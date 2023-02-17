Поставщики из Узбекистана и Киргизии: как с ними работать

Что везут из Узбекистана и Киргизии

Из всего объема ввезенной из Узбекистана в 2021 году продукции 57% пришлось на текстиль и обувь. В экспорте из Киргизии доля этой категории товаров меньше – 16%, но уступает только изделиям из металлов и продовольственным товарам. А из 1,2 млн человек, проживающих в Бишкеке, 800 тыс. работают на швейных фабриках.

Многие российские ритейлеры, а также европейские производители заказывают пошив коллекций в Узбекистане и Киргизии.

Сотрудничество со Средней Азией выгодно:

налаженные схемы формирования стоимости от сырья до готового изделия;

достаточное наличие рабочей силы и текстильных предприятий полного цикла;

высокое качество хлопка и изделий из него;

быстрая и недорогая логистика.

Помните, что из-за близости Киргизии и Узбекистана к Китаю на прилавках этих стран и в оптовом сегменте, встречается большое количество китайских товаров. Не тратьте время за закупки китайских товаров в Средней Азии, прямые поставки из Китая обойдутся дешевле.

Плюсы и минусы сотрудничества с поставщиками из Киргизии и Узбекистана

Плюсы:

дешевая рабочая сила;

возможность вести переговоры на русском языке;

цены на ткани в Киргизии и Узбекистане ниже российских;

фабрики могут отшивать изделия как по разработанному ими дизайну, так и по макетам заказчика;

на киргизских и узбекских предприятиях можно выпускать продукцию под своим брендом.

Минусы:

ограниченный выбор тканей;

сложности у небольших фабрик при отшиве крупных заказов;

могут встретиться недобросовестные поставщики, качество изделий которых будет страдать, а сроки нарушаться;

при отшиве крупной партии товаров нужно постоянно контролировать качество изделий;

сложности с удаленным заказом продукции из-за отсутствия многих поставщиков на интернет-площадках и отсутствия качественных фото продаваемой продукции.

Где найти поставщика из Киргизии и Узбекистана

Есть несколько вариантов:

Удаленно через поисковые системы, каналы в соцсетях, интернет-сайты, предоставляющие базы предприятий с описанием ассортимента, контактами. Например, optlist.ru, madeinuzbekistan.ru, goldenpages.uz. При личном посещении производств. Придется объехать много фабрик, оценить процессы организации производства, складирования, логистики, посмотреть и потрогать ткани. Посетив крупные рынки Узбекистана и Киргизтана, например, Дордой. Это самый крупный рынок Центральной Азии с площадью около 115 гектаров. Здесь вы сможете отобрать лучшие ткани и текстиль. На отраслевых ярмарках-выставках. Проходят они нечасто, но за пару дней можно познакомиться с большим количеством поставщиков и сравнить качество продукции. Через агентство по поиску производства или байера. Компания-посредник за вознаграждение берет на себя работу по поиску подходящей под ваши требования фабрики, будет контролировать качество и сроки, а также предоставлять фото- и видео- отчеты, благодаря чему не придется ехать лично.

Модульбанк поможет подобрать качественную продукцию в Киргизии и Узбекистане через своих байеров.

Как подбирать поставщика

Критериев для подбора лучшего поставщика может быть много. И в первую очередь они могут быть связаны с вашими запросами и требованиями к готовой продукции. Но есть и общие показатели, на которые следует обращать внимание:

наличие и объем производственных мощностей;

размер минимальной партии;

срок пошива;

цена;

наличие доставки или выстроенной логистики;

ассортимент;

проведение контроля качества;

наличие персонального менеджера, который будет отвечать на все вопросы на различных этапах сотрудничества;

условия оплаты. Например, если компания имеет рублевый счет в банке и готова принимать оплату российскими рублями, это упростит работу российской стороне сделки;

готовность фабрики отшивать образцы продукции.

Но и отказываться от выгодного контракта, если поставщик настаивает на национальной валюте, не стоит. Модульбанк бесплатно открывает и обслуживает счета в узбекских сумах и киргизских сомах, проводит валютный контроль за 0 рублей, а также обменивает валюту по биржевому курсу.

Не останавливайтесь на первом предприятии. Отберите несколько производств с наилучшими предложениями. Не будет лишним почитать и отзывы покупателей о фабриках.

Как работать с поставщиками из Узбекистана и Киргизии

Первое, о чем нужно помнить, вступая в деловые отношения с узбекскими и киргизскими бизнесменами, что у восточных народов свой менталитет. Там не любят торопиться, решать дела по телефону или в переписке, предпочитая встречи с глазу на глаз. Поэтому, если вы не готовы лично объехать регион и провести множество встреч и переговоров самостоятельно, остановитесь на услугах байера.

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Если же решили взять все в свои руки, будьте последовательны, уделяйте внимание и важным моментам и неочевидным мелочам:

Осмотрите фабрику, производства, цеха, склады. Обратите внимание на чистоту в помещениях, швейное и вспомогательное оборудование (парогенераторы, ленточные раскройный машины, установки для разбраковки сырья и др.).

Поинтересуйтесь наличием складских запасов сырья, подвижностью склада, временем, необходимым для приобретения нужных материалов, фурнитуры, аксессуаров, а также с какими производителями тканей и ниток сотрудничает фабрика.

Запросите образцы тканей и готовых изделий. Поинтересуйтесь, какие бренды отшивают свою продукцию на данной фабрике.

Уточните, как осуществляется разработка моделей: есть ли модельный цех, программное обеспечение для моделирования и проектирования, а также плоттер для печати лекал. Все это говорит о современности и профессионализме в подходе к пошиву одежды и не присуще кустарным производствам.

Не пренебрегайте услугами независимой инспекции текстильной промышленности. За небольшие деньги вы получите профессиональную проверку: на соответствие стандартам качества и техзаданию; соблюдения требований к внешнему виду, цветности и размерности; количества и веса товара перед отгрузкой, упаковки, маркировки и отгрузочных документов.

Обсудите и зафиксируйте в контракте условия сделки: цена, сроки, валюта, этапы оплаты, этапы контроля, брак, упаковка, маркировка, неустойки, форс-мажор. Чем подробнее будут описаны условия сотрудничества, тем меньше вероятность подвоха со стороны производителя.

Модульюрист разработает договор и проведет экспертизу контракта, поможет урегулировать споры, не доводя до суда, проконсультирует по правовым вопросам бизнеса.

Если не хотите вникать во все тонкости процесса закупок, можно воспользоваться услугами фулфилмента. Фулфилмент обеспечит проверку товара на брак, упаковку и доставку в Москву. Получить контакты фулфилмента.

Поставки товаров из Киргизии и Узбекистана – это внешнеэкономическая деятельность, нарушение правил ведения которой карается крупными штрафами. Как правильно заниматься ВЭД читайте здесь.

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