Бухгалтеры — святые люди, без которых бизнес погрязнет в пенях, штрафах и проверках. Но, кто настроит управленческий учет?

Бухгалтерский и управленческий учет нужен компаниям для контроля, анализа и планирования деятельности.
С бухучетом процесс налажен: нанимают бухгалтера, он все ведет. Иногда на бухгалтера пытаются свалить еще и управленку. Обычно, потому что не видят разницы, но это как разработчика попросить починить вай-фай в офисе, потому что «ну он же компьютерщик».
Давайте смотреть правде в глаза — бухгалтерский учет это страшная вещь и никто не хочет в него лезть. Бухгалтеры — святые люди, без которых бизнес погрязнет в пенях, штрафах и проверках.
Взваливать на плечи бухгалтера еще и управленческий учет не нужно. Да, крутой бухгалтер сможет делать и то и другое, но это две разные формы отчетности и две функции в компании.
Не нужно хотеть от бухгалтера, чтобы он делал в два раза больше работы, которая займет в два раза больше времени, потребует в два раза больше навыков и совсем другой периодичности. Это просто не его работа.
Попробуем разобраться чья и зачем так усложнять себе жизнь.
Отличия бухгалтерского и управленческого учета
Бухгалтерский учет (БУ)
- обязателен для всех;
- должен быть максимально точным;
- есть правила, которые устанавливает государство;
- ведут целиком по организации;
- учитывает только прошлое, то есть фиксирует уже совершенные операции;
- нужен, чтобы государство контролировало как вы платите налоги.
Управленческий учет (УУ)
- юридически не обязателен;
- в приоритете оперативность, а не точность;
- правил нет, делаете как вам удобно;
- учитывает прошлое и будущее, чтобы прогнозировать и смотреть на динамику бизнеса;
- ведут для практических нужд: видеть что происходит в бизнесе в реал-тайме и быстро принимать важные решения.
Периодичность
Бухгалтерская отчетность
Сроки регламентирует государство через налоговый календарь, в котором прописаны все даты подачи отчетности и оплаты налогов и взносов.
Например, вот что нужно успеть сделать бухгалтеру в июне:
- сдать отчет по форме СЗВ-М за май 2019 года до 15 июня 2019 года в ПФР по месту регистрации;
- оплатить взносы с зарплаты за май 2019 года до 15 июня 2019 года в ФНС по месту регистрации и в ФСС (взносы на травматизм);
- оплатить авансовый платеж по налогу на прибыль за июнь 2019 года до 28 июня 2019 года в ФНС по месту регистрации.
Управленческая отчетность
В идеале появляется в режиме реального времени. К этому нужно стремиться и строить систему, которая позволит смотреть общую картину онлайн.
В жизни обычно часть данных получается быстро видеть онлайн, а полные данные поступают с недельной задержкой. Это вариант на троечку, потому что теряется смысл управленческого отчета.
Оперативно получать данные нужно, чтобы быстро принимать важные управленческие решения в бизнесе. Без этого не будет порядка и развития. Представьте, что вы управляете машиной или велосипедом, смотря что вам больше нравится. Вы пытаетесь ехать, а показания приборов в «мозг» автомобиля поступают с задержкой. Жмете на педаль или поворачиваете руль, а машина реагирует только через полчаса. Далеко вы уедете?
Точность
Бухгалтерская отчетность
Должна быть точной. Государство устанавливает правила, например нужно подать бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2018 год до 1 апреля 2019 года в ФНС по месту регистрации.
Запас по срокам вызван тем, что нельзя неправильно посчитать налоги. Сейчас за несвоевременную сдачу бухгалтерской отчетности штрафуют так:
— в ИФНС на 200 рублей за каждую не сданную отчетную форму (п. 1 ст. 126 НК РФ);— в орган статистики - от 3000 до 5000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ), но с 2021 года планируют увеличить сумму до 700 000 рублей.
Управленческая отчетность
За эту крамольную мысль мы рискуем отправиться на костры осуждения, но: в управленке нормально, если в отчете какие-то параметры неточные. Если 90% данных по дебиторке точные, а 10 — нет, но получены оперативно, это не влияет на ситуацию глобально. Получается рабочий вариант, и он гораздо лучше, чем стопроцентно точная дебиторка, полученная через квартал.
Знания и компетенции
У отчетностей разные функции, поэтому знания у специалистов, которые занимаются каждой тоже отличаются.
Бухгалтерская отчетность
Бухгалтер говорит на языке государства и знает правила государства. Он приводит действия бизнеса в соответствие с правилами государства. Разберем две жизненные ситуации: командировки сотрудников и эквайринг.
Командировки
Николай и Алексей едут в Москву на переговоры по проекту. Все оплачивает компания. После переговоров Николай уезжает, а Алексей остается по своим делам в Москве еще на два дня и требует, чтобы компания оплатила ему обратные билеты, проживание и выдала командировочные.
