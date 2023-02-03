Бухгалтерский учет

96% компаний малого бизнеса столкнулись с кассовыми разрывами в 2022 году

Сервис финансово-управленческого учета «ПланФакт» и первый банк для предпринимателей «Модульбанк» провели опрос среди более 800 представителей малого бизнеса и выяснили, что в 2022 году лишь 4% предпринимателей удалось избежать нехватки денег на счетах для расчетов с контрагентами или выплаты зарплат.

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В прошлом году у 53% предприятий малого бизнеса кассовые разрывы случались один-два раза, 43% респондентов отмечают, что нехватка денег у них на счетах возникала три и более раз.

В исследовании приняли участие предприниматели из разных регионов России: из Москвы и Санкт-Петербурга, Ростовской и Воронежской областей, Краснодарского края и других. Больше половины опрошенных – 53% – заняты в сфере услуг, 31% – в производстве и 16% – в торговле.

39% опрошенных предпринимателей отметили, что выручка их компаний за год составляет до 100 млн, у 34% опрошенных – до 50 млн. У 12% респондентов доход составляет до 10 млн, 10% предприятий получают доход больше 100 млн, но меньше 300 млн. 4% отметили выручку от 300 до 500 млн и лишь 1% похвастался доходом свыше полумиллиарда.

Кассовые разрывы случались в бизнесе и ранее, отметили 97% респондентов. 94% опрошенных подтверждают, что они стали чаще возникать в 2022 году.

«Среди наиболее частых причин появления кассовых разрывов в малом бизнесе 69% предпринимателей назвали внешние факторы (нестабильность валюты, санкции и пр.) и 53% отметили отсутствие у них четкого планирования в период нестабильности», – прокомментировал Алексей Боев, управляющий директор сервиса «ПланФакт».

Предприниматели также указали средние суммы кассовых разрывов. Так у 34% представителей малого бизнеса показатель составил до 3 млн рублей. 32% респондентов указали от 3 до 5 млн. 19% фиксировали сумму до 1 млн рублей, 9% опрошенных сказали, что средний размер кассового разрыва в их бизнесе составляет от 5 до 10 млн, 2% назвали сумму более 10 млн.

Предприниматели рассказали, какие методы применяли для устранения кассовых разрывов.

«Самым популярным методом было вложение собственных средств. Так поступают 56% респондентов. 36% представителей малого бизнеса берут в долг, оформляют кредиты или овердрафт. Также, чтобы восполнить нехватку средств, 22% предпринимателей собирают дебиторскую задолженность и 20% сокращают расходы», – отметил Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

В меньшей степени (17%) предприниматели просят клиентов о предоплате и об отсрочке у поставщиков (10%). В самом крайнем случае, чтобы закрыть кассовые разрывы, представители малого бизнеса начинают продавать свои товары и услуги со скидкой. Так поступает 8% предпринимателей.

Предприниматели имели возможность выбрать несколько способов, которые, на их взгляд, помогают предотвращать кассовые разрывы. 74% бизнесменов ответили, что наличие финансовой подушки безопасности может оградить от нехватки средств на счетах. 45% ответили, что необходимо вести организованную системную работу с дебиторской задолженностью.

33% предпринимателей также считают, что в компании и на производстве должен быть налаженный процесс планирования и контроль его выполнения, 28% считают необходимым регулярно анализировать прибыльность компании и ее отдельных направлений.

ПланФакт – российский онлайн-сервис для учета доходов, расходов и прибыли в бизнесе. В клиентах 2800 компаний из России и СНГ. Сервис интегрируется с банками, автоматически строит управленческие отчеты и избавляет предпринимателя от рутины в таблицах.

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2022 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Модульбанк
Модульбанк
Первый банк для предпринимателей

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Бухгалтерский учет

96% компаний малого бизнеса столкнулись с кассовыми разрывами в 2022 году

Сервис финансово-управленческого учета «ПланФакт» и первый банк для предпринимателей «Модульбанк» провели опрос среди более 800 представителей малого бизнеса и выяснили, что в 2022 году лишь 4% предпринимателей удалось избежать нехватки денег на счетах для расчетов с контрагентами или выплаты зарплат.

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