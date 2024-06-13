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Валютные операции

Что такое транзитный валютный счет и для чего он нужен

Чтобы деньги в иностранной валюте попали на счет, они проходят процедуру валютного контроля. До того, как бизнес пройдет валютный контроль, деньги лежат на транзитном счете.
Что такое транзитный валютный счет и для чего он нужен
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое транзитный валютный счет

Для бизнеса транзитный счет — это специальный счет в банке, на который поступают и на котором хранятся деньги в иностранной валюте, пока банк проверяет предоставленные клиентом документы по сделке для прохождения валютного контроля. Транзитный счет нужен всем юридическим лицам и предпринимателям, которые получают экспортную выручку в иностранной валюте.

Срок прохождения валютного контроля по поступившему платежу — 15 рабочих дней. Валютный контроль можно пройти и позже, но тогда будет зафиксирован признак нарушения, а предпринимателю может поступить запрос от налоговой. Подробнее о валютном контроле в 2024 году читайте здесь.

Как открыть транзитный валютный счет

Транзитный счет «привязан» к валютному. Открыть транзитный счет по собственному желанию без открытия валютного нельзя. Банк открывает клиенту транзитный счет автоматически при открытии валютного. 

В Модульбанке вы можете бесплатно открыть расчетный счет в двенадцати валютах. Быстрый валютный контроль без комиссии. Специалисты банка бесплатно проконсультируют по вопросам ВЭД. В Модульбанке прозрачные тарифы без скрытых условий и навязанных услуг.

Особенности транзитного счета

Транзитный счет — это тип счета, который отличается от обычных банковских счетов:

  • Транзитный счет открывается автоматически. Компании или ИП не нужно специально его оформлять.

  • Транзитный счет открывается только вместе с валютным счетом. Отдельного транзитного счета быть не может.

  • Валюта транзитного счета совпадает с валютой валютного счета клиента банка.

  • Транзитный счет всегда связан с валютным и отдельно не используется.

  • Количество транзитных счетов равно количеству валютных счетов по видам валют.

Какие деньги поступают на транзитный счет и списываются с него

Поступления на транзитный счет — это валютная выручка. Да, речь именно об иностранной валюте, так как при экспорте за рубли деньги от иностранного партнера поступают так же как и при обычных рублевых платежах, сразу на расчетный счет.

Деньги в валюте в большинстве случаев сначала попадают на транзитный счет, а потом уже банк переводит их на валютный счет клиента. 

После того как документы по сделке прошли проверку, деньги с транзитного счета могут быть переведены на основной валютный счет компании.

С транзитного счета доступны и другие операции. Можно осуществить возврат ошибочно перечисленных средств — если на транзитный счет по ошибке поступили деньги от нерезидента, владелец счета может вернуть их обратно. 

Клиенты Модульбанка в чате узнают детали поступивших на транзитный счет денежных переводов и бесплатно проходят валютный контроль, а подготовку необходимых справок и распоряжений банк берет на себя.

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