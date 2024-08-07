Модульбанк и Posiflora запустили акцию для владельцев цветочного бизнеса

Программа Posiflora упрощает работу, бухгалтерский и управленческий учет для владельцев цветочного бизнеса. Она позволяет вести постеблевой учет, чтобы точно знать сколько цветов есть на складе и хватает ли их для заказа, отслеживать финансовые показатели, контролировать результаты работы флористов, планировать закупки на основе аналитики по продажам и самым ходовым товарам.

Специально для клиентов Модульбанка команда Posiflora бесплатно проведет аудит бизнеса и подарит скидку 30% на покупку программы.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента.

По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.