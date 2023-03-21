Обзор изменений на Wildberries. Что нужно знать владельцам пунктов выдачи заказов

Изменения в системе расчета рейтинга ПВЗ

Рейтинг пункта выдачи заказов – боль собственника. Он зависит от оценок, которые клиенты ежедневно оставляют в личном кабинете своего приложения.

Рейтинг нужен, чтобы маркетплейс отслеживал уровень сервиса в ПВЗ, а собственник стремился улучшить качество работы.

За высокий рейтинг в диапазоне 4,95-5 пункт выдачи еженедельно получает вознаграждение, а за рейтинг ниже 4,95 – собственник платит маркетплейсу. Расчет рейтинга производится от начислений по тарифу ПВЗ.

Если показатель рейтинга опускается ниже 4,7, пункт выдачи отключают от системы. Это значит, что клиенты больше не видят ПВЗ в списке доступных и не смогут оформить на него заказы. Реабилитироваться можно с помощью хороших оценок от клиентов за выдачу остатков со склада или товаров, которые находятся в пути на пункт.

С 30 января 2023 года у Wildberries изменилась система премирования по рейтингу. Теперь для расчета учитывается средний рейтинг региона, который ежедневно уточняется.

Партнерские выплаты маркетплейс рассчитывает относительно базового рейтинга региона, в котором расположен ПВЗ:

R = (x – y) * 2,4, где

R – коэффициент доплаты;

х – текущий рейтинг ПВЗ;

у – базовый рейтинг региона.

Доплата = выплата по тарифу * R

Пример: Выплата по тарифу 200 000 руб. Текущий рейтинг ПВЗ 4,98. Пункт находится в Московской области, базовый рейтинг региона 4,97. Коэффициент доплаты R = (4,98 – 4,97) * 2,4 = 0,024 Доплата = 200 000 * 0,024 = 4 800 руб.

По старым правилам расчета пункт выдачи с таким текущим рейтингом получил бы вознаграждение в размере 14 400 руб.

Теперь размер выплаты зависит не только от текущего рейтинга, но и от региона. Чем выше базовый рейтинг региона, тем меньше будет еженедельная премия.

И если средний рейтинг региона не зависит от собственника ПВЗ – его устанавливает маркетплейс, то на текущий рейтинг повлиять можно.

Улучшить рейтинг можно за счет:

Доброжелательного и отзывчивого персонала.

Поддержания порядка в помещении: важно, чтобы в пункте было чисто и светло.

Высокого качества обслуживания.

Оперативной выдачи заказов, особенно в пиковые часы.

Наличия комфортных примерочных с хорошим освещением.

Наличия доступных рабочих розеток для проверки техники, ножниц и канцелярского ножа для удобной распаковки заказов.

Наличия мягких пуфов для комфортного ожидания.

Наличия брендированных пакетов.

Сервис для ПВЗ от Модульбанка полностью организует работу пункта: график работы, уборка, закупка необходимых товаров и сотрудничество с маркетплейсами.

Но рейтинговая система Wildberries не всегда работает объективно. Часто клиент ставит оценку не за обслуживание, а за качество товара. Сотрудники ПВЗ в плохой оценке не виноваты, но доказать это невозможно.

Плохие оценки от конкурентов, которые приводят к снижению рейтинга ПВЗ и даже его отключению от системы, тоже частая практика. Такие ситуации маркетплейс старается пресекать.

Штрафы за недобросовестную конкуренцию

В ноябре 2022 года Wildberries увеличил штраф за недобросовестную конкуренцию. За умышленные действия, которые повлекли снижение рейтинга ПВЗ, последует наказание.

Теперь по каждому обращению, негативному отзыву или низкой оценке ПВЗ клиентом будет проводиться внутреннее расследование. В случае подтверждения факта недобросовестной конкуренции будет назначен штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый выявленный случай.

Статистика по сотрудникам

В январе 2023 года в мобильном приложении WB Point раздел «Сотрудники» дополнили разделом «Статистика по сотрудникам».

В нем видна статистика по выданным товарам и по возвратам от клиентов. Собственник ПВЗ может использовать этот раздел для анализа работы персонала.

Качество работы сотрудников напрямую влияет на размер еженедельных выплат пункту выдачи. Сервис для ПВЗ от Модульбанка обеспечит контроль работы персонала: Составление графика работ.

Подсчет зарплат.

Контроли прихода и ухода сотрудников.

Контроль проведения влажной уборки.

Обучение сотрудников.

Изменение расчета мотивации за приемку

С 6 февраля 2023 года изменился механизм расчета премирования за скорость приемки товара. Норматив скорости раскладки увеличили до 1,5 часов. Причем, если поставка была ночью, то ее необходимо принять до начала рабочего дня.

Например, если товар привезли в 3 часа ночи, то отсчет начинается в 8.30 утра, при условии, что пункт выдачи открывается в 10.00 утра.

За вовремя принятую поставку, то есть в течение 1,5 часов с момента поступления коробов на ПВЗ, полагается премия. Опоздание при приемке поставки приведет к депремированию.

