Что такое доходы и расходы

Среди предпринимателей распространено мнение, что доходы — это деньги, которые получены от покупателей, а расходы — выплаченные контрагентам суммы. И это опасное заблуждение. Оно приводит к тому, что тратятся ещё не заработанные деньги. В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов объясняет, почему так считать не нужно и рассказывает, как правильно определять доходы и расходы.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Сегодня разберемся с доходами и расходами.

Доходы

Среди предпринимателей распространено мнение, что доходы — это деньги, которые получены от покупателей. И это заблуждение. Так доходы могут определяться для конкретных прикладных целей — например, для определения суммы налога по упрощённой системе налогообложения. Но, если считать любые поступления на счёт своим доходом, недолго и прогореть. Поэтому в бухгалтерском учёте доходы определяются по-другому.

Доходы— это увеличение экономических выгод в результате поступления активов или погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала компании. Исключение — вклады учредителей. Так гласит положение по бухгалтерскому учёту ПБУ 9/99 «Доходы организации». Не самое простое определение, но зато оно чётко отделяет поступления денежных средств от доходов. В нем важно понять два момента. Доходы появляются, когда компания получает любые активы, а не только деньги. Или когда уменьшаются её обязательства перед контрагентами. Поступление активов или погашение обязательств будет доходом компании, только если её капитал станет больше. Это и есть увеличение экономических выгод.

Пример 1.

Вчера руководитель компании договорился о продаже товаров покупателю за 100 руб. Вчера же на расчётный счёт компании поступила предоплата 50 руб. Сегодня покупатель забрал со склада всю партию товара. Оставшиеся 50 руб. покупатель обещает заплатить завтра — такой порядок оплаты зафиксирован в договоре купли-продажи. Когда компания получила доход и сколько он составил?

Простое и неправильное решение — признать доход 50 руб. вчера. Ведь вчера на расчётном счёте появилось 50 руб., то есть поступили активы. Но это предоплата за товар. Если компания не отгрузит товар, то предоплату придётся вернуть. Значит, вчера вместе с активом у компании появились обязательство. Для его погашения нужно отгрузить товара на 50 руб. или вернуть деньги покупателю. Экономические выгоды не увеличились. Поэтому вчера дохода у компании ещё не было.

Помните капитальное уравнение? Из него следует, что капитал равен разности между активами и обязательствами.

Чтобы увеличение активов стало доходом, нужно в результате сделки не получить такое же или большее увеличение обязательств. Чтобы уменьшение обязательств стало доходом, нужно в результате сделки не получить такое же или большее уменьшение активов.

В нашем примере сегодня компания отгрузила товары покупателю. 50 руб. она получила вчера — сегодня эти деньги стали доходом, потому что обязательство погашено поставкой товаров. Сегодня компания получила ещё один актив — дебиторскую задолженность покупателя. Это ещё 50 руб. Если покупатель её не погасит, компания сможет взыскать долг в суде. Таким образом, сегодня компания получила доход 100 руб.

Вот ещё пара ситуаций, когда поступление денег не является доходом. В отличие от предоплаты, эти деньги доходом не станут никогда.

Взят кредит. Деньги появились, но одновременно с обязательством по их возврату. Получена оплата от покупателя с НДС. НДС — доход государства, а не компании. Подробнее об этом читайте здесь . Поэтому на сумму налога увеличились обязательства перед бюджетом.

Важно запомнить, что доход никак не связан по времени с поступлением денег. Деньги могут поступать раньше, позже или одновременно с получением дохода. Поступления могут вообще не быть связаны с доходами. В бухучёте это называется допущением временной определенности фактов хозяйственной жизни. Поэтому планировать и учитывать доходы нужно отдельно от планирования и учёта платежей. Иначе можно потратить деньги, которые вы не заработали.

Расходы

Как и с доходами, нельзя считать расходом, суммы, которые уплачены компанией. Выплата — ещё не обязательно расход. Всё несколько сложнее.

Расходы — это уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов или возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала компании. Исключение — уменьшение капитала по решению собственников компании. Так гласит ПБУ 10/99 «Расходы организации». Знакомо? Расходы определены зеркально доходам. И так же чётко в этом определении отделены выплаты денег от расходов. Здесь важно понять два момента. Расходы возникают, когда компания отдаёт любые активы, а не только деньги. Или, когда увеличиваются её обязательства перед контрагентами. Выбытие активов или возникновение обязательств будет расходом компании только если её капитал станет меньше. Это и есть уменьшение экономических выгод.

Пример 2.

Вчера продавец и покупатель договорились о купле-продаже партии товаров за 100 руб. Вчера же покупатель перечислил предоплату 50 руб. Сегодня он забрал со склада всю партию товара. Оставшиеся 50 руб. покупатель заплатит завтра — такой порядок оплаты зафиксирован в договоре купли-продажи. Когда покупатель понес расход и сколько он составил?

Вчера с расчётного счёта ушло 50 руб. Это предоплата за товар. Если продавец не отгрузит товар, то предоплату придётся вернуть. Значит, вчера вместе с выбытием одного актива (денежных средств) у компании появился другой актив (дебиторская задолженность). То есть меньше активов не стало и экономические выгоды не уменьшились. Поэтому вчера расхода у покупателя ещё не было. Сегодня у покупателя появился новый актив — товары, которые он забрал со склада продавца. Их стоимость — не расход, потому что активов стало больше, а не меньше. То есть сегодня расхода тоже нет.

Снова напомню капитальное уравнение, из которого следует, что капитал равен разности между активами и обязательствами.

Чтобы уменьшение активов стало расходом, нужно в результате сделки не получить такое же или большее уменьшение обязательств. Чтобы увеличение обязательств стало расходом, нужно в результате сделки не получить такое же или большее увеличение активов.

Так может в нашем примере расход появится завтра, когда покупатель выплатит вторые 50 руб.? Ведь активы-то уменьшатся. Нет. Сегодня покупатель получил товаров на 100 руб. Это не доход, потому что на эти же 100 руб. возникло обязательство перед продавцом. Частично оно погашено вчера, когда покупатель перечислил предоплату. Завтра оно будет погашено полностью. Покупатель останется при своих активах, просто они изменят форму: 100 руб. денежных средств поменяется на 100 руб. товаров.

Пример 3.

Вчера компания взяла в кредит 100 руб. За пользование деньгами банка она при возврате кредита должна будет заплатить 20 руб. процентов. Являются ли расходом выплаты по кредиту?

При получении кредита вместе с активом (деньгами) возникает обязательство. При его погашении — обязательство списывается. Нет ни дохода, ни расхода. Но это относится только к телу кредита — сумме, которая была взята в долг. В нашем примере это 100 руб. Проценты по кредиту — это увеличение обязательств перед банком, в обмен на которые заёмщик не получает никаких активов. Другие обязательства при этом не уменьшаются. Следовательно, начисленные проценты уменьшают экономические выгоды компании. Поэтому 20 руб. процентов — это расход. Причем расход этот возникает не когда проценты выплачиваются, а когда банк получает право их истребования по договору.

Как и для доходов, важно запомнить, что расходы никак не связаны по времени с поступлением денег. Деньги могут выплачиваться раньше, позже или одновременно с признанием расхода. Выплаты могут вообще не быть связаны с расходами. Поэтому планировать и учитывать расходы нужно отдельно от планирования и учёта платежей. Иначе можно потратить деньги, которые вы ещё не заработали.

Кстати, в интернет-бухгалтерии «Моё дело» доходы и расходы определяются автоматически при осуществлении сделок. Для бухгалтерского учёта по своим правилам, для налогового — по своим. Определять вручную момент признания доходов и расходов не нужно — система делает это сама. Попробуйте — это удобно и экономит массу времени!