеличении доходов до 251,4 млн рублей и численности персонала до 130 человек, ставка налога вырастет до 8%.

УСН «доходы минус расходы»

Плюсы:

  • один налог заменяет НДФЛ, НДС, имущественный налог;

  • ставка налога – 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов;

  • минимум отчетности.

Минусы:

  • при увеличении лимитов, аналогично УСН-доходы, ставка вырастет до 20%;

  • в расходы, уменьшающие налоговую базу, можно включить только перечисленные в ст. 346.18 НК;

  • расходы должны быть подтверждены документально.

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АУСН «доходы»

Плюсы:

  • один налог заменяет НДФЛ с дохода ИП, НДС и страховые взносы за себя и работников (за исключением взносов на травматизм – 2 217 руб. в год или 185 руб. в месяц);

  • ставка налога – 8% от доходов;

  • автоматизация процессов учета доходов, расчетов с персоналом, расчета налогов,

  • практически полное отсутствие отчетности.

Минусы:

  • ограничение по доходам – 60 млн рублей, численности персонала – 5 человек, остаточной стоимости основных средств – 150 млн рублей;

  • нельзя иметь нерезидентов в штате;

  • нельзя открывать филиалы и обособленные подразделения;

  • АУСН работает пока только в тестовом режиме и доступна в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан.

АУСН «доходы минус расходы»

Плюсы:

  • один налог заменяет НДФЛ с дохода ИП, НДС и страховые взносы за себя и работников (за исключением взносов на травматизм – 2 217 руб. в год или 185 руб. в месяц);

  • ставка налога – 20% от доходов, уменьшенных на величину расходов;

  • автоматизация процессов учета доходов и расходов, расчетов с персоналом, расчета налогов.

  • практически полное отсутствие отчетности.

Минусы:

  • лимиты и география применения – аналогичны АУСН-доходы;

  • в расходы, уменьшающие налоговую базу, можно включить только перечисленные в ст. 346.18 НК;

  • расходы должны быть подтверждены документально.

ПСН

Плюсы:

  • приобретение патента заменяет уплату НДФЛ, налог на имущество физлиц и НДС;

  • стоимость патента – фиксированная для каждого региона и зависит от площади помещения под кофейню;

  • сумму налога по патенту можно уменьшить на сумму уплачиваемых страховых взносов;

  • отчетность – только при наличии персонала;

  • региональные власти вправе уменьшать ставку налога и корректировать условия для применения ПСН.

  • ставка – 6% максимальная

  • можно приобретать несколько патентов одновременно.

Минусы:

  • ограничение по доходам – 60 млн рублей, численности персонала – 15 человек, по площади помещения – 150 кв. м.;

  • если кофейни открыты в разных регионах страны, патент нужно оформлять для каждого субъекта.

Сравниваем налоговую нагрузку на разных режимах для ИП

Рассчитаем налоговую нагрузку на примере кофейни на три столика.

Требуемый персонал: 2 бариста и 1 уборщица. Итак, годовые траты – 5 021 160 рублей, в том числе на:

  • аренду – 960 000 рублей;

  • расходные материалы – 2 381 160 рублей;

  • зарплату работников – 1 200 000 рублей;

  • коммунальные и коммерческие расходы – 180 000 рублей;

  • управленческие расходы – 300 000 рублей.

Доход – 6 600 000 рублей за 2023 год.

Состав и величину налогов рассчитаем отдельно для каждой налоговой системы. Учитывая объем выручки и численность сотрудников кофейни, отнесем бизнес к субъектам МСП. И тогда тариф страховых взносов на выплаты работникам сверх МРОТ составит 15%. МРОТ на 2023 год установили в размере 16 242 рубля.

ОСНО

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – (5 021 160 + 300 000)) = 58 630,40 рублей.

Страховые взносы за работников = 584 712 30% + 615 288 * 15% = 267 706,80 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.

