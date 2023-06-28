Как привлечь деньги на открытие кофейни

Мечтаете о собственном кофейном бизнесе, но нет стартового капитала? В этой статье мы собрали все способы привлечения средств для запуска кофейни своей мечты.

Инвестиции

Инвестиции — это вложение ресурсов в проект. Инвестор (физическое или юридическое лицо) вкладывает деньги или приобретает оборудование, помещение и прочее для будущей кофейни.

Условия инвестирования различаются, но чаще всего речь идет о приобретении инвестором доли в бизнесе пропорционально вложениям.

Преимущества

Возврат средств инвестору осуществляется через распределение прибыли, а пока прибыли нет — платить не нужно.

Инвестор будет помогать бизнесу знаниями и делом, так как заинтересован в успехе предприятия и возврате вложенных денег.

Недостатки

Поиски инвестора могут затянуться, и открытие кофейни в запланированные сроки не состоится. Перенос сроков чреват ростом цен на мебель, оборудование, расходники, появлением конкурентов поблизости с намеченной локацией.

Имея долю в бизнесе, инвестор может стремиться к управлению кофейней. Однако, если у него отсутствует опыт руководства кофейным бизнесом, такой менеджмент рискован и, вероятно, малоэффективен.

Кредитование

Кредитование — заем денег в банке под процент с дальнейшим возвратом по согласованному графику погашения задолженности.

Преимущества

Часто условия по кредитам выгоднее условий инвесторов, а ассортимент кредитных предложений широк, что позволяет выбрать наиболее удобный по сумме, сроку, величине процента кредитный продукт.

Процесс подбора и получения кредита занимает несколько дней, в то время как поиски инвестора могут длиться годами.

Банк не посягает на прибыль кофейни, как только кредит погашен, бизнесмен распоряжается деньгами только по своему усмотрению.

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Недостатки

Для получения крупных сумм может потребоваться созаемщик или поручитель.

Даже если бизнес прогорел, банковский кредит придется вернуть.

Государственная поддержка

Государство поддерживает развитие бизнеса через федеральные, региональные и муниципальные программы по предоставлению грантов и субсидий. То есть соискатель получает безвозмездно деньги для реализации определенных целей в оговоренные сроки.

Социальный контракт

Малообеспеченные и зарегистрированные в Центре занятости безработные граждане могут получить через Соцзащиту до 350 тыс. рублей на открытие бизнеса, в том числе кофейни.

Для этого нужно зарегистрировать ИП, а полученные деньги разрешено потратить на:

приобретение оборудования;

создание и оснащение дополнительных рабочих мест;

аренду помещения (не более 15% суммы выплаты);

оплату госпошлины за регистрацию ИП.

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Гранты

Как правило, грант получает проект-победитель. А размер и условия получения грантов различаются в зависимости от региона предоставления и цели, например:

До 100 тыс. рублей по федеральной программе «Мама — предприниматель» могут получить женщины в декрете или мамы несовершеннолетних детей, зарегистрированные в качестве ИП или владеющие долей в бизнесе.

На 100 тыс. — 1 млн рублей в зависимости от региона могут претендовать молодые предприниматели. Это ИП или участники общества с долей от 50% в возрасте от 14 до 25 лет.

Некоторые федеральные и региональные программы поддержки бизнеса предусматривают скидки на аренду помещений, компенсацию расходов на программы обучения персонала или предоставление субсидий на возмещение процентов по кредитам.

За полученный грант придется отчитаться. Используйте бюджетные деньги эффективно и с максимальным эффектом для бизнеса с помощью платформы CafeStore. Закупайте зерна и расходники дешевле до 40% по сравнению с рыночными ценами, а бухгалтерию доверьте профессионалам из Модульбанка.

Коллективное финансирование

Коллективное (народное) финансирование — это привлечение инвестиций по принципу «с миру по нитке» через краудплатформы Planeta, Kikstarter, Penenza, OZON.Invest и другие.

«Крауд» в переводе с английского означает «толпа». В этом и заключается смысл коллективного финансирования: поиск средств в народе. Но до народа важно донести ценности бизнес-идеи, чтобы в нее поверили и вложили деньги.

Краудплатформы защищают интересы сторон, поэтому для регистрации на площадках потребуются заверенные копии учредительных документов. Один из принципов привлечения народных средств — положительный имидж компании.

Модульбанк зарегистрирует бизнес без визита в ИФНС и уплаты госпошлины, подготовит необходимые документы, подберет ОКВЭД, бесплатно изготовит ЭЦП и подарит 348 тыс. рублей от партнеров.

Различают следующие виды народного финансирования:

Краудфандинг — вложение денег в бизнес за вознаграждение. Как правило, это производимые соискателем услуги или продукция: право посещения мероприятий, брендированные аксессуары, продукты, персональное обращение или благодарность и т. д.

Иногда бизнес идет по пути продажи своей продукции заранее, в результате чего складывается капитал для запуска или продвижения дела.

Покупатель выступает в роли инвестора, а предоплаченную им чашку кофе (книгу, головку сыра и т. д.) он получит, когда бизнес начнет приносить доход.

Краудлендинг — кредитование, но не в банке, а у частных кредиторов через посредническую платформу.

Краудинвестинг — инвестиции в бизнес физлицами в обмен на долю в бизнесе или процент от прибыли.

Преимущества

Если идея вызовет интерес у народа, деньги можно собрать очень быстро.

Минимум документов.

Шанс получить деньги, если банк отказал в выдаче кредита.

Недостатки

Высокая конкуренция среди проектов. Нужно доказывать, чем ваш проект уникальнее, интереснее, привлекательнее и прочее.

Низкий уровень доверия населения к краудфинансированию.

Конкурс от PIR-COFFEE и CafeStore

Все совершеннолетние мечтатели о собственной кофейне могут поучаствовать в конкурсе от PIR-COFFEE и CafeStore. Участникам конкурса доступны обучающие материалы по запуску кофейного дела, а победитель получит:

200 тыс. рублей — на приобретение всех необходимых товаров и расходников для кофейни;

100 тыс. рублей — на обучение для сотрудников в учебном центре CafeStore;

консалтинг вашего проекта в течение первого месяца;

кофемолку и другие аксессуары для кофе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 20 августа 2023 года. Финал конкурса пройдет 5 октября.

Какой бы способ привлечения денег на открытие кофейни не выбрал предприниматель, пакет необходимых документов — стандартный, а именно, выписка из ЕГРИП или ЕРГЮЛ, устав.

Начинать нужно с подготовки бизнес-плана и презентации проекта. Рассчитайте ожидаемые финансовые показатели, например, выручку, расходы, прибыль, срок окупаемости, а также постройте позитивный и негативный сценарий развития. Чем детальнее описан будущий бизнес, тем выше шансы найти инвестора или кредитора.

Одна из основных статей расходов кофейни — расходные материалы: кофе, одноразовая посуда, молоко, моющие средства и т. д. Поэтому работа с надежными поставщиками по выгодным ценам — залог бесперебойных поставок и минимальных издержек.

С CafeStore от Модульбанка владельцу кофейни не нужно заключать договоры с множеством подрядчиков и выбирать, с кем выгоднее сотрудничать, так как на платформе уже действуют привлекательные цены, налаженная логистика и выгодные тарифы на банковские услуги. Не важно вкладывает предприниматель собственные или заемные средства — нужно минимизировать расходы и снижать себестоимость, чтобы старт и рост бизнеса не заставили себя ждать.

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