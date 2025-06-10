Модульбанк расширил возможности по выводу выручки на личные счета

Модульбанк расширил возможности работы с торговой выручкой для бизнеса и продавцов на маркетплейсах.

Теперь в рамках зеленого лимита предприниматели могут переводить средства со счета физическим лицам — любым удобным способом: по реквизитам счета, номеру телефона или по номеру карты со сниженной комиссией.

Возможность бесплатно выводить выручку на тарифах для селлеров также сохранилась и даже стала шире, ведь в рамках зеленого лимита можно выводить выручку не только от маркетплейсов, но и от проверенных контрагентов.

Зеленый лимит — уникальный продукт Модульбанка, который позволяет предпринимателям выводить прибыль от проверенных контрагентов бесплатно или с минимальной комиссией — от 0,5%, безопасно и без лимитов.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса.

Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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