Сомерс организовала для Модульбанка прием электронных платежных сертификатов НСПК

Сомерс (ГК Softline) разработала платежное ПО с функцией приема электронных сертификатов для Модульбанка. Теперь клиенты-предприниматели банка смогут принимать оплату не только банковскими картами и QR-кодами, но и электронными сертификатами господдержки.

Модульбанк существует с 2014 года, организация сфокусирована на цифровых и банковских услугах для малого и среднего бизнеса. Сегодня Модульбанк — это полноценная экосистема решений для предпринимателей, включая производство контрольно-кассовой техники, которую организует бизнес-юнит банка — Модулькасса.

Модулькасса одной из первых в России предложила предпринимателям терминалы 3 в 1 с функциями товарного учета, приема безналичных платежей и передачи фискальных данных в налоговую службу. Чтобы развивать возможности этих устройств, Модулькасса обратилась к специалистам команды Сомерс (ГК Softline), с которыми уже был наработан трехлетний опыт сотрудничества по эквайринговым продуктам.

В результате проекта кассы 3 в 1 должны были суметь не только принимать все базовые способы безналичной оплаты, но и работать с новым платежным инструментом — электронным сертификатом.

Электронный сертификат — это способ субсидирования граждан от Национальной системы платежных карт (НСПК), электронная запись, привязанная к карте «Мир». Сертификат позволяет обладателям господдержки самостоятельно покупать товары и услуги за счет бюджетных средств. В электронной записи указано, какие товары, услуги, и на какую стоимость можно приобрести с его помощью.

Чтобы устройства Модулькассы могли принимать электронные сертификаты, требовалась поэтапная работа: согласовать инфраструктурные нюансы, доработать систему товароучета банком, разработать новую функциональность в платежном ПО. Решение уже сертифицировано в НСПК, запущен пилотный проект на базе нескольких специализированных клиентов-предпринимателей.

«Модульбанк обратился к нам, чтобы решить свою задачу — получить конкурентное преимущество в эквайринговом бизнесе. Нишевые продукты как раз позволяют выделяться на этом непростом рынке: в России сейчас немного банков, которые предлагают комплексное решение с поддержкой электронных сертификатов. Теперь у Модульбанка есть соответствующий функционал, что позволяет расширить круг клиентов, готовых принимать к оплате средства адресной государственной поддержки на электронных сертификатах», — рассказал Александр Шпет, сооснователь Сомерс.

«Электронные сертификаты — это новый инструмент, и для его внедрения требовалась серьезная совместная работа. Сомерс подошел к этому как к инженерной задаче: детально проработал каждый этап, чтобы результат был надежным и удобным. В итоге наши клиенты получают готовый инструмент для работы с адресной государственной поддержкой, а мы — возможность предложить бизнесу еще больше возможностей», — отметила Анастасия Косенкова, управляющий директор Модулькассы.

О Сомерс (ГК Softline)

Сомерс (ГК Softline) с 2014 года разрабатывает решения в области платежей. Бренд объединил ряд компаний-разработчиков финтех-решений CrestWave, Sky Technologies и «Ваш платежный проводник» (ВПП), чтобы предложить рынку импортонезависимые POS-терминалы и продукты для приема платежей и управления финансовыми операциями бизнеса и госструктур.

Платежные решения Сомерс включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД и обладают сертификатами соответствия стандартам безопасности PCI DSS. Это подтверждает надежность продуктов Сомерс для финансовых учреждений и розничной торговли. Собственное эквайринговое решение компании Сомерс. Платформа удостоена премии FinTech Awards Russia 2024 в категории Best Acquiring Solutions.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFFv9Ji4