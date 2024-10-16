Что влияет на прибыль кофейного бизнеса: как работать в плюсе

Выбор поставщиков
Один из основополагающих факторов успеха кофейного бизнеса — надежные поставщики, предлагающие выгодные условия сотрудничества. Главное — это, конечно, поставки самого кофе, но и с поиском поставщиков других ингредиентов, десертов и сопутствующих товаров часто возникают сложности. Главные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе подходящего варианта:
Качество продукции.
Гарантии своевременной доставки и ее сроки.
Ассортимент.
Уровень цен и условия оплаты.
Отзывы.
Для поиска поставщиков можно использовать различные каналы — ориентироваться на рекомендации бизнес-сообщества, посещать профильные мероприятия, смотреть, с кем работают конкуренты. Искать поставщиков можно и самостоятельно в интернете: просто через поисковую строку или, например, на тематических форумах и сайтах.
Не менее важно проверить заинтересовавшего поставщика и убедиться, что компания действительно существует и исполняет все обязательства.
Купить все, что нужно для работы кофейни вы можете на платформе CafeStore от Модульбанка. Она создана специально для кофеен: среди ассортимента — не только кофе, но и трубочки, сиропы, пакеты, стаканчики и многое другое. У вас будет один поставщик — не придется заключать договоры с множеством подрядчиков.
Качество обслуживания
Прибыль кофейни напрямую связана с уровнем обслуживания гостей. Положительный опыт производит соответствующее впечатление и побуждает вернуться. Как результат — увеличение числа постоянных клиентов. А постоянные клиенты, в свою очередь, будут активно рекомендовать понравившееся заведение, и это также приведет к росту аудитории.
Способствует увеличению прибыли и персонализация обслуживания. Обращение по имени к постоянным гостям, знание их предпочтений и готовность вступить в диалог создают доброжелательную атмосферу, в которой посетителям максимально комфортно.
Особое внимание следует уделять обучению персонала. Качественное обслуживание не только повышает вероятность повторных посещений, но и уменьшает риск ошибок и количество возвратов. А еще — выгодно выделяет кофейню среди конкурентов.
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Регулярный анализ ассортимента
Убирайте из меню те позиции, которые не пользуются спросом и заполняйте «пустоты» в ассортименте. Прибыль кофейни складывается из двух составляющих — это товары, за которыми клиент пришел изначально, то есть кофе и то, что он выбирает дополнительно.
Не забывайте о дополнительных товарах — они чаще становятся объектом импульсивных покупок и помогают увеличить средний чек. Дополнительно к кофе можно предложить сиропы, печенье, батончики.
Репутация и отзывы
Многие люди принимают решение на основе отзывов, и это касается не только каких-то крупных покупок. Количество заказов в кофейнях также неразрывно связано с рейтингом и отзывами клиентов: никто не захочет покупать кофе и десерт в заведении, о котором пишут плохо. Как показывает практика, даже если на пять положительных отзывов встречается один отрицательный, поверят скорее ему.
Поэтому обязательно отслеживайте, что пишут о вас ваши клиенты и моментально реагируйте на любое мнение. Высокий рейтинг также способствует увеличению прибыли: если, например, на картах клиент будет видеть две примерно одинаковые кофейни, но у одной будет высокий рейтинг, а у другой — низкий, он гарантированно пойдет в заведение с хорошей репутацией.
Никто не застрахован и от плохих отзывов. Обязательно реагируйте на негативную обратную связь, чтобы исправить ситуацию.
Кофейня в плюсе
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Эффективность продвижения
Любой бизнес нуждается в продвижении, и кофейня не исключение.
Развитие онлайн-присутствия, программы лояльности, офлайн-активности — все это в совокупности влияет на результаты работы. Отсутствие продвижения, как и реклама от случая к случаю — проверенный способ снижения прибыли.
Избежать подобной ситуации помогает наличие стратегии продвижения, разработанной с учетом всех особенностей бизнеса. Нельзя забывать и о ее регулярной актуализации: новые способы и инструменты появляются постоянно, и чтобы не оказаться позади конкурентов, их возможности нужно использовать по максимуму.
Сезонность и колебания спроса
Как и многие другие направления, кофейный бизнес подвержен сезонным колебаниям. Как правило, летом спрос на горячие напитки снижается. Падает прибыль кофеен и в плохую погоду: не все готовы выходить из дома даже за любимым напитком. Поэтому при планировании нужно обязательно учитывать, что спрос будет неравномерным.
И если с плохой погодой ничего сделать невозможно, то сохранить прибыль на прежнем уровне в летний период помогает введение в меню новых позиций. Это могут быть освежающие коктейли на основе кофе, лимонады, холодный чай, а также летние десерты. Зимой привлечь внимание посетителей помогут согревающие и сытные позиции в меню, отлично сработают пряные вкусы.
Внедрение технологий
Цифровизация сегодня затрагивает все сферы, и кофейный бизнес не является исключением. Автоматизация управления кофейней — это удобно, выгодно и безопасно. Вы можете оформлять заказы в POS‑системе прямо на планшете, вести складской учет, анализировать продажи и работать с программой лояльности. В конечном итоге автоматизация управления положительно сказывается на прибыли.
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