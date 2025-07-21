​​Модульбанк запустил услугу по аудиту бизнеса по методам ФНС

Модульбанк запустил услугу по комплексному аудиту бизнеса по методикам налоговиков, чтобы помочь предпринимателям подготовиться к комплексной проверке ФНС. Налоговые юристы Модульбанка оптимизируют отчетность и помогут оспорить несправедливую оценку бизнеса. Услуга работает на базе сервиса Модульюрист.

По новому законопроекту, который уже принят в первом чтением Госдумой, ФНС в ближайшие месяцы получит право проводить комплексную оценку бизнеса без согласия предпринимателя.

Это значит, что ФНС будет анализировать финансовое состояние компаний и выдавать официальные заключения, которые смогут запрашивать не только госорганы, но и контрагенты. Налоговые органы проверят ключевые показатели: налоговую нагрузку, зарплаты, ликвидность, рентабельность и признаки банкротства.

По итогам проверки бизнесу будет присвоен рейтинг, который может повлиять на репутацию компании. При низком рейтинге бизнесу могут отказать в госзакупках, кредитах или крупных контрактах.

Рейтинг можно оспорить, но только за 5 рабочих дней. Времени на исправление ошибок будет мало, поэтому важно подготовиться к аудиту ФНС заранее.

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFJUQUFa