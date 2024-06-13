Что такое транзитный валютный счет и для чего он нужен

Чтобы деньги в иностранной валюте попали на счет, они проходят процедуру валютного контроля. До того, как бизнес пройдет валютный контроль, деньги лежат на транзитном счете.

Что такое транзитный валютный счет

Для бизнеса транзитный счет — это специальный счет в банке, на который поступают и на котором хранятся деньги в иностранной валюте, пока банк проверяет предоставленные клиентом документы по сделке для прохождения валютного контроля. Транзитный счет нужен всем юридическим лицам и предпринимателям, которые получают экспортную выручку в иностранной валюте.

Срок прохождения валютного контроля по поступившему платежу — 15 рабочих дней. Валютный контроль можно пройти и позже, но тогда будет зафиксирован признак нарушения, а предпринимателю может поступить запрос от налоговой. Подробнее о валютном контроле в 2024 году читайте здесь.

Как открыть транзитный валютный счет

Транзитный счет «привязан» к валютному. Открыть транзитный счет по собственному желанию без открытия валютного нельзя. Банк открывает клиенту транзитный счет автоматически при открытии валютного.

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Особенности транзитного счета

Транзитный счет — это тип счета, который отличается от обычных банковских счетов:

Транзитный счет открывается автоматически. Компании или ИП не нужно специально его оформлять.

Транзитный счет открывается только вместе с валютным счетом. Отдельного транзитного счета быть не может.

Валюта транзитного счета совпадает с валютой валютного счета клиента банка.

Транзитный счет всегда связан с валютным и отдельно не используется.

Количество транзитных счетов равно количеству валютных счетов по видам валют.

Какие деньги поступают на транзитный счет и списываются с него

Поступления на транзитный счет — это валютная выручка. Да, речь именно об иностранной валюте, так как при экспорте за рубли деньги от иностранного партнера поступают так же как и при обычных рублевых платежах, сразу на расчетный счет.

Деньги в валюте в большинстве случаев сначала попадают на транзитный счет, а потом уже банк переводит их на валютный счет клиента.

После того как документы по сделке прошли проверку, деньги с транзитного счета могут быть переведены на основной валютный счет компании.

С транзитного счета доступны и другие операции. Можно осуществить возврат ошибочно перечисленных средств — если на транзитный счет по ошибке поступили деньги от нерезидента, владелец счета может вернуть их обратно.

Клиенты Модульбанка в чате узнают детали поступивших на транзитный счет денежных переводов и бесплатно проходят валютный контроль, а подготовку необходимых справок и распоряжений банк берет на себя.

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