Модулькасса и U-ON.Travel запустили платежное решение для турагентств

Модулькасса и Модульбанк интегрировали свои платежные решения в систему U-ON.Travel. Теперь туристические фирмы смогут более эффективно работать с платежами от клиентов и экономить на банковских комиссиях.

Компания U-ON Travel предоставляет турфирмам свою CRM-систему для работы с клиентами и оптимизации процессов. Теперь пользователи U-ON Travel могут подключить облачную Модулькассу, а также интернет-эквайринг от Модульбанка и вести бизнес еще эффективнее.

Готовые интеграции позволяют за несколько минут подключить разные типы платежей к любому сайту и принимать банковские карты, оплату через СБП, с возможностью для покупателя оформить рассрочку и с холдированием средств.

Клиенты U-ON могут начать работу с облачной Модулькассой за 0 рублей в первый месяц и последующей оплатой 1 600 рублей в месяц (фискальный накопитель приобретается отдельно).

Специалисты Модулькассы сами подключат облачную кассу к вашему сайту, поставят на учет в налоговой и подключат к оператору фискальных данных для отправки кассовых чеков в налоговую, как того требует законодательство. При необходимости, есть обучение.

Для клиентов U-ON Модульбанк подготовил специальное предложение: подключение интернет-эквайринга по сниженной ставке — всего 1,25%. Интернет-эквайринг от Модульбанка поддерживает все доступные способы оплаты онлайн: на сайтах, по QR-коду, ссылке, СБП и YandexPay.

Подробнее о специальном предложении по подключению облачной кассы и интернет-эквайринга для клиентов U-ON вы можете узнать по ссылке.

О Модульбанке и Модулькассе

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

В 2014 году Модульбанк выступил, как учредитель дочернего подразделения Модулькасса, специализирующегося на поставке, техническом и консультационном обслуживании кассового оборудования.

Модулькасса предлагает удобные и выгодные решения для работы кассиров предприятий самых разных сфер, независимо масштаба бизнеса, для онлайн торговли и физических расчетах с покупателями.

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Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: LjN8KTb8X