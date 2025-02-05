Как налоговая находит неофициальных сотрудников, и что грозит бизнесу 

Неофициальный наем — риск для бизнеса. Желание незаконно сэкономить приводит к штрафам или даже уголовной ответственности.

Виды деятельности У налоговой появляются подозрения, когда вид деятельности не стыкуется с работой единственного человека, например, аптека, кофейня или ПВЗ. Онлайн-касса ККТ передает сведения о ФИО кассира и лицах, которые регистрируют кассу. Несостыковки налоговая может заметить, когда получит данные от ОФД. Работа с самозанятыми Налоговая проверяет самозанятых и даже может вызвать их в отделение ФНС, чтобы проверить, нет ли между заказчиком и исполнителем признаков трудовых отношений. Проверка рабочих мест Выездные инспекторы проверяют внутренние документы, вроде графика отпусков, либо вовсе находят не трудоустроенного человека на рабочем месте. Обиженный сотрудник может сам инициировать разборки, отправив жалобу. Подозрительные банковские операции ФНС следит за подозрительными банковскими операциями, например, если бизнес регулярно снимает крупные суммы в одинаковые даты.

Последствия

Штрафы за одного неофициального сотрудника стартуют от 10 000 рублей, если бизнес прикрывался работой с самозанятыми, то от 5 000 рублей. За иностранных граждан штрафы выше, за повторное нарушение — до 40 000 рублей.

Дополнительно ИП или юрлицо заплатят штраф — 40% от суммы неуплаченных страховых взносов и возмещение задолженности с пени перед фондами.

За повторное нарушение при недоплате от 1 700 000 рублей наступает уголовная ответственность.

Суд может назначить 3 варианта наказания: штраф от 100 000 до 500 000 рублей, принудительные работы на период от 1 года до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

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