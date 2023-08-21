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Мотивация персонала

Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 

Текучка кадров в ресторанном бизнесе одна из самых высоких по рынку. Персонал кофеен меняется каждые 3-6 месяцев, и это считается нормой. Но при грамотно выстроенной системе мотивации этот период можно увеличить, сформировать эффективную и сплоченную команду, настроенную на общий успех. Реальные способы, как удержать работников в сфере общепита.
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Как внедрить систему мотивации персонала кофейни 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Стимулирование денежным поощрением

В состав обслуживающего персонала кофейни обычно входит: хостес, официанты, бариста, бармен, кассир, уборщица. Административный сектор в данном случае рассматривать не будем, так как периодичность смены кадров в нем другая.

В основном на вышеуказанные позиции приходят молодые сотрудники, часто — студенты, подрабатывающие в свободное от учебы время. Ставки оклада на таких должностях невысокие, поэтому система постоянных бонусов к зарплате послужит отличной мотивацией. 

Вот несколько советов управленцам перед внедрением материальных стимулов.

  • Скромные, но ежемесячные премии радуют персонал гораздо больше, чем крупное вознаграждение по итогам года.

  • Постарайтесь сделать условия премирования достижимыми: ничего из разряда фантастики.

  • Система премирования должна быть понятной и прозрачной. Оптимально использовать не более трех критериев для начисления бонусов. Например, за выполнение плана продаж, хороший сервис, поддержание чистоты в зале и на рабочем месте. 

Чем больше условий для получения денежного вознаграждения, тем слабее такая система стимулирует работника, и тем сложнее бухгалтеру в конце каждого месяца считать зарплату всему коллективу.

  • Базовая ставка в час/день должна быть соразмерна с премиальной частью. Основной оклад даже без учета премий должен удовлетворять сотрудника и обеспечивать ему чувство защищенности.

Принято считать, что в любом бизнесе главный стимул для сотрудников — это размер оклада.

По утверждению HR-специалистов, увеличение денежных выплат стимулирует работников временно — какой-то краткосрочный период. А если индексация проводится регулярно, то вовсе воспринимается уже не как премирование, а обязательное условия трудового контракта. Поэтому использовать нужно не только материальные стимулы, но и другие виды мотивации.

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Нематериальная мотивация персонала

Улучшить рабочую атмосферу в кофейне и укрепить коллективные связи можно любыми доступными проявлениями заботы.

К нематериальным стимулам можно отнести:

  • гибкий график;

  • увеличенные перерывы на отдых;

  • оплату проезда на такси, если рабочее время заканчивается после 23:00;

  • дополнительную медицинскую страховку;

  • бесплатные обеды;

  • обучение за счет компании;

  • возможность карьерного роста;

  • комфортные условия труда;

  • выбор рабочей локации ближе к дому — актуально для сети кофеен;

  • предоставление скидок для персонала на собственную продукцию кофейни;

  • одобрение, признание, корпоративная культура.

Отдельным инструментом стимулирования работников кофейни, особенно бариста, выделим возможность обучения. Программы могут быть внутренними, если у компании есть необходимый ресурс, или внешними.

Многие руководители вкладываются в подготовку персонала только на начальном этапе, когда вводят в курс дела новичка и учат его пользоваться кофе-машиной и кассовым аппаратом. Однако профессиональный рост, регулярная «прокачка» навыков может стать именно той причиной, которая задержит хорошего бариста в вашем бизнесе. 

В сфере общепита также работает мотивация достиженийэто система признания внутри коллектива, выбора и чествования лучшего работника месяца, выражения благодарности от руководства и публичной похвалы.

Кроме того, сотрудников вдохновляет принадлежность к общему делу. В данном случае это обеспечение качественного обслуживания гостей кофейни. Работник, вне зависимости от позиции и функционала, должен чувствовать важность своей роли в большом механизме.

«Люди могут быть очень умными или иметь необходимые навыки, но если они не верят в ваше дело, то в действительности они не будут работать», — Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook.

Что еще мотивирует работников кофейни

Не стоит забывать о мелочах. Стимулирующий эффект имеют разного рода соревнования между сотрудниками.

  • «Билет на отгул» — это возможность прийти на торговую точку на час позже обычного времени или уйти на час раньше.

  • Право первостепенного выбора выходных при составлении рабочего графика может стать, например, вознаграждением для лучшего бариста прошедшего месяца.

Оптимально использовать в системе мотивации персонала обе составляющие: денежное поощрение и нематериальные стимулы. Тогда каждый участник команды сможет удовлетворить свои потребности и интересы, выполняя ежедневную рутину.

Нет смысла внедрять премии, если отсутствуют комфортные элементарные условия труда и отдыха, а в коллективе царит не дружественная атмосфера.

Как внедрить систему мотивации на практике

  • Шаг 1. Диагностика.

С помощью опросников, анкет и интервьюирования сотрудников выясните, какие финансовые и нематериальные стимулы интересуют коллектив.

  • Шаг 2. Разработка системы мотивации.

На основе полученных данных составьте систему поощрений и бонусов, определите условия их получения, периодичность и последовательность.

  • Шаг 3. Расчет финансовых затрат на внедрение системы.

Подсчитайте, какую сумму придется заложить в бюджет на обучение сотрудников, премирование, ДМС, тимбилдинг и другие инструменты мотивации.

  • Шаг 4. Внедрение и тестирование системы. 

Проинформируйте персонал о новых правилах работы и грядущих изменениях. Определите пробный период использования системы мотивации, по результатам которого оцените затраты и полученную выгоду для предприятия.

Наблюдайте за реакцией коллектива. Если конкретный бонус не вызывает у сотрудников энтузиазма, не работает для них как стимул, смело отменяйте и пробуйте что-то другое.

Организовать эффективную работу кофейни еще проще с платформой CafeStore от Модульбанка!

CafeStore – это платформа для развития кофейни, которая полностью закрывает потребности предпринимателя — на 95% небанковские и даже нефинансовые.

CafeStore включает в себя большой маркетплейс кофе, еды и расходников для кофейни со скидками до 40% от рынка, административную и софтверную обвязку – от специализированной бухгалтерии до сервисов складского учета. Модульбанк делает логистику товаров для кофейни по всей стране, берет на себя ремонт  кофейного оборудования, учит бариста.

Теперь владельцам кофеен не нужно устанавливать множество программ — все есть в платформе CafeStore.

Условия пользования:

  • расчетный счет в Модульбанке на платном тарифе;

  • регулярные заказы на маркетплейсе CafeStore;

  • наличие оборудования, подходящего для работы POS. 

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid:

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Комментарии

1
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 30 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    хорошая и полезная статья (причем для персонала любых предприятий)

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Иван Шестак
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