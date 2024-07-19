Модульбанк запустил единый кабинет для управления магазинами на маркетплейсах

Модульбанк создал единое виртуальное пространство для ведения бизнеса на маркетплейсах — сервис «Мой магазин». Теперь предприниматель может управлять магазинами на Wildberries и Ozon из одного окна.

«Больше не придется переключаться между кабинетами площадок и открывать сотни вкладок. Все нужные инструменты и статистика будут под рукой, прямо в личном кабинете банка — в веб-версии и на смартфоне», — говорит Светлана Годлина, член правления Модульбанка, лидер направления «Маркетплейсы».

Сервис позволяет создавать и редактировать карточки товаров, устанавливать и изменять цены и скидки, отслеживать заказы, возвраты и остатки на складах, отвечать на вопросы и отзывы покупателей, анализировать финансовые показатели.

Сервис «Мой магазин» доступен в рамках селлер-тарифов Модульбанка. Селлер-тарифы включают банковские услуги, в том числе возможность вести расчеты с контрагентами в 12 валютах и неограниченно выводить прибыль с маркетплейсов на личные счета с комиссией 0%. В 2023 году Модульбанк запустил Маркет Карту для продавцов на торговых площадках, она позволяет быстро и удобно работать с торговой выручкой с маркетплейсов. Теперь можно в пару кликов отправлять нужные суммы себе на карту — внутри одного предпринимательского тарифа, не выводя деньги на сторонние счета физлиц.

Также селлер-тарифы дают доступ к нефинансовым услугам. Среди них бесплатный сервис аналитики, который позволяет анализировать собственные продажи и успехи конкурентов, сервис для управления магазинами на маркетплейсах из единого окна, собственный Центр дизайна с двумя профессиональными фотостудиями в Москве и Новосибирске, дизайнерами и инфографами для создания, анализа и оптимизации товарных карточек, помощь с закупками в Китае, Турции, Киргизии и Узбекистане, профессиональная бухгалтерия с опытом работы на маркетплейсах, помощь с сертификацией товара, логистические услуги, образовательные курсы для продавцов и, наконец, услуги персонального менеджера для комплексной работы с магазином.

Сейчас доступны три тарифа для продавцов: стартовый тариф «Селлер» подойдет для магазина с оборотом до 1 миллиона рублей в месяц, тариф «Селлер PRO» для магазина с оборотом до пяти миллионов рублей в месяц и тариф «Селлер TOP» для опытных продавцов.

Любой тариф можно настроить под себя. Каждый включает поддержку и сопровождение 24/7. В рамках селлер-тарифов продавец получает бесплатно: открытие счета, сервис аналитики по маркетплейсам, бухгалтерию, валютный контроль, валютные счета и ВЭД. Банковское обслуживание, выпуск и обслуживание карты — также от 0 рублей.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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