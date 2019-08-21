Бухгалтеры — святые люди, без которых бизнес погрязнет в пенях, штрафах и проверках. Но, кто настроит управленческий учет?

Бухгалтерский и управленческий учет нужен компаниям для контроля, анализа и планирования деятельности.

С бухучетом процесс налажен: нанимают бухгалтера, он все ведет. Иногда на бухгалтера пытаются свалить еще и управленку. Обычно, потому что не видят разницы, но это как разработчика попросить починить вай-фай в офисе, потому что «ну он же компьютерщик».

Давайте смотреть правде в глаза — бухгалтерский учет это страшная вещь и никто не хочет в него лезть. Бухгалтеры — святые люди, без которых бизнес погрязнет в пенях, штрафах и проверках.

Взваливать на плечи бухгалтера еще и управленческий учет не нужно. Да, крутой бухгалтер сможет делать и то и другое, но это две разные формы отчетности и две функции в компании.

Не нужно хотеть от бухгалтера, чтобы он делал в два раза больше работы, которая займет в два раза больше времени, потребует в два раза больше навыков и совсем другой периодичности. Это просто не его работа.

Попробуем разобраться чья и зачем так усложнять себе жизнь.

Отличия бухгалтерского и управленческого учета

Бухгалтерский учет (БУ)

обязателен для всех;

должен быть максимально точным;

есть правила, которые устанавливает государство;

ведут целиком по организации;

учитывает только прошлое, то есть фиксирует уже совершенные операции;

нужен, чтобы государство контролировало как вы платите налоги.

Управленческий учет (УУ)

юридически не обязателен;

в приоритете оперативность, а не точность;

правил нет, делаете как вам удобно;

учитывает прошлое и будущее, чтобы прогнозировать и смотреть на динамику бизнеса;

ведут для практических нужд: видеть что происходит в бизнесе в реал-тайме и быстро принимать важные решения.

Периодичность

Бухгалтерская отчетность

Сроки регламентирует государство через налоговый календарь, в котором прописаны все даты подачи отчетности и оплаты налогов и взносов.

Например, вот что нужно успеть сделать бухгалтеру в июне:

сдать отчет по форме СЗВ-М за май 2019 года до 15 июня 2019 года в ПФР по месту регистрации;

оплатить взносы с зарплаты за май 2019 года до 15 июня 2019 года в ФНС по месту регистрации и в ФСС (взносы на травматизм);

оплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за июнь 2019 года до 28 июня 2019 года в ФНС по месту регистрации.

Управленческая отчетность

В идеале появляется в режиме реального времени. К этому нужно стремиться и строить систему, которая позволит смотреть общую картину онлайн.

В жизни обычно часть данных получается быстро видеть онлайн, а полные данные поступают с недельной задержкой. Это вариант на троечку, потому что теряется смысл управленческого отчета.

Оперативно получать данные нужно, чтобы быстро принимать важные управленческие решения в бизнесе. Без этого не будет порядка и развития. Представьте, что вы управляете машиной или велосипедом, смотря что вам больше нравится. Вы пытаетесь ехать, а показания приборов в «мозг» автомобиля поступают с задержкой. Жмете на педаль или поворачиваете руль, а машина реагирует только через полчаса. Далеко вы уедете?

Точность

Бухгалтерская отчетность

Должна быть точной. Государство устанавливает правила, например нужно подать бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год до 1 апреля 2019 года в ФНС по месту регистрации.

Запас по срокам вызван тем, что нельзя неправильно посчитать налоги. Сейчас за несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности штрафуют так:

— в ИФНС на 200 рублей за каждую не сданную отчетную форму (п. 1 ст. 126 НК РФ);— в орган статистики - от 3000 до 5000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ), но с 2021 года планируют увеличить сумму до 700 000 рублей.

Управленческая отчетность

За эту крамольную мысль мы рискуем отправиться на костры осуждения, но: в управленке нормально, если в отчете какие-то параметры неточные. Если 90% данных по дебиторке точные, а 10 — нет, но получены оперативно, это не влияет на ситуацию глобально. Получается рабочий вариант, и он гораздо лучше, чем стопроцентно точная дебиторка, полученная через квартал.

Знания и компетенции

У отчетностей разные функции, поэтому знания у специалистов, которые занимаются каждой тоже отличаются.

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтер говорит на языке государства и знает правила государства. Он приводит действия бизнеса в соответствие с правилами государства. Разберем две жизненные ситуации: командировки сотрудников и эквайринг.

