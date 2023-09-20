Исследование: сколько продавцов на самом деле зарабатывает миллионы на маркетплейсах

В последние годы популярность маркетплейсов растет, а вместе с ней растет и индустрия услуг, помогающих «стать миллионером на маркетплейсе».
Недобросовестные продавцы обучающих курсов утверждают, что зарабатывать миллионы легко, а покупатели уверены, что продавцы купаются в золоте. Так ли это?
Авторы настоящего исследования ставили перед собой 2 ключевых вопроса: сколько на самом деле селлеров работает на Wildberries и Ozon, и сколько из них на самом деле продает товары на миллионы рублей в месяц.
Самый крупный российский маркетплейс — Wildberries. Data Insight приводит данные самой площадки, согласно которым на Wildberries работает около 840 тысяч активных продавцов.
Настоящее исследование показало, что на Wildberries в августе 2023 года было 192 215 активных продавцов — селлеров, которые имеют от 30 продаж в месяц. По данным на август 2023 года, только около 18% селлеров на Wildberries имеют выручку свыше 1 миллиона рублей в месяц.
В целом же статистика Wildberries на август 2023 года выглядит так:
49,71% продавцов имеют оборот менее 100 тысяч рублей;
23,92% имеют оборот от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей;
8,32% продавцов имеют оборот от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей;
12,32% продавцов имеют оборот от 1 млн до 5 млн рублей;
3,83% продавцов имеют оборот от 5 до 15 млн рублей;
1,90% имеют оборот свыше 15 млн рублей.
Второе место по популярности — у маркетплейса Ozon. Data Insight приводит данные самой площадки, согласно которым на Ozon работает около 120 тысяч.
Настоящее исследование выявило на Ozon 123 652 активных продавца. Процент миллионеров на Ozon ниже, чем на Wildberries — от общего количества активных продавцов селлеров с оборотом более 1 млн рублей в месяц всего 13,05%.
Распределение продаж в августе 2023 года на Ozon:
55,32% продавцов имеют оборот до 100 тыс. рублей;
24,43% имеют оборот от 100 до 500 тыс. рублей;
7,21% селлеров имеют оборот от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей;
9,22% имеют оборот от 1 млн рублей до 5 млн рублей;
2,33% продавцов имеют оборот от 5 млн рублей до 15 млн рублей;
1,50% оборот свыше 15 млн рублей.
Эти и другие данные собраны в исследование, которое доступно по ссылке.
Выводы
«Мы собрали данные за 3 года и проанализировали ситуацию на двух российских маркетплейсах — Wildberries и Ozon, и на основе имеющихся у нас данных можем сделать вывод, что на Wildberries новичкам по разным причинам сложнее развиваться.
Количество селлеров, делающих до 100 продаж в месяц держится примерно на одном уровне уже почти год. При этом, продавцы с оборотом 15+ млн в месяц активно растут. Следовательно, рост оборота Wildberries очень сильно зависит от самых крупных селлеров.
На Ozon картина противоположная: большое внимание к онбордингу новых селлеров даёт их постоянный рост, тогда как крупные селлеры и по количеству и по среднему обороту остаются примерно на одном уровне в течение года.
На обоих маркетплейсах у подавляющего большинства продавцов меньше 100 продаж в месяц. И внутри этой когорты средний оборот приблизительно равен 30 тыс. рублей в месяц, с тенденцией к снижению», — Алексей Сергеев, руководитель Shopstat.ru.
«Мы проанализировали публичные данные от маркетплейсов и сравнили их с собственными данными, которые получили благодаря аналитическому сервису Shopstat.
Проанализировали текущую ситуацию на площадках, и реальная картина выглядит так, что крупнейшие игроки рынка маркетплейсов регулярно и существенно завышают количество реальных селлеров — на самом деле на площадках меньше продавцов, чем они сообщают, вероятно, маркетплейсы подсчитывают только количество регистраций и не афишируют количество «мертвых аккаунтов».
Возможность быстрого и легкого старта, которую транслируют всевозможные курсы, преувеличена. В частности, тезисы о том, что стать миллионером можно в течение пары месяцев после вложений в размере 10 тысяч рублей, не соответствуют действительности. Всего 2,5% продавцов зарабатывают от 5 до 15 млн рублей в месяц.
Вместе с тем можно утверждать, что и заявленная перенасыщенность рынка не более чем преувеличение, поскольку есть свободные ниши, в которых можно вырасти», — Тимур Сабиров, коммерческий директор MPGO.
«Исследование показало, что есть необходимость более реальных ожиданий для продавцов о работе на маркетплейсах и подчеркивает важность осторожного и внимательного подхода к обучающим курсам, которые обещают «миллионы продаж в первый месяц работы на маркетплейсах».
Действительно, мы можем констатировать факт, что порог вхождения на Wildberries с каждым месяцем становится все выше, а «вступительные взносы» укрепили положение топовых игроков, которые могут вложить больше средств в продвижении своего бренда, последние же нововведения, в целом, ограничивают возможности среднего селлерского сегмента.
Мы понимаем, что у большей части предпринимателей на маркетплейсах нет больших бюджетов. Они не могут рисковать деньгами, тестируя различные гипотезы и тратить время на изучение всех нюансов — реклама, дизайн, работа с клиентами, выбор подходящего продукта для конкретной площадки и т.д.
Мы как технологические партнёры площадок знаем все их основные требования, и отлично осведомлены о том, что нужно предпринимателям для эффективного развития на них. Как банк мы заинтересованы играть в долгую.
Поэтому мы предлагаем клиентам не только банковские продукты, но и целую экосистему нишевых сервисов, которые помогают ему улучшать юнит-экономику, повышать рентабельность и прибыльность бизнеса и оставаться с Модульбанком годами», — Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.
Полная версия исследования доступна по ссылке.
О Shopstat
Один из ведущих аналитических сервисов для маркетплейсов — аккумулирует данные с 2020 года, более 290 тысяч зарегистрированных пользователей. Самый удобный сервис аналитики для новых игроков на маркетплейсах по отзывам селлеров.
О MPGO
Крупнейшее русскоязычное комьюнити селлеров, а также экосистема услуг для селлеров по принципу одного окна. Более 70 тысяч продавцов, как начинающих, так и крупнейших игроков рынка маркетплейсов, множество представителей смежного бизнеса — фулфилменты, онбординг, продвижение и пр.
MPGO собирает актуальные новости из первых рук и держит руку на пульсе рынка маркетплейсов в России.
О Модульбанке
Модульбанк — первый банк для предпринимателей.
С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.
Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.
В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.
Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.
По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-10 самых рентабельных российских банков.
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