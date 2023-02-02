Налогообложение кофейни. Как сэкономить на налогах

От чего зависит налогообложение кофейни
Виды налогов, которые платит кофейня, и их величина зависят от организационно-правовой формы бизнеса и применяемой системы налогообложения. Для открытия кафе чаще всего регистрируют ИП или ООО.
ООО – подходящий вариант оформления бизнеса на нескольких партнеров, где каждый будет иметь долю прибыли, пропорциональную вкладу в старт и развитие общего дела.
Для ООО доступны пять режимов налогообложения:
общий;
УСН «доходы»;
УСН «доходы минус расходы»;
АУСН «доходы»;
АУСН «доходы минус расходы».
АУСН доступен в Москве, МО, Калужской области и Татарстане с начала 2023 года для всех ООО или для новых компаний, которые заявили о переходе на новый режим налогообложения в течение 30 дней со дня регистрации.
Когда начинающий бизнесмен запускает дело в одиночку, без партнеров – нет смысла регистрировать ООО, достаточно встать на учет в ФНС в качестве индивидуального предпринимателя.
Режимы для ИП – те же, что и для ООО, а также патент (ПСН).
Как выбрать налоговый режим для ИП
У каждой системы налогообложения свои плюсы и минусы. Рассмотрим их отрицательные и положительные моменты для ИП.
ОСНО
Плюсы:
нет ограничений по численности персонала, размеру доходов и стоимости основных средств;
привлекательность для крупных поставщиков на ОСНО, для которых важно зачесть НДС.
Минусы:
уплата всех налогов: НДФЛ, НДС, страховые взносы;
работа со счетами-фактурами.
УСН «доходы»
Плюсы:
один налог заменяет НДС, имущественный налог, НДФЛ;
ставка налога – 6% от доходов;
сумму налога можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов;
минимум отчетности.
Минусы:
ограничение по доходам – 188,5 млн рублей, численности персонала – 100 человек, остаточной стоимости основных средств – 150 млн рублей;
при увеличении доходов до 251,4 млн рублей и численности персонала до 130 человек, ставка налога вырастет до 8%.
УСН «доходы минус расходы»
Плюсы:
один налог заменяет НДФЛ, НДС, имущественный налог;
ставка налога – 15% от доходов, уменьшенных на величину расходов;
минимум отчетности.
Минусы:
при увеличении лимитов, аналогично УСН-доходы, ставка вырастет до 20%;
в расходы, уменьшающие налоговую базу, можно включить только перечисленные в ст. 346.18 НК;
расходы должны быть подтверждены документально.
Приобретайте оборудование и расходные материалы для кофейни у крупных поставщиков. Так одним выстрелом вы убьете двух зайцев: закупите товар по оптимальным ценам и получите полный комплект закрывающих документов. С сервисом CafeStore от Модульбанка можно делать все закупки у одного поставщика и экономить до 40% на закупках кофе, оборудования и сопутствующих товаров.
АУСН «доходы»
Плюсы:
один налог заменяет НДФЛ с дохода ИП, НДС и страховые взносы за себя и работников (за исключением взносов на травматизм – 2 217 руб. в год или 185 руб. в месяц);
ставка налога – 8% от доходов;
автоматизация процессов учета доходов, расчетов с персоналом, расчета налогов,
практически полное отсутствие отчетности.
Минусы:
ограничение по доходам – 60 млн рублей, численности персонала – 5 человек, остаточной стоимости основных средств – 150 млн рублей;
нельзя иметь нерезидентов в штате;
нельзя открывать филиалы и обособленные подразделения;
АУСН работает пока только в тестовом режиме и доступна в Москве, Подмосковье, Калужской области и Республике Татарстан.
АУСН «доходы минус расходы»
Плюсы:
один налог заменяет НДФЛ с дохода ИП, НДС и страховые взносы за себя и работников (за исключением взносов на травматизм – 2 217 руб. в год или 185 руб. в месяц);
ставка налога – 20% от доходов, уменьшенных на величину расходов;
автоматизация процессов учета доходов и расходов, расчетов с персоналом, расчета налогов.
практически полное отсутствие отчетности.
Минусы:
лимиты и география применения – аналогичны АУСН-доходы;
в расходы, уменьшающие налоговую базу, можно включить только перечисленные в ст. 346.18 НК;
расходы должны быть подтверждены документально.
ПСН
Плюсы:
приобретение патента заменяет уплату НДФЛ, налог на имущество физлиц и НДС;
стоимость патента – фиксированная для каждого региона и зависит от площади помещения под кофейню;
сумму налога по патенту можно уменьшить на сумму уплачиваемых страховых взносов;
отчетность – только при наличии персонала;
региональные власти вправе уменьшать ставку налога и корректировать условия для применения ПСН.
ставка – 6% максимальная
можно приобретать несколько патентов одновременно.
Минусы:
ограничение по доходам – 60 млн рублей, численности персонала – 15 человек, по площади помещения – 150 кв. м.;
если кофейни открыты в разных регионах страны, патент нужно оформлять для каждого субъекта.
Сравниваем налоговую нагрузку на разных режимах для ИП
Рассчитаем налоговую нагрузку на примере кофейни на три столика.