Задача бухгалтера — выплатить командировочные обоим сотрудникам и отдельно разобраться с Алексеем. Что нужно сделать бухгалтеру:
- Понять, законно ли включать дополнительные расходы на гостиницу и суточные для Алексея.
- Рассчитать суточные по каждому сотруднику.
- Проконтролировать подготовку авансового отчета по каждому сотруднику и сформировать выплаты по перерасходу.
- Чтобы понять, можно ли оплатить Алексею два дня в Москве, бухгалтер изучил законодательство, внутренние документы по сотрудникам и командировкам и убедился, что может:оплатить билеты из Москвы со сдвигом даты на два дня;
- включить этот расход в уменьшение налогооблагаемого дохода;
- не выплачивать Алексею командировочные за два лишних дня;
- не оплачивать Алексею гостиницу за два лишних дня.
Эквайринг
Простая операция «приложили карту - списалась стоимость покупки - отдали товар» в мире бухгалтера выглядит так:
1. Клиент оплатил картой товар в магазине. Формируются проводки о списании товара и задолженности банка перед организацией, потому что деньги приходят в банк с задержкой в 1-3 дня.
2. Деньги поступили на расчетный счет компании через 1-3 дня. Банк взимает свою комиссию за эквайринг. Формируются проводки о списании задолженности банка перед организацией.
3. Комиссию банка нужно выделить, потому что она удержана из денег покупателя. Ее оформляют по особому – в составе выручки.
Бухгалтер настраивает кассовый аппарат под систему налогообложения, кроме кассы появляется терминал для эквайринга. В конце дня устройства выдают отчеты, на основании которых бухгалтер делает проводки в учете и оформляет кассовую книгу, в которой принимает выручку и сдает ее в банк.
Управленческая отчетность
Финансовая модель — это язык описания бизнеса через цифры. Специалист, который занимается управленческим учетом должен понимать бизнес-процессы.
Когда человек знает, как работает маркетинг, продажи и производство, он понимает суть процессов и умеет их оцифровать. Он может задать правильный вопрос, поговорить с каждым руководителем, найти ошибку в расчетах. В отличие от бухгалтера, он не обязан досконально разбираться в налогах.
Особенности профессий
Бухгалтеры
Выбор, куда пойти учиться, большой: в России на бухгалтера учат 1015 ВУЗов, специальности — экономика, бухгалтерский учет и аудит. Есть много очных и дистанционных курсов для начинающих бухгалтеров.
По данным Росстата на 31 октября 2018 года количество работающих специалистов по бухгалтерским операциям и учету — 44 182 человек, а специалистов по обработке статистической, финансовой и страховой информации и ведению расчетов — 11274 человека.
Зарплата зависит от компетенций, отрасли, объема работы и города.
В 2018-2019 году должность ведущего специалиста в Москве оценивается в 110 000 — 150 500 рублей. В Петербурге предлагают 107 600 – 137 500 рублей. Москвич, занимающийся кассой и основными средствами, может ежемесячно рассчитывать на 51 500 – 75 000 рублей, петербуржец — не больше 60 000 рублей.
Спрос на профессионалов даже с маленьким опытом работы довольно высокий. Главное в профессии — внимательность и стрессоустойчивость, потому что бухгалтер отвечает за все неточности и ошибки в учете. Бухгалтеру всегда есть куда расти, многие после нескольких лет работы в найме открывают свое дело и становятся предпринимателями.
Финансовые аналитики
Финансовые аналитики и директора — специалисты широкого профиля, обязанности сильно зависят компании, в которой они работают. Аналитики составляют план, консультируют руководителя, анализируют.
Больше всего аналитикам платят в Смоленской области — в среднем 100 000 рублей. В Москве максимальный показатель 82 000 рублей, в Ленинградской области 56 000 рублей.
Финансовые директора в Москве и Санкт-Петербурге получают до 600 000 руб. в месяц. На рынке очень большой разброс зарплат, все зависит от компании. Например крупные промышленные компании платят и по 1,5 миллиона в месяц.
Лучшими ВУЗами, которые обучают финансистов, считаются РЭШ, НИУ «Высшая школа экономики», РЭУ им. Г.В. Плеханова, СПбГУП и ВАВТ Минэкономразвития России.
Повышение квалификации
Существуют международные программы повышения квалификации для финансистов: CIMA, ACCA, CFA, CIA.
ACCA — Association of Chartered Certified Accountants, Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров, обычно выбирают бухгалтеры, аудиторы, консультанты по МСФО и топ-менеджеры.
CFA — Chartered Financial Analyst, дословно переводится как «дипломированный финансовый аналитик». Программа для работников фондовых рынков, страховых компаний, кредитных и банковских учреждений.
CIMA — Chartered Institute of Management Accountants, Международная ассоциация специалистов по управленческому учету Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Для финансовых директоров, управленцев высшего звена или руководителей бизнеса. В отличие от других программ в этой основной акцент идет на управленческие навыки.
CIA — Certified Internal Auditor, Дипломированный внутренний аудитор. Программа для аудиторов и риск-менеджеров.