Валютные контракты: как компаниям правильно с ними работать и не нарваться на штрафы

Внешнеэкономическая деятельность предполагает заключение валютных контрактов, оформление и работа в рамках которых должны проходить строго в соответствии с законодательством. В противном случае участнику ВЭД грозят штрафы. Рассказываем, как работать, и на что обратить внимание, чтобы не получить штраф.

Что такое валютный контракт

Валютный (внешнеторговый) контракт — это контракт (договор), заключенный между российским предпринимателем или юридическим лицом и иностранной компанией. И, даже если валюта контракта — российский рубль, но стороны сделки — представители разных стран, такой контракт относят к валютным, и расчеты по нему должны осуществляться с прохождением валютного контроля.

Внешнеторговые контракты могут быть как импортными, так и экспортными. Вид контракта влияет на порядок прохождения валютного контроля.

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Далее мы расскажем о ключевых моментах в работе с валютными контрактами, как не допустить нарушений, и чем они могут грозить.

Постановка валютного контракта на учет в банке

Валютный контракт необходимо ставить на учет в обслуживающем банке, если:

сумма экспортного контракта составляет 10 млн рублей и выше;

импортного или кредитного — 3 млн рублей и выше.

Если цена контракта определена в иностранной валюте, то эту сумму необходимо перевести в рубли по курсу ЦБ на день заключения контракта, после чего рублевый эквивалент сделки сравнить с пороговым значением, от которого зависит необходимость постановки контракта на учет.

Если в договоре сумма не зафиксирована, то регистрировать контракт в банке нужно тогда, когда сумма расчетов по нему достигнет указанных значений.

Как накажут: должностное лицо и предпринимателя оштрафуют на 4 000 — 5 000 рублей, юридическое — на 40 000 — 50 000 рублей (ч. 6 ст. 15.25 КоАП).

Что делать, чтобы не нарушить: отслеживать сальдо расчетов по контракту при отсутствии установленной суммы договора, чтобы не пропустить момент постановки на учет.

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Внесение корректировок в валютный контракт

Участник ВЭД обязан информировать обслуживающий банк обо всех изменениях во внешнеторговом контракте. Например, могут измениться условия сделки, наименование, адрес или КПП одной из сторон, сроки поставки.

Как накажут: должностному лицу и ИП грозит штраф 5 000 — 10 000 рублей, юридическому — 50 000 — 100 000 рублей (ч. 2 ст. 15.25 КоАП).

Что делать, чтобы не нарушить: Предоставить в банк дополнительное соглашение и заявление на внесение изменений в Ведомость банковского контроля в течение 15 рабочих дней после внесения изменений в договор. Форма предоставления: через интернет или нарочно.

Передача в банк документов и информации о сделке

Когда экспортер получает выручку от иностранного покупателя в иностранной валюте, деньги попадают на расчетный счет продавца не сразу: сначала банк зачисляет их на транзитный счет. На валютный счет банк переводит деньги только после проверки законности операции. Предоставить в банк документы для прохождения валютного контроля нужно и при списании денег в пользу нерезендента.

Как накажут: на ИП и должностное лицо выпишут штраф 4 000 — 5 000 рублей, на юридическое — 40 000 — 50 000 рублей (ч. 6 ст. 15.25 КоАП).

Что делать, чтобы не нарушить: Экспортерам, которые ведут расчеты через российский банк — отчитываться перед банком в течение 15 дней после зачисления денег на транзитный счет или поступления денег в валюте РФ на расчетный счет. Состав документов зависит от суммы контракта. Сделки до 600 тыс. рублей не требуют предоставления документов, вместо них можно подать сведения по форме банка. Для зачисления выручки по контрактам свыше 600 тыс. руб. нужно подготовить сам контракт, счета, передаточные акты, инвойсы и т.д.

Модульбанк самостоятельно готовит справки по валютному контролю. Поставщику достаточно прислать сканы документов через личный кабинет или мобильное приложение.

Оформление справки о подтверждающих документах

На каждый акт, накладную или таможенную декларацию, оформленные в рамках зарегистрированного в банке и поставленного на учет с присвоением уникального номера внешнеторгового контракта, необходимо оформлять и предоставлять в банк справку о подтверждающих документах(приложение 6 к Инструкции Банка России от 16 августа 2017 года № 181-И в ред. Указаний Банка России от 25.01.2022 № 6062-У).

Как накажут: на ИП и должностное лицо выпишут штраф 4 000 — 5 000 рублей, на юридическое — 40 000 — 50 000 рублей (ч. 6 ст. 15.25 КоАП).

Что делать, чтобы не нарушить: подавать в банк заполненный бланк справки в установленный срок — 15 дней месяца, следующего за месяцем, в котором оформили закрывающий документ.

Иностранный покупатель не перечислил деньги в срок

Получение валютной выручки за поставленный товары, выполненные работы или оказанные услуги в определенный в контракте срок — это обязанность экспортера.

Как накажут: и предпринимателю и юрлицу грозит штраф 3—30% незачисленной в срок суммы в зависимости от наименования товара, работ или услуг (ч. 4 ст. 15.25 КоАП).

Что делать, чтобы не нарушить: отслеживать сроки получения выручки. Если покупатель не успевает оплатить в обозначенные в договоре сроки, нужно оформить дополнительное соглашение о переносе крайних дат платежа и предоставить его в обслуживающий банк либо заключить закрывающий документ более поздней датой.

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На какие нюансы обратить внимание

Уделять внимание нужно:

Полноте и корректности оформления документов на различных этапах международного сотрудничества.

Соблюдению сроков, установленных для предоставления документов в рамках прохождения валютного контроля.

Содержимому контрактов, в частности реквизитам и адресам иностранных партнеров. Практика показывает, что многие договоры с представителями стран ближнего зарубежья оформляются на русском языке с расчетами в рублях, а подписанты в таких контрактах — иностранные граждане с русскими именами и фамилиями. Это мешает бухгалтеру разглядеть в договоре внешнеэкономическую деятельность и своевременно поставить контракт на учет.

Переписке с иностранным партнерам, точнее — ее сохранению. Если нарушение валютного законодательства (например, несвоевременная оплата от заграничного партнера) произошло по вине покупателя-нерезидента, переписка докажет, что российская сторона не бездействовала.

Внешнеторговая деятельность — сфера, которая требует от предпринимателей и юрлиц повышенного внимания, бдительности и контроля в режиме нон-стоп. Неоднократные нарушения приводят к повышенному размеру штрафа или дисквалификации. Как избежать нарушений и минимизировать риски работы с иностранными партнерами проконсультируйтесь у Модульюриста.

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