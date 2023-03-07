Модульбанк упростил SWIFT-переводы и работу с валютой

В портфеле банка сейчас двенадцать валют: американский доллар, евро, китайский юань, армянский драм, азербайджанский манат, грузинский лари, белорусский рубль, таджикский сомони, казахский тенге, узбекский сум, турецкая лира, киргизский сом.

«В Модульбанке все стабильно: платежи в валюте и SWIFT-переводы работают как обычно. При этом в связи с сообщениями о новых санкциях, мы по-прежнему советуем не хранить на счетах американские доллары и иметь для расчетов запасные счета в альтернативных валютах. Сейчас в нашем портфеле двенадцать валют, и мы постоянно добавляем новые», – говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Чтобы предприниматель мог легче перестроиться на работу с национальными валютами, Модульбанк перестал включать переводы физлицам в этих валютах в общие лимиты по переводам. Поэтому теперь за платежи в тенге, драмах, манатах, лари, сомони, лирах взимается просто фиксированная комиссия от 35$ в зависимости от тарифа.

О Модульбанке

Модульбанк – первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 – набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore.

По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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