Что означает требование рациональности в бухгалтерском учете

В свежем выпуске бухгалтерского ликбеза Алексей Иванов рассказывает о требовании рациональности в бухгалтерском учёте. Благодаря ему можно не применять некоторые ПБУ и ФСБУ.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Моё дело» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на «Клерке» я рассказываю о бухгалтерском учёте. Начал с азов, потом перейду к более сложным материям. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матёрым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом.

Сегодня расскажу об одном из требований к бухучёту, которое внутренний главбух-перфекционист во мне не любит. Но для бизнеса требование рациональности при ведении бухгалтерского учёта — одно из главных. В России оно установлено п. 6 ПБУ 1/2008 «Учётная политика организации». В международной практике это требование называют балансом между выгодами и затратами (Balance between Benefit and Cost).

Рациональность означает ведение бухгалтерского учёта, исходя из:

условий хозяйствования и величины организации;

соотношения затрат на формирование информации о конкретном объекте бухгалтерского учёта и полезности этой информации.То есть главбух должен применять те методы учёта, которые позволят сформировать полную и достоверную финансовую отчётность с минимальными затратами.

То есть главбух должен применять те методы учёта, которые позволят сформировать полную и достоверную финансовую отчётность с минимальными затратами. Учёт должен окупаться!

Главбух-перфекционист — назовем его в честь меня дядей Лёшей, чтобы тете Маше не было обидно — хочет сделать учёт максимально информативным. При этом он плевать хотел на то, что это стоит дорого. К каждому сотруднику нужно приставить контролёра, как каждому контролёру — ревизора, а за ревизорами должны присматривать аудиторы. Тогда мечты дяди Лёши о резервах под обесценение скобок для степлера на его рабочем столе и оценочным обязательствам по предстоящей оплате утилизации коробочки из-под этих скобок воплотятся в реальность. Только это не будет иметь практического смысла, потому что компания с самым точным в мире учётом разорится на его ведении.

В реальности бизнес относится к бухучёту как к любому другому бизнес-процессу. Если сам по себе он не приносит прибыли, то должен помогать получать прибыль от других бизнес-процессов. Сам по себе бухучёт прибыли не приносит, но бухгалтерская информация используется при принятии решений инвесторами, кредиторами, государством, собственниками и руководителями бизнеса. Если цена решений высока, то независимо от масштабов бизнеса нужно раскрывать ту информацию, которая нужна для подготовки этих решений. В остальных случаях действует правило: маленькой компании нужен простой бухучёт, большой — сложный.

Вот пример того, как требование рациональности реализуется в бухгалтерской нормативке. Ст. 6 закона 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» разрешает субъектам малого предпринимательства использовать упрощенные способы ведения бухгалтерского учёта. «Малышам» разрешается:

использовать упрощённый план счетов, в котором некоторые счета объединены друг с другом;

не вести бухгалтерские регистры учета имущества;

считать доходы и расходы в бухучёте кассовым методом;

не применять некоторые бухгалтерские стандарты или их отдельные положения;

составлять бухгалтерскую отчётность в сокращенном объеме (только бухгалтерский баланс и отчёт о финансовых результатах) и по упрощенным формам.

Скажу одну вещь, от которой у дяди Лёши сердце кровью обливается. Российский малый бизнес считает бухучет навязанной государством повинностью. Задача главбуха — считать налоги. А бухгалтерская отчётность нужна налоговой — она же туда сдаётся. И иногда банкам для оценки платежеспособности заёмщика. В такой картине мира бухучёт должен вестись так, чтобы удовлетворять минимальные требования этих пользователей. Значит, если можно его упростить и удешевить — нужно упрощать и удешевлять.