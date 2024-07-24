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Онлайн-кассы

Чем отличается касса от эквайринга

Онлайн-касса и эквайринг помогают бизнесу принимать безналичные платежи, но назначение этих инструментов кардинально различается. Разбираемся, почему эквайринг не способен заменить кассу.
Чем отличается касса от эквайринга
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое онлайн-касса

Наличие контрольно-кассовой техники — требование закона. 54-ФЗ обязывает предпринимателей продавцов товаров и услуг проводить каждую покупку по кассе с фискальным накопителем.

Онлайн-касса представляет собой кассовый аппарат нового поколения. Через посредника — оператора фискальных данных — касса передает в налоговую информацию обо всех совершенных операциях автоматически. Таким способом налоговики отслеживают доходы бизнеса и препятствуют их занижению. 

Кому не нужна онлайн-касса

Установка онлайн-касс обязательна для всех видов бизнеса независимо от формы, в том числе для ИП. Но есть и исключения: они перечислены в статье 2 54-ФЗ. Например, не использовать онлайн-кассу могут предприниматели на НПД, фотографы-ИП на патентной системе, индивидуальные предприниматели, ухаживающие за детьми и некоторые другие категории.

Обратите внимание: даже если на данный момент бизнес находится в перечне исключений, нужно регулярно следить за изменениями законодательства. Отсутствие онлайн-кассы может повлечь за собой наложение штрафа.

Виды онлайн-касс

Есть несколько видов онлайн-касс и огромное количество моделей. При выборе решения следует ориентироваться на специфику бизнеса и учитывать законодательные требования.

Автономные кассы

Мобильные (или автономные) кассы считаются самым простым вариантом. Устройство имеет небольшой экран и кнопки, а также принтер для печати чеков и фискальный регистратор. Для работы потребуются мобильная сеть или Wi-Fi. Такие кассы чаще выбирает микробизнес. 

Фискальные регистраторы

Фискальный регистратор печатает чеки и отправляет сведения об операциях в налоговую. Подходит для подключения к кассовым аппаратам, компьютерам, планшетам с кассовой программой. 

Важный момент: при выборе устройства необходимо убедиться, что его можно интегрировать с рабочей системой учета. 

Смарт-терминалы

Внешне смарт-терминал напоминает усовершенствованную автономную кассу. Устройство имеет экран, встроенную память и принтер. Смарт-терминалы востребованы в различных сферах: их используют в розничной торговле, образовательных учреждениях, салонах красоты и др. Сейчас существуют модели смарт-терминалов со встроенным эквайрингом: это удобное решение для малого бизнеса.

Облачные кассы

Облачная касса — сервис, который подходит для приема платежей на сайте или при выездной торговле. Ключевое отличие облачной кассы заключается в том, что физически у предпринимателя аппарата нет: он находится в дата-центре. Подключение к кассе происходит удаленно, а клиент получает электронный чек.

У «Модульбанка» есть готовое решение для бизнеса — МодульКасса. Настройка подключения займет не более двух минут, а чеки клиентам будут отправляться автоматически. 

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Эквайринг для приема безналичных платежей

Чтобы принимать от клиентов безналичные платежи, бизнесу нужен эквайринг. Он подходит для оплаты услуг и товаров картой или смартфоном, причем как через интернет, так и через платежные терминалы.

По сути, эквайринг — это универсальная услуга, востребованная и у интернет-магазинов, и у розничных торговых точек.

Эквайринг бывает двух видов — интернет-эквайринг и торговый.

  • Интернет-эквайринг позволяет принимать платежи интернет-магазинам, онлайн-курсам и другим сервисам с дистанционной оплатой. Оплата происходит на сайте магазина (или другого сервиса), по ссылке или по QR-коду. От клиента требуется только ввести данные своей карты и подтвердить платеж.

  • Торговый эквайринг востребован в оффлайн-продажах — розничных магазинах, АЗС, аптеках и т.д. Платежи принимаются через терминал: покупатель прикладывает карту или смартфон, а банк-эквайер и платежная система обрабатывают транзакцию. Зачисление денежных средств происходит на счет продавца.  

Марина, владелица студии ногтевого сервиса, решила подключить торговый эквайринг для своего бизнеса. Для этого она заключила договор с банком, приобрела терминал и установила его в помещении салона. Посетители для оплаты услуг прикладывают карту или смартфон к терминалу, после чего банк практически моментально одобряет оплату, а деньги зачисляются на счет владелицы студии. 

В «Модульбанке» можно подключить интернет-эквайринг бесплатно, без абонентской платы, с комиссией от 1%. Кроме оплаты банковскими картами, клиенты могут оплачивать товар QR-кодом через СБП. В этом случае комиссия для продавца еще ниже — 0,4–0,7%. Кроме того, покупатели могут приобрести товар в рассрочку за 12 месяцев, а продавец при этом получит всю сумму сразу. 

Еще одно дополнительное преимущество для клиента — простая оплата. Если он совершает платеж в приложении, все открывается в одном окне, без перехода в браузер. А продавец всегда сможет отследить результаты продаж у себя в личном кабинете. 

Отличие онлайн-кассы от эквайринга

Онлайн-касса — устройство, предназначенное для учета продаж и передачи сведений в ФНС через оператора фискальных данных.

Эквайринг — способ приема платежей в безналичной форме через платежные терминалы или интернет.

Наталья открывает небольшую кофейню в торговом центре. В меню — десерты, кофе и другие напитки. Чтобы работать по закону и сделать процесс оплаты удобным для гостей, Наталья решила использовать смарт-терминал со встроенным эквайрингом. При помощи смарт-терминала она сможет принимать платежи, выдавать чеки и передавать информацию в налоговую.

Таким образом, онлайн-касса — это устройство, а эквайринг — это способ приема платежей с помощью банковской карты, через QR-коды или интернет. При этом доступна их интеграция друг с другом для полной автоматизации платежей или же выбор устройства, объединяющего в себе обе функции. 

В Модульбанке можно подключить эквайринг для продаж в интернете и оффлайн-торговли, а также онлайн-кассу для всех сфер бизнеса — от розничных магазинов и кафе до служб доставки. Для начала работы оставьте заявку на сайте. Простое подключение, безопасность и выгодные условия помогут вести бизнес максимально эффективно.

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