Как устроен отчёт о финансовых результатах

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен отчёт о финансовых результатах, что в нём можно увидеть и почему уметь читать этот отчёт важно не только бухгалтеру. В конце статьи — пример построения отчёта о финансовых результатах, который будет понятен даже очень далёкому от бухучёта читателю.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке.ру я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Зачем нужен отчёт о финансовых результатах

Я посвятил несколько статей доходам, расходам, прибылям и убыткам. Пришло время собрать их в полезный инструмент для руководителя. Этот инструмент называется отчётом о финансовых результатах (Income Statement). До 2012 года в России он назывался отчётом о прибылях и убытках — многие по привычке называют его так. Еще один псевдоним, прилипший в прошлом десятилетии, — Форма № 2.

Этот отчёт содержит информацию о том, из каких доходов и расходов сложился финансовый результат, который получила компания. Хотите понять почему у вас вот такая прибыль или откуда взялся убыток — начните с изучения отчёта о финансовых результатах.

Отчёт о финансовых результатах и бухгалтерский баланс — две главные формы финансовой отчётности, которые изучают банки, инвесторы, кредиторы и контрагенты, чтобы понять стоит ли иметь с вами дело. Форма отчёта о финансовых результатах утверждена Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н, но, как и у баланса, суть его одинакова в России, Зимбабве, США и любой другой стране.

Важный момент: доходы в отчёте о финансовых результатах приводятся в нетто-оценке — без НДС и акцизов.

Анализ отчета о финансовых результатах позволяет понять эффективность бизнеса. Особенно полезно анализировать рентабельность. Как это делать — расскажу в следующих выпусках ликбеза.

Структура отчёта о финансовых результатах

Отчёт о финансовых результатах состоит из трёх частей.

Верхняя часть отчёта посвящена основной деятельности компании. Здесь сверху вниз расположены следующие показатели (кликайте по показателю, чтобы перейти в статью о нем):

Средняя часть нужна для определения прочих доходов и расходов:

В нижней части определяется финансовый результат по всей деятельности компании:

прибыль (убыток) до налогообложения;

налог на прибыль;

прочее — это дополнительные показатели, которые могут влиять на чистую прибыль. Например, штрафы и пени по налогам или сумма налога по УСН и ЕНВД, если компания применяет специальный налоговый режим;

чистая прибыль (убыток).

Пример построения отчёта о финансовых результатах

ООО «Рога и копыта» за январь 2020 года получило следующие доходы и расходы:

выручка от продаж продукции — 900 тыс. руб.

себестоимость продаж — 400 тыс. руб.

коммерческие расходы — 100 тыс. руб.

управленческие расходы — 150 тыс. руб.

дивиденды на акции ПАО «Газпром» — 50 тыс. руб.

проценты по взятым кредитам — 40 тыс. руб.

доход от продажи основного средства — 200 тыс. руб.

расчётно-кассовое обслуживание банка — 10 тыс. руб.

налог на прибыль — 90 тыс. руб.

Отчёт о финансовых результатах ООО «Рога и копыта» выглядит так. Так же, как и в других формах отчётности, круглые скобки означают, что сумму при определении итога нужно вычитать, а не прибавлять.