Что такое транзитный валютный счет и для чего он нужен

Что такое транзитный валютный счет
Для бизнеса транзитный счет — это специальный счет в банке, на который поступают и на котором хранятся деньги в иностранной валюте, пока банк проверяет предоставленные клиентом документы по сделке для прохождения валютного контроля. Транзитный счет нужен всем юридическим лицам и предпринимателям, которые получают экспортную выручку в иностранной валюте.
Срок прохождения валютного контроля по поступившему платежу — 15 рабочих дней. Валютный контроль можно пройти и позже, но тогда будет зафиксирован признак нарушения, а предпринимателю может поступить запрос от налоговой. Подробнее о валютном контроле в 2024 году читайте здесь.
Как открыть транзитный валютный счет
Транзитный счет «привязан» к валютному. Открыть транзитный счет по собственному желанию без открытия валютного нельзя. Банк открывает клиенту транзитный счет автоматически при открытии валютного.
В Модульбанке вы можете бесплатно открыть расчетный счет в двенадцати валютах. Быстрый валютный контроль без комиссии. Специалисты банка бесплатно проконсультируют по вопросам ВЭД. В Модульбанке прозрачные тарифы без скрытых условий и навязанных услуг.
Особенности транзитного счета
Транзитный счет — это тип счета, который отличается от обычных банковских счетов:
Транзитный счет открывается автоматически. Компании или ИП не нужно специально его оформлять.
Транзитный счет открывается только вместе с валютным счетом. Отдельного транзитного счета быть не может.
Валюта транзитного счета совпадает с валютой валютного счета клиента банка.
Транзитный счет всегда связан с валютным и отдельно не используется.
Количество транзитных счетов равно количеству валютных счетов по видам валют.
Какие деньги поступают на транзитный счет и списываются с него
Поступления на транзитный счет — это валютная выручка. Да, речь именно об иностранной валюте, так как при экспорте за рубли деньги от иностранного партнера поступают так же как и при обычных рублевых платежах, сразу на расчетный счет.
Деньги в валюте в большинстве случаев сначала попадают на транзитный счет, а потом уже банк переводит их на валютный счет клиента.
После того как документы по сделке прошли проверку, деньги с транзитного счета могут быть переведены на основной валютный счет компании.
С транзитного счета доступны и другие операции. Можно осуществить возврат ошибочно перечисленных средств — если на транзитный счет по ошибке поступили деньги от нерезидента, владелец счета может вернуть их обратно.
Клиенты Модульбанка в чате узнают детали поступивших на транзитный счет денежных переводов и бесплатно проходят валютный контроль, а подготовку необходимых справок и распоряжений банк берет на себя.
Всё для удобных расчётов с контрагентами
Большой выбор национальных валют, быстрый валютный контроль без комиссии и бесплатные консультации по вопросам ВЭД
Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KLU8r
Начать дискуссию