Валютный контроль: какие сведения нужно подавать в банк в 2024 году

Для расчетов с иностранными партнерами экспортеры и импортеры обязаны предоставлять в обслуживающий банк сведения, чтобы пройти валютный контроль, даже если расчеты по контракту ведутся в рублях. Характер информации и состав пакета документов зависит от вида и суммы сделки.

Стоимость контракта не превышает 600 тыс. рублей

Если компании заключают с иностранными партнерами сделки, которые по сумме не превышают эквивалент 600 тыс. рублей по курсу ЦБ на день заключения контракта или на дату его последнего изменения в части цены, они сообщают в банк только код вида операции в соответствии с приложением 1 к Инструкции ЦБ от 16.08.2017 № 181-И.

Импортеры указывают код вида валютной операции в поле «Назначение платежа» платежного поручения перед основной информацией о платеже в следующем формате: {VOххххх}, где х — КВВО. Экспортеры предоставляют сведения по форме банка.

Однако банк вправе запросить у клиента и другие документы, которые:

подтвердят легальность сделки, в том числе разрешение на реализацию внешнеторговой операции ;

необходимы для осуществления валютного контроля (ч. 4, 5 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ).

На предоставление информации при поступлении валюты на транзитный валютный счет экспортеру, который ведет расчеты через российский банк, отводится 15 рабочих дней после дня зачисления валюты.

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Стоимость импортного контракта не превышает 3 млн рублей, экспортного — 10 млн рублей

Если речь идет об импорте или кредитном договоре на сумму от 600 тыс. до 3 млн рублей, а также экспорте на сумму от 600 тыс. до 10 млн рублей, участнику ВЭД необходимо направить в банк документы, которые связаны с совершением сделки. Например:

контракт;

счет;

товарные, транспортные накладные;

акты приема-передача товаров, работ, услуг;

счета-фактур;

декларации.

Вместе с документами по сделке резидент должен предоставить в банксправку о подтверждающих документах (приложение 6 к Инструкции от 16.08.2017 №181-И) в срок не позднее 15 рабочих дней после месяца, в котором оформили закрывающий документ.

Важно: исключение — договоры аренды, страхования, лизинговые контракты, периодичность платежей по которым зафиксирована.

Импортер должен предоставить пакет документов вместе с платежным поручением о перечислении денег иностранному поставщику или распоряжением о списании валюты с валютного счета.

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Стоимость импортного контракта превышает 3 млн рублей, экспортного — 10 млн рублей

Крупные внешнеторговые сделки сопровождаются не только проверкой документации, как описано в предыдущем разделе, но и постановкой контракта на учет в банке с присвоением уникального номера. Для этого резидент обязан направить в обслуживающий банк контракт или его проект.

Если банк поставил контракт на учет на основании проекта, то на предоставление подписанного сторонами сделки договора у клиента есть 15 рабочих дней с даты присвоения учетного номера. Далее этот номер нужно сообщать при совершении валютной операции.

Если в контракте стоимость товаров (работ, услуг) не прописана, то резидент должен отслеживать сумму, чтобы при прохождении пороговых значений вовремя направить в банк сведения, необходимые для прохождения валютного контроля в соответствии со стоимостью контракта.

Изменение внешнеторгового контракта

Участник ВЭД обязан информировать обслуживающий банк об изменениях во внешнеторговом контракте. Например, могут измениться условия сделки, наименование или адрес контрагента, сроки поставки или поступления валютной выручки.

При переносе крайних дат платежа от иностранного партнера дополнительное соглашение нужно предоставить в банк до истечения срока, прописанного в договоре.

В противном случае юридическому лицу грозит штраф 3–30% незачисленной в срок суммы в зависимости от наименования товара, работ или услуг (ч. 4 ст. 15.25 КоАП), так как контроль получения валютной выручки — обязанность экспортера.

В остальных случаях — в течение 15 рабочих дней после внесения изменений в договор.

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