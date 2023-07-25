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Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов

Расчеты в альтернативных валютах между российскими компаниями и иностранными контрагентами за последний год выросли кратно. Эксперты оценили накопленный опыт расчетов и спрогнозировали перспективы.
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Альтернативные валюты 2023: зачем переходить на новые варианты расчетов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Какие валюты — альтернативные

Альтернативными называют национальные валюты, не относящиеся к числу мировых. Последние — это доллар США, японская йена, британский фунт, евро, соответственно все остальные — альтернативные.

Например, турецкая лира, дирхам ОАЭ, киргизский сом, белорусский рубль, индийская рупия и продолжающий набирать обороты в международных расчетах китайский юань.

Модульбанк открывает счета в валютах одиннадцати стран мира от юаней до тенге. Можно открыть счет только в одной нужной валюте или сразу в нескольких.

Основные причины перевода международных расчетов в национальные валюты сводятся к:

  • Рискам и сложностям работы с мировыми валютами из-за отключения многих российских банков от SWIFT и отказа иностранных банков проводить платежи в долларах, евро, йенах и фунтах.

  • Увеличению сроков обработки таких платежей иностранными банками-корреспондентами, а регламентированного срока нет. Из-за длительных задержек платежей срываются сделки, и бизнес несет потери, с альтернативными валютами риск таких проблем минимален.

Что дают расчеты в альтернативных валютах

Главный эффект от перевода внешнеторговых сделок на альтернативные валюты — это минимизация рисков срывов контрактов и расчетов из-за санкционного давления и отключения части российского банковского сектора от SWIFT. 

Практика 2022-2023 годов указывает на приоритет альтернативных валют при работе с иностранными покупателями и поставщиками: более 70% сделок с партнерами из стран ЕАЭС проходят в российских рублях, 16% от всего российского экспорта и 23% импорта — в китайских юанях.

Крупные государственные сделки уже проходят без участия доллара и евро, например, Индия готова вести расчеты за нефть в рупиях и рублях. Бизнес следует за трендом и тоже переводит контракты на альтернативные валюты.

Подробно о преимуществах расчетов в альтернативных валютах мы рассказали здесь.

Возможности и перспективы альтернативных валют

Эксперты дают позитивные оценки развития рынка альтернативных валют, считают его перспективным и выделяют денежные единицы, которые могут получить большее распространение в качестве замены токсичных валют:

  • Наибольший потенциал аналитики видят в китайском юане. По мнению экспертов использовать юань в расчетах могут государства Азии, Африки и Южной Америки.

Товарооборот между Россией и Китаем стремительно растет: в первом полугодии 2023 года, по данным РБК, он составил на 40% больше, чем в 2022 году. И для обеспечения стабильности, скорости и безопасности переводов страны активно строят платежную инфраструктуру, что будет способствовать еще большему использованию юаня в расчетах.

Кроме того, многие российские банки прямо или косвенно подключены к китайской платежной системе CIPS, транзакции через которую проходят в юанях. Расчеты с использованием CIPS проходят быстрее и без риска, а благодаря отсутствию двойной конвертации, комиссии за проведение переводов в юань ниже.

  • Использование дирхамов ОАЭ в международных расчетах, с одной стороны, проблематично из-за отсутствия филиалов российских банков в ОАЭ и взаимодействия платежных систем, с другой — перспективно, если рассматривать ОАЭ как промежуточную площадку для российского экспорта в страны третьего мира.

Другое преимущество дирхама — его фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США.

  • Индийская рупия также имеет потенциал широкого распространения в расчетах. И причины тому следующие:

  • В Индии есть филиалы российских банков.

  • Правительства России и Индии договорились об изучении возможности интеграции национальных платежных систем.

  • Использование в расчетах рупий позволит реинвестировать выручку в экономику Индии через подконтрольные российским компаниям предприятия, а также создание совместных производств.

Теперь Модульбанк открывает и бесплатно обслуживает счета и в индийский рупиях. Также как и при работе с любой валютой клиент получает бесплатный валютный контроль в течение суток и информирование в чате о деталях входящих и исходящих платежей на пути к получателю.

В июле 2023 года в Санкт-Петербурге состоится саммит Россия-Африка, который должен также привести к установлению партнерских отношений, появлению новых логистических маршрутов и развитию бизнеса в новом направлении. 

Также эксперты считают возможным создание Единого клирингового центра, к которому подключатся дружественные России страны для конвертации национальных валют при проведении расчетов без привязки к доллару.

Использовать альтернативные валюты можно не только для расчетов по вновь заключенным контрактам, но и по тем, которые ранее исполнялись в мировых валютах и полностью не закрыты. Для этого необходимо заключить дополнительное соглашение об изменении валюты контракта или валюты платежа.

Специалисты Модульбанка помогут перевести на расчеты на национальные валюты, проверят дополнительное соглашение до подписания и оставят рекомендации для более комфортной работы.

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Комментарии

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