Требуемый персонал: 2 бариста и 1 уборщица. Итак, годовые траты – 5 021 160 рублей, в том числе на:
аренду – 960 000 рублей;
расходные материалы – 2 381 160 рублей;
зарплату работников – 1 200 000 рублей;
коммунальные и коммерческие расходы – 180 000 рублей;
управленческие расходы – 300 000 рублей.
Доход – 6 600 000 рублей за 2023 год.
Состав и величину налогов рассчитаем отдельно для каждой налоговой системы. Учитывая объем выручки и численность сотрудников кофейни, отнесем бизнес к субъектам МСП. И тогда тариф страховых взносов на выплаты работникам сверх МРОТ составит 15%. МРОТ на 2023 год установили в размере 16 242 рубля.
ОСНО
Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – (5 021 160 + 300 000)) = 58 630,40 рублей.
Страховые взносы за работников = 584 712 30% + 615 288 * 15% = 267 706,80 рублей.
Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.
НДФЛ считается от доходов, уменьшенных на величину расходов. НДФЛ = (6 600 000 – 5 021 160 – 267 706,80 – 2 400 – 58 630,40) * 13% = 162 513,36 рублей.
Предположим, что входной НДС – 300 000 рублей за год. Тогда НДС к уплате в бюджет = 6 600 000 /120 * 20 – 300 000 = 800 000 рублей.
Всего налоги и взносы: 1 291 250,56 рублей.
УСН 6%
Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – 300 000) = 108 842 рублей.
Страховые взносы за работников = 584 712 * 30% + 615 288 * 15% = 267 706,80 рублей.
Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.
Налог на УСН = 6 600 000 * 6% = 396 000 рублей. Эту сумму налога ИП с работниками вправе уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов, но не более, чем на 50%. Тогда налог составит 198 000 рублей.
Всего налоги: 576 948,80 рублей.
УСН 15%
Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от прибыли для доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – (5 021 160 + 300 000)) = 58 630,40 рублей.
Страховые взносы за работников (аналогично УСН 6%) = 267 706,80 руб.
Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.
Налог на УСН = (6 600 000 – (5 021 160 + 58 630,40 + 267 706,80 + 2 400)) * 15% = 187 515,42 рублей.
Всего налоги: 516 252,62 руб.
АУСН 8%
Страховые взносы (фиксированный размер вне зависимости от наличия и количества работников и их доходов) = 2 217 рублей.
Налог на УСН = 6 600 000 * 8% = 528 000 рублей.
Всего налоги: 530 217 рублей.
АУСН 20%
Страховые взносы за работников (фиксированный размер вне зависимости от количества работников и их доходов) = 2 217 рублей.
Налог на УСН = (6 600 000 – 5 021 160 – 2 217) * 20% = 315 324,6 рублей.
Всего налоги: 317 541,6 рублей.
ПСН
Страховые взносы ИП за себя (фиксированные и 1% от доходов свыше 300 000 рублей) = 45 842 + 1% * (6 600 000 – 300 000) = 108 842 рублей.
Страховые взносы за работников (аналогично УСН) = 267 706,80 руб.
Страховые взносы на травматизм = 1 200 000 * 0,2% = 2 400 рублей.
Патентная система налогообложения подразумевает уплату налога по фиксированной ставке. В качестве базы принимается величина потенциально возможного дохода. Для кофейни с площадью зала максимум 50 кв. метров в центральных районах столицы стоимость патента составляет – 360 000 рублей. Так же как и на УСН 6% стоимость патента можно уменьшить, но не более, чем на половину, если у ИП есть наемные работники. Тогда стоимость патента – 180 000 рублей.
Всего налоги: 558 948,80 рублей.
Как сэкономить на налогах
Чтобы в будущем не ломать голову в поисках схемы налоговой оптимизации, при выборе системы налогообложения рассчитайте и проанализируйте все расходы и доходы. Выберите налоговый режим, при котором налоговая нагрузка на бизнес будет минимальной. И не забывайте пересчитывать налоги и пересматривать налоговую систему при изменении численности персонала, структуры бизнеса или его масштабировании.
Если планируете приобретать для кофейни патент, подберите соотношение площади и потенциальной проходимости и выручки, при которой стоимость патента будет ниже, чем налог на УСН.
Выплаты персоналу – существенная часть расходов небольшой компании, влекущая за собой уплату страховых взносов, в большинстве случаев составляющих почти треть фонда оплаты труда. Поэтому важно определить, какие управленческие и производственные функции предприниматель будет нести сам, а какие – будут возложены на работников.
Отказ от большого штата персонала и личное ведение некоторых дел позволит сэкономить на отчислениях в Социальный фонд за работников, и даже свести сумму взносов до 2,2 тыс. рублей в год, применяя АУСН.
Кроме того снизить страховые взносы и, как следствие, налоговую нагрузку в целом, поможет делегирование ряда функций компаниям, оказывающим соответствующие услуги. Так вы не раздуете штат и не утратите право применять АУСН или ПСН.
Например, можно делегировать клининг, ведение бухгалтерского и налогового учета. CafeStore помогает запустить и развивать кофейный бизнес, обучает персонал и ведет бухгалтерию кофейни.