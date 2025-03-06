Модульбанк бесплатно откроет ИП для водителей такси и возьмет ведение бухгалтерии на себя

Модульбанк запустил продукт специально для водителей такси, — бесплатная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя, помощь в получении патента, открытие счета и бухгалтерия — за 0 ₽.

Регистрация ИП происходит без визита в налоговую. От клиента нужны только паспорт и СНИЛС. Менеджер банка сам подготовит все документы, назначит встречу и сообщит, когда ИП и банковский счет будут готовы для работы.

Банк возьмет на себя всю бухгалтерию, бесплатно рассчитает налоги и сборы и своевременно напомнит об оплате.

Также профессионалы подскажут, когда водителю выгодно переходить на патент и помогут подготовить все необходимое для его получения.

«Открытие ИП — логичный и выгодный шаг для водителя такси, поскольку статус ИП снимает ограничения на доход, которые есть у самозанятых, и дает приоритет при распределении заказов через Яндекс Про», — поясняет Светлана Годлина, член правления Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес. Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore. С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

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