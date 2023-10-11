Модульбанк запустил опцию «Выгодный курс» для обмена валюты

Модульбанк ввел новую опцию «Выгодный курс», в рамках которой можно обменять юань, евро и доллар с минимальным спредом — по курсам, отличающимся от биржевого на 0,65%–0,85%. Опция доступна на тарифах Стартовый и Оптимальный. В более дорогие тарифы выгодные условия обмена включены по умолчанию.

В портфеле Модульбанка сейчас 12 валют: американский доллар, евро, китайский юань, армянский драм, азербайджанский манат, грузинский лари, белорусский рубль, таджикский сомони, казахский тенге, узбекский сум, турецкая лира, киргизский сом.

Часть этих валют не торгуются на бирже, часть торгуется, но по ним не набирается достаточного объема операций, поэтому для них доступны переводы по курсу банка.

Наибольший потенциал эксперты Модульбанка сейчас видят в китайском юане. По данным РБК товарооборот между Россией и Китаем за первое полугодие 2023 года вырос на 40%. Для обеспечения стабильности, скорости и безопасности переводов страны активно строят платежную инфраструктуру, что способствует еще более активному использованию юаня в расчетах.

Россия и Китай обмениваются юанями через систему СПФС, поэтому расчеты происходят быстро. Кроме того, многие российские банки прямо или косвенно подключены к китайской платежной системе CIPS, транзакции через которую проходят в юанях. Расчеты с использованием CIPS проходят быстрее и без риска, а благодаря отсутствию двойной конвертации, комиссии за проведение переводов в юань ниже.

Стоимость подключения опции «Выгодный курс» — 3 990 рублей в месяц. Платежи отправляются каждый день до 15:00 МСК.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

Валютный счет для переводов по SWIFT Переводы в 13 валютах — от юаней до тенге Открыть счет

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