Модульбанк выпустил онлайн-кассу нового поколения

Модульбанк запустил Модулькассу нового поколения MSPOS-Т-Ф, объединяющую функции платежного терминала, кассы и мобильного POS. Касса позволит предпринимателям быстрее обрабатывать платежи и управлять продажами как в торговых точках, так и на выездных мероприятиях.

Модулькасса MSPOS-Т-Ф принимает безналичные платежи любыми способами — по карте, смартфону или QR-коду. У нее универсальный формат — стационарная и мобильная касса с 10-дюймовым экраном и легким корпусом.

Новая Модулькасса мгновенно обрабатывает транзакции за счет шестиядерного процессора и большого объема памяти. Она поддерживает работу через Wi-Fi и мобильный интернет, что позволяет обслуживать клиентов в помещении или на улице. Новая Модулькасса получила новый стильный дизайн и вращающуюся подставку — для комфортной работы кассира.

«Сегодня предприниматели ждут от кассы не просто фискальной функции, а полноценной помощи в продажах: гибкости, высокой скорости и готовности к любым сценариям. Наша новая Модулькасса отвечает потребностям современного бизнеса, от кофейни на углу до мобильного фудтрака», — говорит Анастасия Косенкова, директор Модулькассы, управляющий директор Модульбанка.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ–3 самых рентабельных российских банков.

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