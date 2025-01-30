Павел Семенов стал СЕО необанка «Хайс»

Для этого он перешел с позиции предправления Модульбанка на должность советника, в рамках которой продолжит полноценно участвовать в стратегии и развитии бизнеса. Новым председателем правления Модульбанка стал Ренат Бадахов, который работает в банковской сфере больше двадцати лет.

Банк «Хайс» начал работу в 2021 году как филиал Модульбанка и действует на его банковской лицензии. Это первый в России необанк, где счет ИП и карта физлица объединены в одном тарифе и интерфейсе.

«За четыре года “Хайс” стал действительно успешным проектом. Сейчас мы усилили команду и скоро анонсируем несколько продуктов, которые никто еще не делал на российском рынке», —в говорит Павел Семенов, СЕО банка «Хайс», советник председателя правления Модульбанка.

Павел Семенов окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления. В студенческие годы занимался малым бизнесом. В 2015 году пришел в Модульбанк как специалист поддержки клиентов и в 2023 году в возрасте 32 лет возглавил Модульбанк, став самым молодым председателем правления в российской банковской индустрии. В 2019 году основал компанию «Черная бухгалтерия» — бухгалтерский онлайн-сервис для малого бизнеса.

Ренат Бадахов окончил Карачаево-Черкесский государственный технологический институт. С 2005 года занимал должности в банках «Авангард», «Юниаструм Банк». В 2014 году стал вице-президентом «Юниаструм Банка», в 2017 году — вице-президентом, а затем заместителем предправления банка Восточный.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

О банке «Хайс»

Банк «Хайс» — цифровой банк для индивидуальных предпринимателей в диджитал-сфере: специалистов в области маркетинга, рекламы, IT и т. п. Банк «Хайс» впервые на российском рынке объединил функции счета ИП и карты физлица в одном приложении. Официально «Хайс» запустился в феврале 2021 года.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFGtRUq6