Модульбанк
Валютный контроль

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году

Для расчетов с иностранными партнерами экспортеры и импортеры обязаны предоставлять в обслуживающий банк сведения, чтобы пройти валютный контроль, даже если расчеты по контракту ведутся в рублях. Характер информации и состав пакета документов зависит от вида и суммы сделки.
19 11
Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Стоимость контракта не превышает 600 тыс. рублей

Если компании заключают с иностранными партнерами сделки, которые по сумме не превышают эквивалент 600 тыс. рублей по курсу ЦБ на день заключения контракта или на дату его последнего изменения в части цены, они сообщают в банк только код вида операции в соответствии с приложением 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И.

Импортеры указывают код вида валютной операции в поле «Назначение платежа» платежного поручения перед основной информацией о платеже в следующем формате: {VOххххх}, где х — КВВО. Экспортеры предоставляют сведения по форме банка.

Однако банк вправе запросить у клиента и другие документы, которые:

  • подтвердят легальность сделки, в том числе разрешение на реализацию внешнеторговой операции;

  • необходимы для осуществления валютного контроля (ч. 4, 5 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

На предоставление информации при поступлении валюты на транзитный валютный счет экспортеру, который ведет расчеты через российский банк, отводится 15 рабочих дней после дня зачисления валюты.

Модульбанк открывает расчетные счета в 12 валютах. Валютный контроль в Модульбанке проходит в течение суток, бесплатно и без посещения банка — достаточно прислать документы через личный кабинет.

Стоимость импортного контракта не превышает 3 млн рублей, экспортного — 10 млн рублей

Если речь идет об импорте или кредитном договоре на сумму от 600 тыс. до 3 млн рублей, а также экспорте на сумму от 600 тыс. до 10 млн рублей, участнику ВЭД необходимо направить в банк документы, которые связаны с совершением сделки. Например:

  • контракт;

  • счет;

  • товарные, транспортные накладные;

  • акты приема-передача товаров, работ, услуг;

  • счета-фактур;

  • декларации.

Вместе с документами по сделке резидент должен предоставить в банксправку о подтверждающих документах (приложение 6 к Инструкции от 16.08.2017 №181-И) в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором оформили закрывающий документ.

Важно: исключение — договоры аренды, страхования, лизинговые контракты, периодичность платежей по которым зафиксирована.

Импортер должен предоставить пакет документов вместе с платежным поручением о перечислении денег иностранному поставщику или распоряжением о списании валюты с валютного счета.

Клиенты Модульбанка в чате узнают детали входящих и исходящих платежей и бесплатно проходят валютный контроль, а подготовку необходимых справок и распоряжений банк берет на себя.

Легкий валютный контроль для ИП и ООО

Получайте деньги из других стран без комиссий

Стоимость импортного контракта превышает 3 млн рублей, экспортного — 10 млн рублей

Крупные внешнеторговые сделки сопровождаются не только проверкой документации, как описано в предыдущем разделе, но и постановкой контракта на учет в банке с присвоением уникального номера. Для этого резидент обязан направить в обслуживающий банк контракт или его проект.

Если банк поставил контракт на учет на основании проекта, то на предоставление подписанного сторонами сделки договора у клиента есть 15 рабочих дней с даты присвоения учетного номера. Далее этот номер нужно сообщать при совершении валютной операции.

Если в контракте стоимость товаров (работ, услуг) не прописана, то резидент должен отслеживать сумму, чтобы при прохождении пороговых значений вовремя направить в банк сведения, необходимые для прохождения валютного контроля в соответствии со стоимостью контракта. 

Изменение внешнеторгового контракта

Участник ВЭД обязан информировать обслуживающий банк об изменениях во внешнеторговом контракте. Например, могут измениться условия сделки, наименование или адрес контрагента, сроки поставки или поступления валютной выручки.

При переносе крайних дат платежа от иностранного партнера дополнительное соглашение нужно предоставить в банк до истечения срока, прописанного в договоре.

В противном случае юридическому лицу грозит штраф 3–30% незачисленной в срок суммы в зависимости от наименования товара, работ или услуг (ч. 4 ст. 15.25 КоАП), так как контроль получения валютной выручки — обязанность экспортера.

В остальных случаях — в течение 15 рабочих дней после внесения изменений в договор. 

Телеграм-канал Модульбанка — обсуждение актуальных вопросов и всесторонняя помощь по ВЭД. Открыть валютный счет в Модульбанке.

Легкий валютный контроль для ИП и ООО

Получайте деньги из других стран без комиссий

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KXdy8

Начать дискуссию

ПрощеБизнес
Охрана труда

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании

Электробезопасность — один из основных разделов системы охраны труда. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны контролировать, чтобы требования электробезопасности и инструкции по охране труда неукоснительно соблюдались. Нарушение требований влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Реально ли выполнить требования по электробезопасности руководителю малой компании
2

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
MasterTMS
Перевозка

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 

В текущих условиях, когда себестоимость перевозок растет, вопрос оптимизации издержек становится особенно актуальным для грузоотправителей. Перестройка логистических схем также вносит свои коррективы: необходимо быстро адаптироваться к новым условиям, внимательно относиться к расходам и избегать ненужных затрат.

Как снизить расходы на логистику: памятка для финдиректора 
11
Банки

Сбер: минимальная сумма перевода в Индию снизилась до 100 рупий

Если раньше клиенты Сбера могли отправлять в Индию минимум 50 тысяч рупий, то теперь эту сумму снизили до 100 рупий. Комиссия за перевод — 1%.