Командировки Николай и Алексей едут в Москву на переговоры по проекту. Все оплачивает компания. После переговоров Николай уезжает, а Алексей остается по своим делам в Москве еще на два дня и требует, чтобы компания оплатила ему обратные билеты, проживание и выдала командировочные. Задача бухгалтера — выплатить командировочные обоим сотрудникам и отдельно разобраться с Алексеем. Что нужно сделать бухгалтеру: Понять, законно ли включать дополнительные расходы на гостиницу и суточные для Алексея. Рассчитать суточные по каждому сотруднику. Проконтролировать подготовку авансового отчета по каждому сотруднику и сформировать выплаты по перерасходу. Чтобы понять, можно ли оплатить Алексею два дня в Москве, бухгалтер изучил законодательство, внутренние документы по сотрудникам и командировкам и убедился, что может:оплатить билеты из Москвы со сдвигом даты на два дня;

включить этот расход в уменьшение налогооблагаемого дохода;

не выплачивать Алексею командировочные за два лишних дня;

не оплачивать Алексею гостиницу за два лишних дня. Эквайринг Простая операция «приложили карту - списалась стоимость покупки - отдали товар» в мире бухгалтера выглядит так: 1. Клиент оплатил картой товар в магазине. Формируются проводки о списании товара и задолженности банка перед организацией, потому что деньги приходят в банк с задержкой в 1-3 дня. 2. Деньги поступили на расчетный счет компании через 1-3 дня. Банк взимает свою комиссию за эквайринг. Формируются проводки о списании задолженности банка перед организацией. 3. Комиссию банка нужно выделить, потому что она удержана из денег покупателя. Ее оформляют по особому – в составе выручки. Бухгалтер настраивает кассовый аппарат под систему налогообложения, кроме кассы появляется терминал для эквайринга. В конце дня устройства выдают отчеты, на основании которых бухгалтер делает проводки в учете и оформляет кассовую книгу, в которой принимает выручку и сдает ее в банк.

Управленческая отчетность

Финансовая модель — это язык описания бизнеса через цифры. Специалист, который занимается управленческим учетом должен понимать бизнес-процессы.

Когда человек знает, как работает маркетинг, продажи и производство, он понимает суть процессов и умеет их оцифровать. Он может задать правильный вопрос, поговорить с каждым руководителем, найти ошибку в расчетах. В отличие от бухгалтера, он не обязан досконально разбираться в налогах.

Особенности профессий

Бухгалтеры

Выбор, куда пойти учиться, большой: в России на бухгалтера учат 1015 ВУЗов, специальности — экономика, бухгалтерский учет и аудит. Есть много очных и дистанционных курсов для начинающих бухгалтеров.

По данным Росстата на 31 октября 2018 года количество работающих специалистов по бухгалтерским операциям и учету — 44 182 человек, а специалистов по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов — 11274 человека.

Зарплата зависит от компетенций, отрасли, объема работы и города.

В 2018-2019 году должность ведущего специалиста в Москве оценивается в 110 000 — 150 500 рублей. В Петербурге предлагают 107 600 – 137 500 рублей. Москвич, занимающийся кассой и основными средствами, может ежемесячно рассчитывать на 51 500 – 75 000 рублей, петербуржец — не больше 60 000 рублей.

Спрос на профессионалов даже с маленьким опытом работы довольно высокий. Главное в профессии — внимательность и стрессоустойчивость, потому что бухгалтер отвечает за все неточности и ошибки в учете. Бухгалтеру всегда есть куда расти, многие после нескольких лет работы в найме открывают свое дело и становятся предпринимателями.

Финансовые аналитики

Финансовые аналитики и директора — специалисты широкого профиля, обязанности сильно зависят компании, в которой они работают. Аналитики составляют план, консультируют руководителя, анализируют.

Больше всего аналитикам платят в Смоленской области — в среднем 100 000 рублей. В Москве максимальный показатель 82 000 рублей, в Ленинградской области 56 000 рублей.

Финансовые директора в Москве и Санкт-Петербурге получают до 600 000 руб. в месяц. На рынке очень большой разброс зарплат, все зависит от компании. Например крупные промышленные компании платят и по 1,5 миллиона в месяц.

Лучшими ВУЗами, которые обучают финансистов, считаются РЭШ, НИУ «Высшая школа экономики», РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбГУП и ВАВТ Минэкономразвития России.

Повышение квалификации

Существуют международные программы повышения квалификации для финансистов: CIMA, ACCA, CFA, CIA.

ACCA — Association of Chartered Certified Accountants, Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров, обычно выбирают бухгалтеры, аудиторы, консультанты по МСФО и топ-менеджеры.

CFA — Chartered Financial Analyst, дословно переводится как «дипломированный финансовый аналитик». Программа для работников фондовых рынков, страховых компаний, кредитных и банковских учреждений.

CIMA — Chartered Institute of Management Accountants, Международная ассоциация специалистов по управленческому учету Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Для финансовых директоров, управленцев высшего звена или руководителей бизнеса. В отличие от других программ в этой основной акцент идет на управленческие навыки.

CIA — Certified Internal Auditor, Дипломированный внутренний аудитор. Программа для аудиторов и риск-менеджеров.