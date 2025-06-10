ЦОК ОК новый ВУ 06.06 Мобильный (2)
Модульбанк
Маркетплейсы

Модульбанк расширил возможности по выводу выручки на личные счета

Модульбанк расширил возможности работы с торговой выручкой для бизнеса и  продавцов на маркетплейсах. 

Теперь в рамках зеленого лимита предприниматели могут переводить средства со счета физическим лицам — любым удобным способом: по реквизитам счета, номеру телефона или по номеру карты со сниженной комиссией.

Возможность бесплатно выводить выручку на тарифах для селлеров также сохранилась и даже стала шире, ведь в рамках зеленого лимита можно выводить выручку не только от маркетплейсов, но и от проверенных контрагентов.

Зеленый лимит — уникальный продукт Модульбанка, который позволяет предпринимателям выводить прибыль от проверенных контрагентов бесплатно или с минимальной комиссией — от 0,5%, безопасно и без лимитов.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFJkQBWY

Продукты компании

Тарифы РКО

Стартовый 

Тарифы РКО на Клерке

Информации об авторе

Модульбанк

Модульбанк

Первый банк для предпринимателей

17 374 подписчика 229 постов

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум