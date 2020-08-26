Как подружить управленческий учёт с бухгалтерским?

Почему бухгалтерский учёт с точки зрения собственника бизнеса является «посмертным» и неинформативным, а управленческий — оперативным и живым? Дело в том, что цели и пользователи у этих двух видов учёта разные. У бухгалтерского — контролирующие органы, у управленческого — собственники и инвесторы.

Бухучёт привязан к юрлицу, но бизнес может состоять из нескольких юрлиц

Например, одно производит комплектующие, второе обслуживает, третье продает. С точки зрения бухучёта взаимная реализация между компаниями одного бизнеса — это выручка в одном случае и расходы во втором. Разумеется, если это неофициальная группа компаний. А в управленческом учёте внутригрупповые обороты не должны учитываться при оценке результатов деятельности группы.

Учитывайте все фактические доходы, расходы и денежные потоки для целей управленческого учёта, исключая внутригрупповые обороты!

Бухучёт привязан к документам

Нет бумажки — нет дохода или расхода. Но бумажка может прийти очень поздно или не прийти вовсе, а дохода или расход есть.

В «управленке» ничто не мешает отразить расход до отражения документов в бухгалтерском учете и учесть бюджет обязательств — когда расход ещё документально не оформлен, но работы уже начаты, договор подписан, материалы отгружены в производство, и сомнения в том, что они будут потреблены, не возникает.

Отражайте расходы и доходы в управленческом учёте по факту их возникновения, а не получения документов!

Бухотчётность регламентируется по срокам, управленческая — нет

Сроки сдачи бухгалтерской отчётности регламентируются нормативными документами. А управленческая отчётность должна представляться так часто, как требуется собственнику или инвесторам для принятия решений.

Управленческая отчетность должна быть оперативной!

Бухучёт не столь подробен и детален, как управленческий

Для бухгалтерской отчётности достаточно общих статей — выручка, себестоимость продаж, валовая прибыль и т.д.

В управленческом учёте раскрывается состав этих статей в разрезе видов расходов и доходов, мест возникновения затрат, степени влияния затрат на себестоимость и отношения к объёму выпуска.

Учитывайте доходы и расходы в разрезах номенклатуры, направлений деятельности, продуктов и видов услуг.

Разные типы показателей

Бухгалтерский учёт представлен финансовыми показателями, в то время как управленческий дополнен количественными, качественными и временными. Это даёт понять, сколько вы зарабатываете на каждой единице продукции.

Нормируйте затраты на единицу товара, работ, услуг

И наконец, скажем о том, что управленческий учёт позволяет прогнозировать результаты деятельности и денежные потоки за счет финансового моделирования. Поэтому составляйте финмодели развития бизнеса на основе данных управленческого учёта.

В малом бизнесе основным источником данных для управленческого учёта служит бухгалтерский учет.

Сервис «Моё дело Финансы» автоматически транслирует данные из бухгалтерской отчётности в сервис управленческого учёта. От пользователя нужно лишь задать правила для детализации данных бухгалтерского учета, дополнить его пробелы ручным вводом,. В результате вы получаете полноценную управленческую отчетность без затрат времени на параллельное ведение двух видов учёта.

А постичь премудрости управленческого учёта поможет совместный курс «Моё дело Финансы» и Центра обучения «Клерка», автор которого Ольга Головина — финансовый директор и консультант с 15-летним стажем. Просто и понятно с примерами Ольга расскажет о внедрении в организации управленческого учёта. После окончания обучения вы получите именной сертификат.

Курс бесплатный, так что пройти его можно прямо сегодня — скорее регистрируйтесь и делитесь с коллегами!