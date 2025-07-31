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Модульбанк удаленно откроет ПВЗ под ключ

Модульбанк обновил услугу по открытию пункта выдачи заказов под ключ. Теперь весь процесс можно пройти удаленно.

Свой собственный ПВЗ — это вариант инвестиций для предпринимателей и продавцов на маркетплейсах, где возможна быстрая окупаемость, выдача заказов приносит доход круглый год. Для селлеров это еще и возможность приумножить выгоду от продаж своего товара.

Специалисты Модульбанка открыли уже 200+ пунктов выдачи заказов. Они проанализируют локации, спрогнозируют доход, помогут купить или открыть ПВЗ с нуля, под ключ выстроят все процессы, обучат персонал и выведут ПВЗ на прибыль.

«Летом аренда недвижимости дешевле, поэтому можно выгодно открыть точку, а к осенне-зимнему сезону — уже быть на пике выручки», — говорит Артем Кунгурцев, руководитель направления ПВЗ в Модульбанке.

Заказать открытие ПВЗ под ключ можно в личном кабинете Модульбанка или оставить заявку по ссылке: https://modulbank.ru/marketplace/pvz/

О Модульбанке

Модульбанк — первый банк для предпринимателей. С 2014 года разрабатывает технологичные финансовые продукты и нишевые нефинансовые сервисы, чтобы помогать предпринимателям растить бизнес.

Банк дает мультивалютное расчетно-кассовое обслуживание, онлайн-бухгалтерию с подключением к АУСН, налогового консультанта, бизнес-ассистента, удобную онлайн-кассу, сервис платежей QR Pay, вывод средств на счета физлиц всего за 0,75%, уникальную на рынке систему комплаенса, которая гарантирует защиту счета от блокировок по 115-ФЗ и др.

В 2020 году Модульбанк начал развиваться как предпринимательский хаб, где можно получить сервисы и ресурсы для развития бизнеса. Теперь банк берет на себя часть ежедневных бизнес-задач предпринимателя и продает ему по себестоимости продукты и услуги, которые помогают экономить на расходах и наращивать рентабельность: от обжаренных кофейных зерен и бумажных стаканчиков до услуг фотостудии и создания rich-контента. По этой модели в 2021 стартовал набор сервисов для продавцов на маркетплейсах. В 2022 году появилось направление сервисов для кофеен CafeStore.

С 2021 года Модульбанк входит в топ-3 самых рентабельных российских банков.

Реклама: АО КБ «МОДУЛЬБАНК», ИНН: 2204000595, erid: 2W5zFJz9bpc

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Модульбанк

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