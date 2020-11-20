Что такое факты хозяйственной жизни

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о том, с чего начинается весь бухучет. Из-за фактов хозяйственной жизни образуются активы, пассивы, доходы и расходы. Они обеспечивают бухгалтера работой, а предпринимателя деньгами.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Факт хозяйственной жизни (ФХЖ) — объект бухгалтерского учёта, который появился в России относительно недавно. Сам объект, конечно, был и раньше, но такое имя он получил только в 2011 году после принятия нового закона «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ. До этого ФХЖ сначала назывался «хозяйственная операция», а позже — с середины 90-х — «факт хозяйственной деятельности». Не буду комментировать важность работы по переименовыванию учётных объектов. Просто объясню что означает этот объект независимо от текущего названия.

Закон определяет ФХЖ как сделку, событие, операцию, которые оказывают или способны оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных средств.

Звучит не слишком понятно, поэтому переведу. Сначала разберу составляющие определения, потом приведу примеры.

Набор «сделка, событие, операция» в этой конструкции для того, чтобы охватить все возможные действия, из-за которых появляется ФХЖ.

Сделка — две или несколько компаний договорились о поставке товара, выполнении работ, оказании услуг или чем-то ещё. Важно, что с каждой стороны было волеизъявление. Событие происходит независимо от воли участников. Например, закрытие кафе из-за коронавируса или пожара — это событие. Операция — действие в цепочке других действий. Например, сделка по поставке нескольких партий товаров у поставщика приведет к нескольким продажам. Каждая продажа будет состоять из операций признания выручки, списания себестоимости и определения финансового результата.

Вторая часть определения ограничивает круг сделок, событий и операций, которые являются ФХЖ. Они должны влиять на другие объекты бухгалтерского учёта. Если сделка, событие или операция изменяет финансовое положение компании или движение денежных средств, то при её отражении изменятся активы или пассивы. Если изменяется финансовый результат деятельности компании, то из-за ФХЖ изменятся доходы, расходы, прибыли или убытки. То есть ФХЖ всегда можно оценить в деньгах.

Пример 1. От поставщика поступили материалы на сумму 100 тыс. руб. Это ФХЖ, поскольку у покупателя меняется величина активов (становится больше запасов на 100 тыс. руб.) и пассивов (становится больше кредиторской задолженности на ту же сумму). Пример 2. Вы уволили сотрудника. Это ФХЖ, поскольку у вас увеличивается обязательство по выплате ему компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении и уменьшается оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков. Пример 3. Вы наняли сотрудника. Это ещё не ФХЖ, поскольку подписание трудового договора не изменяет оценку активов, пассивов, доходов или расходов. Когда сотрудник приступит к работе, обязательства по оплате труда возникнут. Но пока их нет — отражать в бухучете нечего.

Резюмирую: ФХЖ — это первая костяшка домино, за которой валятся все остальные. Если бы не было ФХЖ, не было бы и бухучёта — за ненадобностью. Бухгалтерская отчётность составлялась бы единожды и больше не изменялась. Но жизнь не терпит статики. В том числе — хозяйственная.