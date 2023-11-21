Модульбанк отменил комиссию и лимиты за вывод выручки на счета физлиц

Модульбанк запустил акцию «Черная пятница». С 20 по 26 ноября предприниматели могут получить самые выгодные в истории банка условия на обслуживание счета: безлимитный тариф за 0 рублей, вывод выручки без комиссии и ограничений и премиум-сервис.

В рамках акции можно открыть расчетный счет в Модульбанке и получить обслуживание за 0 рублей на любом тарифе.

В акции участвует даже Безлимитный тариф. В него входят увеличенные лимиты на переводы и снятие наличных, к нему можно подключить дополнительные сервисы — например, для работы на маркетплейсах.

Также в рамках акции можно получить ставку 0% на вывод прибыли на личные счета до конца года. Услуга предоставляется в рамках продукта «Зеленый лимит» и позволяет без ограничений выводить деньги от проверенных контрагентов — компаний с понятными и прозрачными источниками доходов.

Модульбанк много лет собирает список белых контрагентов, в нем уже тысячи компаний. В личном кабинете банка можно отправить заявку на внесение своих проверенных контрагентов в белый список, после быстрой проверки выручка от этих контрагентов добавится к индивидуальному зеленому лимиту — и до конца года ее можно выводить без ограничений и без комиссий.

«В конце года у многих компаний скапливается выручка, контрагенты начинают массово платить по долгам, и объем платежей на личные счета кратно возрастает. Мы рассчитали условия по Черной пятнице специально под этот сценарий, чтобы предприниматели могли свободно и без комиссий распорядиться своими честно заработанными деньгами», — говорит Павел Семенов, председатель правления Модульбанка.

Кроме того, в рамках акции Модульбанк предлагает премиальное обслуживание с персональными лимитами, личным комплаенс-менеджером и бесплатным доступом в бизнес-залы аэропортов. Эта опция подходит тем, кому нужно больше возможностей для бизнеса и кто хочет работать и путешествовать с комфортом.

Все условия по акциям доступны по ссылке.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KKWxB