Модульбанк запустил интеграцию с 1С:Бухгалтерией для разметки операций АУСН в 1С 

Модульбанк запустил интеграцию с 1С:Бухгалтерией, которая позволяет предпринимателям более гибко работать с АУСН – автоматизированной упрощенной системой налогообложения. Теперь можно проверять разметку банка и корректировать её прямо через 1С.

В июне 2022 года Модульбанк запустил набор сервисов «под ключ» для поддержки предпринимателей на АУСН и первым подключился к информационному обмену с ФНС в рамках эксперимента по введению нового налогового режима.

Бизнес на АУСН освобождён от деклараций, налогового учета и страховых взносов за сотрудников. Благодаря этому компании могут сэкономить до 3 миллионов рублей в год на налогах и сборах.

Сейчас режим налогообложения доступен предпринимателям в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

АУСН предлагает выбор ставки налога: 8% с объектом налогообложения «Доходы» и 20% с объектом «Доходы минус расходы».

На новом режиме нет взносов на медицинское, пенсионное и социальное страхование сотрудников и индивидуальных предпринимателей, так как они уже содержатся в налоговой ставке.

Бухгалтерия также упрощается за счёт автоматического ежемесячного расчета и уплаты налога, свободы от деклараций и большей части отчетности.

АУСН подходит компаниям с выручкой до 60 миллионов рублей в год со штатом до 5 сотрудников, включая исполнителей на гражданско-правовых договорах.

Особенность нового налогового режима АУСН заключается в том, что к нему можно подключиться только через уполномоченный банк, который заранее разработал необходимый технический функционал и присоединился к информационному обмену с ФНС.

Банк передает данные по расчетному счету напрямую в ФНС и получает данные по онлайн-кассам при согласии клиента на их отражение в кабинете банка. На основании этих данных налоговая сама рассчитывает налог к оплате.

Модульбанк берет на себя кадровый и бухгалтерский учет, включая разметку операций, загрузку, конвертирование реестров и общение с ФНС. Есть бесплатные тарифы и платные с расширенным функционалом, они начинаются от 990 рублей в месяц.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса с элементами машинного обучения, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах.

В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. По итогам 2021 года Модульбанк вошел в топ-10 самых рентабельных российских банков.

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