НДФЛ считается от доходов, уменьшенных на величину расходов. НДФЛ = (6 600 000 – 5 021 160 – 267 706,80 – 2 400 – 58 630,40) * 13% = 162 513,36 рублей.

Предположим, что входной НДС – 300 000 рублей за год. Тогда НДС к уплате в бюджет = 6 600 000 /120 * 20 – 300 000 = 800 000 рублей.

Всего налоги и взносы: 1 291 250,56 рублей.

УСН 6%

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – 300 000) = 108 842 рублей.

Страховые взносы за работников = 584 712 * 30% + 615 288 * 15% = 267 706,80 рублей.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.

Налог на УСН = 6 600 000 * 6% = 396 000 рублей. Эту сумму налога ИП с работниками вправе уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Тогда налог составит 198 000 рублей.

Всего налоги: 576 948,80 рублей.

УСН 15%

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – (5 021 160 + 300 000)) = 58 630,40 рублей.

Страховые взносы за работников (аналогично УСН 6%) = 267 706,80 руб.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.

Налог на УСН = (6 600 000 – (5 021 160 + 58 630,40 + 267 706,80 + 2 400)) * 15% = 187 515,42 рублей.

Всего налоги: 516 252,62 руб.

АУСН 8%

Страховые взносы (фиксированный размер вне зависимости от наличия и количества работников и их доходов) = 2 217 рублей.

Налог на УСН = 6 600 000 * 8% = 528 000 рублей.

Всего налоги: 530 217 рублей.

АУСН 20%

Страховые взносы за работников (фиксированный размер вне зависимости от количества работников и их доходов) = 2 217 рублей.

Налог на УСН = (6 600 000 – 5 021 160 – 2 217) * 20% = 315 324,6 рублей.

Всего налоги: 317 541,6 рублей.

ПСН

Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – 300 000) = 108 842 рублей.

Страховые взносы за работников (аналогично УСН) = 267 706,80 руб.

Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.

Патентная система налогообложения подразумевает уплату налога по фиксированной ставке. В качестве базы принимается величина потенциально возможного дохода. Для кофейни с площадью зала максимум 50 кв. метров в центральных районах столицы стоимость патента составляет – 360 000 рублей. Так же как и на УСН 6% стоимость патента можно уменьшить, но не более, чем на половину, если у ИП есть наемные работники. Тогда стоимость патента – 180 000 рублей.

Всего налоги: 558 948,80 рублей.

Как сэкономить на налогах

Чтобы в будущем не ломать голову в поисках схемы налоговой оптимизации, при выборе системы налогообложения рассчитайте и проанализируйте все расходы и доходы. Выберите налоговый режим, при котором налоговая нагрузка на бизнес будет минимальной. И не забывайте пересчитывать налоги и пересматривать налоговую систему при изменении численности персонала, структуры бизнеса или его масштабировании.

Если планируете приобретать для кофейни патент, подберите соотношение площади и потенциальной проходимости и выручки, при которой стоимость патента будет ниже, чем налог на УСН.

Выплаты персоналу – существенная часть расходов небольшой компании, влекущая за собой уплату страховых взносов, в большинстве случаев составляющих почти треть фонда оплаты труда. Поэтому важно определить, какие управленческие и производственные функции предприниматель будет нести сам, а какие – будут возложены на работников.

Отказ от большого штата персонала и личное ведение некоторых дел позволит сэкономить на отчислениях в Социальный фонд за работников, и даже свести сумму взносов до 2,2 тыс. рублей в год, применяя АУСН.

Кроме того снизить страховые взносы и, как следствие, налоговую нагрузку в целом, поможет делегирование ряда функций компаниям, оказывающим соответствующие услуги. Так вы не раздуете штат и не утратите право применять АУСН или ПСН.

Например, можно делегировать клининг, ведение бухгалтерского и налогового учета. CafeStore помогает запустить и развивать кофейный бизнес, обучает персонал и ведет бухгалтерию кофейни.

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