4

Календарь вебинаров

21
Лучшие спикеры, новый каждый день
Модульбанк
Валютный контроль

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году

Для расчетов с иностранными партнерами экспортеры и импортеры обязаны предоставлять в обслуживающий банк сведения, чтобы пройти валютный контроль, даже если расчеты по контракту ведутся в рублях. Характер информации и состав пакета документов зависит от вида и суммы сделки.

Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году
19
НДС

Власти не будут отменять НДС с авансов, чтобы не страдали покупатели

В Минфин в очередной раз поступило новое предложение отменить авансовый НДС. Но ведомство идею не поддержало.

3
53
DAS Group
Трудовые отношения

Привлечение к дисциплинарной ответственности

Если работник совершил дисциплинарный проступок, его можно привлечь к нематериальной — дисциплинарной ответственности. Однако и ТК, и судебная практика ориентируется на защиту трудящихся, поэтому работодатель, который нарушает процедуру применения этих санкций, рискует сам оказаться виноватым, получить штрафы от ГИТ или судебное решение.

Привлечение к дисциплинарной ответственности
17

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
QRService
Система быстрых платежей

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят

Оплата через СБП — вид безналичного платежа, альтернатива банковскому эквайрингу. Сегодня подробнее разберем, как настроить оплату с помощью СБП, какой вариант лучше выбрать и почему.

Динамический, статический QR-коды и кассовая ссылка для оплаты: чем различаются и кому подходят
22
Фиксированные взносы ИП

Адвокаты должны платить фиксированные взносы по ОМС, даже если они военные пенсионеры и у них нет дохода

Адвокаты из числа бывших военных освобождены от взносов на ОПС (по заявлению), но взносы на ОМС они должны платить.

18
IT-компании

Власти одобрили продажу Яндекса группе инвесторов из России

Итоговую сумму сделки уменьшили на 17,7 млрд рублей. Российская часть Яндекса достанется инвесторам из «Консорциума.Первый» за 457,3 млрд рублей.

11
Перевозка

Электронные транспортные накладные станут обязательными. Как перейти на новый вид документов

Представители алкогольной отрасли обязаны с 1 июня 2024 года перейти на электронные сопроводительные документы, в которых будет информация о лицензиях и перевозках продукции. Минтранс хочет внедрить электронные документы для всех видов перевозок.

56
Дробление бизнеса

👔 Эксперт: закон об амнистии для дробления бизнеса будет не раньше 2025 г. И всё зависит от его формулировок

29 февраля 2024 года в обращении к Федеральному собранию В. Путин заявил о необходимости проведения амнистии для участников схем дробления бизнеса.

54
Сальдо ЕНС

Как избежать штрафа за уточненку: разъяснения ФНС

Чтобы не было штрафа за уточненную декларацию с налогом к доплате, надо чтобы на момент ее сдачи на вашем ЕНС хватало денег как на сам налог, так и на пени по нему.

65

Разборы законов

1 194
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Bukovkin-it
Ведение бизнеса

Регистрация компании в Дубае ОАЭ. Куда, когда, зачем и сколько

Самые часто задаваемые вопросы о регистрации компании в Дубае ОАЭ — Отвечаем.

Регистрация компании в Дубае ОАЭ. Куда, когда, зачем и сколько
21
Бухгалтеры

🔔Как за один день разобраться с проблемами в бухучете, кадрах и налогах. Узнайте на конференции «Клерка»

Эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как бухгалтерам работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете сэкономить и купить 2 билета по цене одного.

32
Отчетность в СФР

Кто и когда должен сдать ЕФС-1 в марте 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 26 марта. Но с 2024 года случаев, когда надо сдать отчет, стало больше.

105
Правовой эксперт
Прослеживаемость товаров

Как прослеживаемость товаров повлияет на НДС

В России действует система прослеживаемости товаров. Расскажем, как отражать информацию о прослеживаемости в отчетности по НДС.

Как прослеживаемость товаров повлияет на НДС
38
Страховые взносы

🔥Росстат: Социальный фонд не получает страховые взносы от каждого 4-го трудоспособного россиянина

Соцфонд не получает страховые взносы от каждого четвертого трудоспособного россиянина, следует из статистики Социального фонда России и Росстата.

12
223
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Чем ближе день X — тем интереснее! Осталось всего 8 дней до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»

Осталось всего 8 дней до самого яркого бухгалтерского события весны — уже 14 марта состоится IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»! Сегодня мы расскажем про то, что вас ждет в следующий четверг, все, кроме докладов!

Чем ближе день X — тем интереснее! Осталось всего 8 дней до IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
8
93

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Трудовое право

Для обеда сотрудникам хватит и 30 минут, даже если они работают по 12 часов в день

Продолжительность обеденного перерыва по норме ТК составляет от 30 минут до 2 часов и никак не зависит от продолжительности рабочего дня.

8
289

Интересные материалы

ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по обучению торговле на фондовом рынке в 2024 году

Трейдинг на фондовых рынках выгодно для новичков по причине низкого порога входа и возможности защитить деньги от инфляции. При этом сейчас для россиян сложилась уникальная ситуация, когда заниматься инвестициями можно с минимальными рисками. И это будет приносить намного больше прибыли, чем депозиты. 

ТОП-15 курсов по обучению торговле на фондовом рынке в 2024 году
28