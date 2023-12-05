Выбираем онлайн-кассу для кофейни

Согласно закону 54-ФЗ, заведения общепита обязаны проводить расчеты с клиентами через онлайн-кассу и передавать сведения через операторов фискальных данных. Расскажем, как выбрать ККТ для кофейни, чтобы с ее помощью обслуживать клиентов легко и быстро.

Зачем кофейне онлайн-касса

Предприниматель, который не использует онлайн-кассу, может получить штраф за неприменение ККТ. Но в использовании кассы есть и другие преимущества для бизнеса:

Помощь в учете товаров и аналитике — благодаря ККТ вы можете контролировать остатки, анализировать продажи по времени, разным точкам и кассирам, просматривать детальные данные по чекам. Это помогает оптимизировать бизнес-процессы, управлять ассортиментом и прогнозировать спрос.

Лояльность гостей — к ККТ, как правило, можно подключить эквайринговый терминал с поддержкой бесконтактных платежей. Клиент может оплатить заказ быстро, любым удобным способом и сразу получить чек — в бумажном или электронном виде.

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Критерии выбора онлайн-кассы для общепита

Чаще всего кофейни — это небольшие уютные заведения, которые специализируются на продаже кофе, чая, горячих и холодных напитков на основе кофе, кофейных коктейлей, а также кондитерских изделий, завтраков и легких обедов. Исходя из этих особенностей, нужно выбирать ККТ.

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Компактный размер

Кассу нужно вписать в рабочее пространство: для этого обращайте внимание на ее габариты — ширину, высоту и длину. Есть два типа устройств: фискальные регистраторы, которые подключаются к компьютеру или ноутбуку, или онлайн-кассы, на которых можно пробить чек без дополнительного оборудования. В них есть и фискальный накопитель, который нужен для хранения и передачи данных, и дисплей, с помощью которого можно оформить покупку. Это более компактный вариант, который отлично подойдет для небольшого кафе или киоска с кофе навынос.

Кроме того, это мобильная касса — ее можно взять с собой на летнюю веранду или отнести прямо к столику клиента. Она мало весит и, как правило, долго работает без подзарядки.

МодульКасса работает без подзарядки 12 часов. Ее размер примерно такой же, как и у смартфона. Принять заказ можно прямо у столика, а популярные блюда вывести на главный экран.

Интеграция с товароучетной системой

Важно, чтобы кассу можно было подключить к вашей учетной системе. Во-первых, в этом случае можно передавать электронный каталог товаров и услуг на кассу через интернет. ККТ указывает в чеке обязательные реквизиты: наименования проданных позиций, систему налогообложения, имя сотрудника и другие.

Во-вторых, учетная система получает от ККТ данные о продажах, благодаря чему удобнее управлять заведением. Не нужно вручную считать остатки товара, средний чек, рентабельность.

МодульКасса экспортирует данные с систем «Мой склад» и 1С, а также подключается к YCLIENTS.

Скорость работы

Чтобы не копить очереди, важно выбрать кассу, которая позволит обслуживать гостей быстро и четко, особенно в пиковые часы. Скорость работы с ККТ зависит от того, насколько удобный у нее интерфейс, какова скорость печати чеков, есть ли автоотрез чековой ленты. Разные кассы печатают чеки со скоростью от 60 до 200 мм/с. Причем разница между ними будет заметна только при большом потоке клиентов.

Кроме того, важна ширина чековой ленты, особенно если наименования товаров длинные. Есть две стандартные ширины чека — 57 мм и 80 мм. При длинных названиях можно обратить внимание на кассы, которые поддерживают печать на широкой ленте. Во-первых, получится сэкономить на бумаге, во-вторых, чек будет короче, и печатать его быстрее.

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Поддержка эквайринга

Еще один важный момент — разнообразие способов оплат. Некоторые покупатели привыкли платить смартфоном, поэтому им можно предложить оплату по QR-коду.

QR Pay от Модульбанка — это удобный способ приема безналичной оплаты. Пользоваться QR Pay c МодульКассой очень просто: сотрудник формирует заказ, как обычно, и выбирает QR Pay — на экране кассы появляется QR-код. Покупатель сканирует его и оплачивает покупку.

Но не все готовы платить таким способом, поэтому нужно, чтобы к кассе можно было подключить и обычный эквайринговый терминал.

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А чтобы клиент мог оформить заказ удобным способом, воспользуйтесь бесплатным решением для автоматизации CafeStore 360. Гость сможет сделать заказ в POS‑системе прямо на вашем планшете — на кассе у бариста или у официанта за столиком. Чтобы клиенты возвращались чаще, можно запустить программу лояльности со скидками и бонусами. Также система поможет анализировать продажи и оценивать ключевые показатели в динамике: средний чек, выручку, отчеты по лояльности, рейтинг гостей.

Простота использования

Чем проще заменить чековую ленту, чем лаконичнее интерфейс ККТ, тем меньше времени и усилий потратят сотрудники, чтобы освоить работу с кассой. Значит, они смогут сосредоточиться на обслуживании клиентов и других важных задачах. Кроме того, простая в использовании касса снижает вероятность ошибок.

Цена

Стоимость кассы должна соответствовать бюджету кофейни.

Стабильность работы и сервис

Лучше обращаться к проверенным производителям, чтобы выбрать надежное устройство для расчетов. Но, как и у другой техники, в работе кассы тоже бывают неполадки. Поэтому лучше сразу уточнить, есть ли у продавца сервис и поддержка ККТ. Возможно, он порекомендует сервисную организацию партнера.

Помимо всех указанных особенностей, касса, безусловно, должна соответствовать требованиям законодательства о применении ККТ. В ней должен быть установлен фискальный накопитель, а также необходимо подписать договор с ОФД, который передает данные в налоговую.

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