С августа 2022 года норматив скорости раскладки у Wildberries составлял 1 час. Поставка считалась вовремя принятой, если ее произвели в течение одного часа. При большом объеме поставки сотрудники ПВЗ не всегда могли уложиться в этот интервал, и собственники получали штрафы за опоздание приемки товаров.

Увеличенный до 1,5 часов норматив скорости раскладки должен понизить частоту опозданий приемки поставок и последующих штрафов для собственников ПВЗ.

Но изменения затронули и формулу расчета премии за вовремя проведенную приемку товара. Размер премии, рассчитанной по новым условиям, значительно меньше суммы, которая получалась до введения новых правил.

Собственнику необходимо отслеживать время прихода сотрудника на рабочее место, чтобы приемка осуществлялась вовремя. Сервис для ПВЗ от Модульбанка берет на себя контроль за персоналом, в том числе время прихода и ухода сотрудников.

Изменение условий оформления товара в возвратную коробку

С 1 февраля 2023 года изменились условия оформления товара в возвратную коробку. Теперь товар, от которого отказался клиент, или товар с истекшим сроком хранения необходимо оформлять в возвратную коробку в течение 24 часов.

Если нарушить это условие – товар переходит в категорию «Удержано». Оспорить решение невозможно, пока товар не поступит на склад маркетплейса. Кроме того, предусмотрен штраф в размере 10% от стоимости товара, несвоевременно оформленного в возвратную коробку.

Возвратные наклейки

С осени 2022 года наклейки для формирования возвратных коробок можно заказывать только на Wildberries. У других поставщиков наклейки приобретать нельзя, так как это может привести к проблемам с возвратными коробками и передачей их на склад.

Сервис для ПВЗ от Модульбанка возьмет на себя контроль количества расходных материалов, необходимых для бесперебойной работы ПВЗ, и формирование перечня закупки расходников.

Изменились правила работы с бракованным товаром

Теперь при обнаружении брака в момент приемки товара необходимо отметить товар с помощью QR-кода по браку в разделе приемка. Далее такой товар принимается на полку для выдачи клиенту. Клиент сам принимает решение забрать бракованный товар или нет.

До введения новых правил, такой товар сразу отправляли на склад, и автоматически оформлялся новый заказ клиенту.

Работа с бракованным товаром доставляет сложности ПВЗ. Зачастую в порче товара маркетплейс обвиняет сотрудников пункта выдачи и назначает штрафы. Собственник вынужден тратить время на оспаривание вины и штрафов: составляет тикеты, прикладывает доказательную базу – описание и видео с камер наблюдения.

Сервис для ПВЗ от Модульбанка обеспечит формирование тикета в сторону маркетплейса и весь комплекс работ с выставленными претензиями от Wildberries.

За ложную отметку о браке последует депремирование ПВЗ.

Доступ к камерам ПВЗ

До 16 января 2023 года все собственники должны были предоставить доступ и ссылки на видеонаблюдение в своем личном кабинете WB Point. Камеры из клиентской и складской зоны пункта нужно было подключить к облачному сервису. Записи с камер нужно хранить не меньше 90 дней.

ПВЗ, которые не предоставили доступ и ссылки на видеонаблюдение, были оштрафованы, а в некоторых случаях отключены от системы.

Оплата за возврат товара поставщику

С 26 декабря 2023 года увеличена оплата за обработку возврата поставщику. Начисление в баланс за обработку одной позиции составляет 28 рублей.

Изменение субсидирования в фиолетовой зоне

С 6 февраля 2023 года для некоторых регионов маркетплейс повысил базовые тарифы и субсидии на оплату услуг ПВЗ.

При подаче заявки на открытие пункта выдачи в приоритетной фиолетовой зоне применяются новые фиксированные субсидии. Размер субсидии за первые три месяца работы ПВЗ может достигать 360 тыс. рублей.

Условия для открытия нового ПВЗ

С 11 ноября 2022 открыть ПВЗ Wildberries можно только в помещении на первой линии и на первом этаже. Теперь нельзя подать заявку на активацию пункта выдачи в цоколе, торговом центре и вторых этажах.

Сервис для ПВЗ от Модульбанка обеспечит полное сопровождение открытия ПВЗ:

помощь в запуске ПВЗ;

анализ выбора локации на основе всех важных критериев;

консультирование на всех этапах открытия.

Если вы хотите приобрести уже действующий ПВЗ, сервис от Модульбанка проведет комплексное сопровождение покупки:

изучение эффективности работы ПВЗ;

анализ локации и навыков персонала;

консультирование на всех этапах сделки.

Предусмотрена скидка для приобретения оборудования или покупка в рассрочку.

Пункт выдачи заказов маркетплейсов – это прибыльный бизнес. Но важно следить за изменениями условий, чтобы соответствовать новым требованиям и избежать штрафов. Часто ПВЗ не единственный бизнес собственника, или он является владельцем целой сети ПВЗ. Собственнику становится сложно оперативно реагировать на все изменения в такой динамике.

Сервис для ПВЗ от Модульбанка предоставляет личного управляющего, который берет на себя функции контроля и организации отлаженной работы пункта выдачи. И это гораздо выгоднее, чем нанимать менеджера в штат.

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