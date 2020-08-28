Что такое денежные средства и денежные эквиваленты

Очередной выпуск бухгалтерского ликбеза. Простым языком с примерами для тех, кто только начал изучать бухучёт, хочет узнать что-то новое о привычных бухгалтерских категориях или просто научиться читать баланс.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня разберем самый приятный вид активов — денежные средства и денежные эквиваленты (Cash and Cash Equivalents). Денежные средства компании могут существовать в разных формах.

Наличные деньги в кассе. Речь не идет о кассовом аппарате, которые мы видим в розничных магазинах. Если компания осуществляет операции с наличкой, она обязана иметь место для проведения таких операций. Руководитель должен определить такое место. В идеале это комната с железной дверью и окошком в ней для выдачи и получения денег. Но на худой конец сгодится и обычный сейф.

На конец каждого дня в кассе может храниться остаток денег, не превышающий установленный руководителем компании лимит. Сверх него наличка может оставаться только в дни выплаты зарплаты. Остальное должно сдаваться в банк и храниться на расчётном счете. Это требование Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Там же приведены формулы для определения кассового лимита.

Денежные документы в кассе. Это купленные компанией документы, имеющие номинальную стоимость. По ним можно получить товар или услугу. Например, это почтовые марки или талоны на бензин. Они учитываются по тем же правилам, что наличка, и оцениваются по номиналу.

Безналичные деньги на расчётных счетах. Такие счета предназначены для расчётов с контрагентами, и их у компании может быть несколько. В 2020 году иметь пару-тройку расчётных счетов — неплохой вариант. Эльвира Сахипзадовна регулярно лишает банки лицензий, а банки не менее регулярно блокируют счета компаний под предлогом подозрительности поступлений и выплат. Поэтому не класть все яйца в одну корзину — неплохой вариант. Но не бесплатный.

Иностранная валюта на валютных счетах и в кассе. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» запрещает расчёты иностранной валютой между резидентами, кроме случаев, которые перечислены в статье 9. А вот с иностранными контрагентами рассчитываться валютой можно. Для этого открываются валютные счета. Иногда валюта попадает и в кассу. Например, когда нужно выдать сотруднику денег на командировку за рубеж.

В бухучёте валюта пересчитывается в рубли по курсу Банка России. Из-за изменений курса одна и та же сумма в валюте на разные даты стоит разное количество рублей. Курсовая разница влияет на финансовый результат деятельности компании.

Пример: На валютном счёте 1 января 2020 года лежала 1000$. Курс доллара к рублю был 61,91. Сегодня курс составляет 75,24. Значит, компания получила прибыль в размере 13 330 руб. (75 240 руб. — 61 910 руб.).

Денежные эквиваленты. Это финансовые вложения, которые легко продать за известную сумму. Например, это безналичные деньги на банковских депозитах. Их можно быстро выдернуть оттуда, и условия договора с банком определяют сколько денег компания получит в зависимости от даты снятия. Сюда же относятся краткосрочные низкорисковые ценные бумаги. Например, облигации федерального займа или векселя Сбербанка.

Переводы в пути. Бухгалтерская категория, придуманная для того, чтобы видеть какие суммы принадлежат компании, но она ещё не может ими распоряжаться. Например, покупатель оплатил товар банковской картой, и деньги ещё не зачислены на расчётный счёт. Или наличная выручка отправлена с инкассаторами в банк. В кассе денег уже нет, а на расчётном счете — ещё.

Так что деньги — самый приятный актив, но не самый простой.