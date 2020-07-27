Бесплатный онлайн-курс про управленческий учёт: как спасти бизнес от провала

Только за 2019 год в России закрылось больше 667 900 предприятий малого и среднего бизнеса. Статистика за 2020 год еще впереди, но вы уже можете представить, сколько компаний закроется. Как не оказаться в их числе? И как от провала в нелегкое время бизнес спасает управленческий учет?

«Моё Дело Финансы» и Центр обучения «Клерка» создали новый курс «Как внедрить управленческий учёт: понятно и на примерах». Курс бесплатный, так что пройти его можно прямо сегодня — скорее регистрируйтесь и делитесь с коллегами!

ТОП-7 причин провала малого и среднего бизнеса

Мы уже почти полгода говорим о «коронакризисе» и непростом времени для предпринимательства. Но только ли кризис мешает бизнесу жить?

Казалось бы, причём тут управленческий учёт? А вот очень даже причём. И наш совместный онлайн-курс вас в этом убедит.

Не только научитесь основам внедрения УУ в компании, но и получите после прохождения курса именной сертификат.

«Первая причина — это ты...»

Мы опросили несколько десятков бывших владельцев бизнеса и руководителей и выяснили основные причины их провалов. Большинство пунктов связаны с отсутствием управленческого учёта.

В новом курсе мы не только рассказываем про управленческий учёт, но и обучаем его внедрению.

Вот основные причины гибели бизнеса.

Кассовый разрыв. По статистике, 25% компаний МСБ закрываются по причине кассового разрыва. То есть, пришло время платить по долгам, а платить — нечем. Невнимание к управленческой отчётности. Это означает, что она не ведётся на постоянной основе, безграмотная и неинформативная. Или это целые талмуды, которые готовят ваши финансовые службы либо бухгалтеры, а вы их даже не смотрите. «Розовые очки». Часто от предпринимателя можно услышать: «Ну зачем мне планировать свои деньги? Всё равно произойдёт то, что я не смогу контролировать. Всё равно скакнет курс доллара, либо изменится налоговая ставка?». Но планирование — это обязательная функция менеджмента. А что будет, если цена вырастет? А что, если 3 месяца мне из-за пандемии придется простаивать? И вообще, сколько вы сможете продержаться в той или иной ситуации? Готовьте план А и план Б на каждый из этих случаев. Финансовая безграмотность. Чтобы построить управленческую отчётность для вашей компании, нужно немного усилий консалтинга, грамотно выбранный программный продукт, соответствующий размеру вашего бизнеса. И ваше желание быть драйвером для того, чтобы сотрудники вовремя отражали факты хозяйственной деятельности в этой системе. «Разные карманы». Это когда в вашем бизнесе больше одного направления деятельности. Допустим, есть продажа нескольких продуктов, есть несколько магазинов. Вот тогда вам обязательно необходим управленческий учёт. Что происходит, если не оценивать эффективность работы компании по каждому направлению? Это может привести к тому, что вы начнете за счёт здорового, прибыльного направления дотировать убыточное. Кредиты для «латания дыр». Первая идея, которая часто приходит на ум предпринимателю, — быстро взять кредит и закрыть этот кассовый разрыв. Так делать нельзя. Сначала нужно разобраться в причине кассового разрыва, а потом уже предпринимать какие-то меры для его устранения. «Бегство от кредиторов». Сложная ситуация пройдёт, и люди будут оценивать ваш успех и вашу способность к управлению не по тому, была ли у вас проблема, а по тому, как вы вышли из этой ситуации. Нужно идти к банкам и договариваться — рефинансировать кредиты, договариваться об отсрочке. Поверьте, банки в первую очередь заинтересованы в том, чтобы вы расплатились.

Управленческий учет поможет вам создать грамотную систему управления бизнесом, с помощью которой вы всегда будете знать, насколько он эффективен.