Как управлять запасами товаров при продаже на маркетплейсах

Продажи на маркетплейсах требуют от селлеров особого внимания к запасам товаров. Когда товары реализуются на расстоянии, сложнее отследить остатки, возвраты, отбраковки и т.д. Но маркетплейсы предоставляют селлерам актуальную аналитику.

Все действия с товарами продавец видит в своем личном кабинете на маркетплейсе и может вовремя отреагировать — пополнить ассортимент, разобраться в причинах возврата, выбрать более удачную стратегию продаж.

Какие преимущества дает управление запасами?

Контроль остатков товаров. Селлер всегда видит, сколько у него осталось товара. Он может запланировать следующую закупку на определенную дату. Не накапливается лишний товар, и не образуется дефицит на складе. Порядок в продажах. Продажи происходят не хаотично, а приобретают системность и прозрачность. Селлер полностью владеет информацией и может вести корректный учет товаров. Контроль перемещений. Селлер может находиться далеко от склада маркетплейса, но технологии позволяют ему отслеживать все движения с товаром — кто принял заказ, когда он отгружен, сколько вернулось обратно. Своевременное пополнение запасов. Продавец видит, какой товар уходит быстрее, а какой — медленнее. Он может вовремя пополнить недостающий ассортимент, не закупая лишнего. Особенно важно это при больших продажах, когда через маркетплейсы реализуется не один, а множество товаров разных категорий. Анализ продаж. На основе точных данных продавец может отказаться от проигрышной стратегии и выбрать более удачную. Например, отказаться от неходового товара в пользу того, который пользуется спросом.

Управление запасами товаров необходимо, чтобы продавец видел все движения с товаром, вел корректный учет и прогнозировал будущие продажи.