Исследование: сколько продавцов на самом деле зарабатывает миллионы на маркетплейсах

Экосистема для селлеров MPGO совместно с аналитическим сервисом для маркетплейсов Shopstat и банком для предпринимателей Модульбанком проанализировали продажи на Wildberries и Ozon. В ходе исследования оказалось, что официальные данные по количеству продавцов и по количеству успешных магазинов на торговых площадках завышены в несколько раз.

В последние годы популярность маркетплейсов растет, а вместе с ней растет и индустрия услуг, помогающих «стать миллионером на маркетплейсе».

Недобросовестные продавцы обучающих курсов утверждают, что зарабатывать миллионы легко, а покупатели уверены, что продавцы купаются в золоте. Так ли это?

Авторы настоящего исследования ставили перед собой 2 ключевых вопроса: сколько на самом деле селлеров работает на Wildberries и Ozon, и сколько из них на самом деле продает товары на миллионы рублей в месяц.

Самый крупный российский маркетплейс — Wildberries. Data Insight приводит данные самой площадки, согласно которым на Wildberries работает около 840 тысяч активных продавцов.

Настоящее исследование показало, что на Wildberries в августе 2023 года было 192 215 активных продавцов — селлеров, которые имеют от 30 продаж в месяц. По данным на август 2023 года, только около 18% селлеров на Wildberries имеют выручку свыше 1 миллиона рублей в месяц.

В целом же статистика Wildberries на август 2023 года выглядит так:

49,71% продавцов имеют оборот менее 100 тысяч рублей;

23,92% имеют оборот от 100 тысяч рублей до 500 тысяч рублей;

8,32% продавцов имеют оборот от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей;

12,32% продавцов имеют оборот от 1 млн до 5 млн рублей;

3,83% продавцов имеют оборот от 5 до 15 млн рублей;

1,90% имеют оборот свыше 15 млн рублей.

Второе место по популярности — у маркетплейса Ozon. Data Insight приводит данные самой площадки, согласно которым на Ozon работает около 120 тысяч.

Настоящее исследование выявило на Ozon 123 652 активных продавца. Процент миллионеров‎ на Ozon ниже, чем на Wildberries — от общего количества активных продавцов селлеров с оборотом более 1 млн рублей в месяц всего 13,05%.

Распределение продаж в августе 2023 года на Ozon:

55,32% продавцов имеют оборот до 100 тыс. рублей;

24,43% имеют оборот от 100 до 500 тыс. рублей;

7,21% селлеров имеют оборот от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей;

9,22% имеют оборот от 1 млн рублей до 5 млн рублей;

2,33% продавцов имеют оборот от 5 млн рублей до 15 млн рублей;

1,50% оборот свыше 15 млн рублей.

Эти и другие данные собраны в исследование, которое доступно по ссылке.

Выводы

«Мы собрали данные за 3 года и проанализировали ситуацию на двух российских маркетплейсах — Wildberries и Ozon, и на основе имеющихся у нас данных можем сделать вывод, что на Wildberries новичкам по разным причинам сложнее развиваться.

Количество селлеров, делающих до 100 продаж в месяц держится примерно на одном уровне уже почти год. При этом, продавцы с оборотом 15+ млн в месяц активно растут. Следовательно, рост оборота Wildberries очень сильно зависит от самых крупных селлеров.

На Ozon картина противоположная: большое внимание к онбордингу новых селлеров даёт их постоянный рост, тогда как крупные селлеры и по количеству и по среднему обороту остаются примерно на одном уровне в течение года.

На обоих маркетплейсах у подавляющего большинства продавцов меньше 100 продаж в месяц. И внутри этой когорты средний оборот приблизительно равен 30 тыс. рублей в месяц, с тенденцией к снижению», — Алексей Сергеев, руководитель Shopstat.ru.

«Мы проанализировали публичные данные от маркетплейсов и сравнили их с собственными данными, которые получили благодаря аналитическому сервису Shopstat.

Проанализировали текущую ситуацию на площадках, и реальная картина выглядит так, что крупнейшие игроки рынка маркетплейсов регулярно и существенно завышают количество реальных селлеров — на самом деле на площадках меньше продавцов, чем они сообщают, вероятно, маркетплейсы подсчитывают только количество регистраций и не афишируют количество «мертвых аккаунтов».

Возможность быстрого и легкого старта, которую транслируют всевозможные курсы, преувеличена. В частности, тезисы о том, что стать миллионером можно в течение пары месяцев после вложений в размере 10 тысяч рублей, не соответствуют действительности. Всего 2,5% продавцов зарабатывают от 5 до 15 млн рублей в месяц.

Вместе с тем можно утверждать, что и заявленная перенасыщенность рынка не более чем преувеличение, поскольку есть свободные ниши, в которых можно вырасти», — Тимур Сабиров, коммерческий директор MPGO.

«Исследование показало, что есть необходимость более реальных ожиданий для продавцов о работе на маркетплейсах и подчеркивает важность осторожного и внимательного подхода к обучающим курсам, которые обещают «миллионы продаж в первый месяц работы на маркетплейсах».

Действительно, мы можем констатировать факт, что порог вхождения на Wildberries с каждым месяцем становится все выше, а «вступительные взносы» укрепили положение топовых игроков, которые могут вложить больше средств в продвижении своего бренда, последние же нововведения, в целом, ограничивают возможности среднего селлерского сегмента.

Мы понимаем, что у большей части предпринимателей на маркетплейсах нет больших бюджетов. Они не могут рисковать деньгами, тестируя различные гипотезы и тратить время на изучение всех нюансов — реклама, дизайн, работа с клиентами, выбор подходящего продукта для конкретной площадки и т.д.

Мы как технологические партнёры площадок знаем все их основные требования, и отлично осведомлены о том, что нужно предпринимателям для эффективного развития на них. Как банк мы заинтересованы играть в долгую.

Поэтому мы предлагаем клиентам не только банковские продукты, но и целую экосистему нишевых сервисов, которые помогают ему улучшать юнит-экономику, повышать рентабельность и прибыльность бизнеса и оставаться с Модульбанком годами», — Ирина Максюта, директор Модульбанка по маркетплейсам.

Полная версия исследования доступна по ссылке.

О Shopstat

Один из ведущих аналитических сервисов для маркетплейсов — аккумулирует данные с 2020 года, более 290 тысяч зарегистрированных пользователей. Самый удобный сервис аналитики для новых игроков на маркетплейсах по отзывам селлеров.

О MPGO

Крупнейшее русскоязычное комьюнити селлеров, а также экосистема услуг для селлеров по принципу одного окна. Более 70 тысяч продавцов, как начинающих, так и крупнейших игроков рынка маркетплейсов, множество представителей смежного бизнеса — фулфилменты, онбординг, продвижение и пр.

MPGO собирает актуальные новости из первых рук и держит руку на пульсе рынка маркетплейсов в России.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей.

С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2020 году стартовал пакет услуг для таксопарков, в 2021 — набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление для молодых производственных компаний и сервисы для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-10 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8JuuE8